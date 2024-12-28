سیاست
3 دقیقه خواندن
حمله اسرائیل به فرودگاه صنعا؛ مدیرکل سازمان جهانی بهداشت شاهد عینی انفجار
حمله هوایی اسرائیل به فرودگاه صنعا، پایتخت یمن، روز پنجشنبه سه کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. این حمله در نزدیکی رئیس سازمان جهانی بهداشت و در زمان سوارشدن او به هواپیما رخ داد.
حمله اسرائیل به فرودگاه صنعا؛ مدیرکل سازمان جهانی بهداشت شاهد عینی انفجار
تصویری از خسارات وارد شده به چندین ساختمان در فرودگاه بین‌المللی صنعا پس از حمله هوایی شب گذشته ارتش اسرائیل به پایتخت تحت کنترل حوثی‌ها در یمن، در تاریخ ۲۷ دسامبر ۲۰۲۴. / عکس : AA
28 دسامبر 2024

اسرائیل روز پنجشنبه حملات هوایی شدیدی را به صنعا، پایتخت یمن و فرودگاه آن انجام داد. درحالی‌که این حملات در جریان بود، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت نیز در فرودگاه صنعا به سر می‌برد. در نتیجه این حمله، یکی از اعضای تیم پروازی وی دچار جراحت شد.

دور جدیدی از حملات هوایی اسرائیل علیه مواضع حوثی‌ها و چندین بندر در یمن آغاز شده است.

مدیرکل سازمان بهداشت جهانی دراین‌خصوص اعلام کرد: بمباران در نزدیکی آن‌ها، هنگام انجام مراحل لازم برای سوارشدن به هواپیما در صنعا رخ داده است.

گزارش‌ها حاکی از کشته‌شدن حداقل سه نفر و زخمی‌شدن ده‌ها نفر در این حمله به فرودگاه هستند.

معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، استفانی ترمبلی، نیز اعلام کرد که یکی از افراد مجروح از اعضای کادر خدمات هوایی بشردوستانه سازمان ملل است.

ترمبلی افزود: اعضای تیم سازمان ملل فرودگاه را ترک کرده‌اند و به جز همکار زخمی‌شده که در بیمارستان تحت درمان است، بقیه در سلامت کامل به سر می‌برند.

مطالب پیشنهادی

این مقام مسئول سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که ارزیابی خسارات انجام خواهد شد تا مشخص شود آیا رئیس سازمان جهانی بهداشت و تیم سازمان ملل می‌توانند یمن را ترک کنند یا خیر.

به دنبال این حادثه، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، تشدید حملات بین یمن و اسرائیل را محکوم کرده و به‌ویژه حملات روز پنجشنبه را نگران‌کننده توصیف کرد.

ارتش اسرائیل به خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرده است که از حضور رئیس سازمان بهداشت جهانی یا هیئتی از سازمان ملل در محل حمله در یمن بی‌اطلاع بوده است.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد که زیرساخت‌های مورداستفاده حوثی‌ها در فرودگاه بین‌المللی صنعا و بنادر حدیده، السلیف و رأس قنطیب، همراه با ایستگاه‌های برق را هدف قرار داده است.

کانال ماهواره‌ای تحت کنترل حوثی‌ها، المسیره، با پخش تصاویری از پنجره‌های شکسته، سقف‌های فروریخته و کف و خودروی‌های خون‌آلود مربوط به این حمله، گزارش داد که چندین نفر کشته شده‌اند و زیرساخت‌های زیادی نابود شده است.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us