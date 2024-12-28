اسرائیل روز پنجشنبه حملات هوایی شدیدی را به صنعا، پایتخت یمن و فرودگاه آن انجام داد. درحالیکه این حملات در جریان بود، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت نیز در فرودگاه صنعا به سر میبرد. در نتیجه این حمله، یکی از اعضای تیم پروازی وی دچار جراحت شد.
دور جدیدی از حملات هوایی اسرائیل علیه مواضع حوثیها و چندین بندر در یمن آغاز شده است.
مدیرکل سازمان بهداشت جهانی دراینخصوص اعلام کرد: بمباران در نزدیکی آنها، هنگام انجام مراحل لازم برای سوارشدن به هواپیما در صنعا رخ داده است.
گزارشها حاکی از کشتهشدن حداقل سه نفر و زخمیشدن دهها نفر در این حمله به فرودگاه هستند.
معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، استفانی ترمبلی، نیز اعلام کرد که یکی از افراد مجروح از اعضای کادر خدمات هوایی بشردوستانه سازمان ملل است.
ترمبلی افزود: اعضای تیم سازمان ملل فرودگاه را ترک کردهاند و به جز همکار زخمیشده که در بیمارستان تحت درمان است، بقیه در سلامت کامل به سر میبرند.
این مقام مسئول سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که ارزیابی خسارات انجام خواهد شد تا مشخص شود آیا رئیس سازمان جهانی بهداشت و تیم سازمان ملل میتوانند یمن را ترک کنند یا خیر.
به دنبال این حادثه، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، تشدید حملات بین یمن و اسرائیل را محکوم کرده و بهویژه حملات روز پنجشنبه را نگرانکننده توصیف کرد.
ارتش اسرائیل به خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرده است که از حضور رئیس سازمان بهداشت جهانی یا هیئتی از سازمان ملل در محل حمله در یمن بیاطلاع بوده است.
ارتش اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد که زیرساختهای مورداستفاده حوثیها در فرودگاه بینالمللی صنعا و بنادر حدیده، السلیف و رأس قنطیب، همراه با ایستگاههای برق را هدف قرار داده است.
کانال ماهوارهای تحت کنترل حوثیها، المسیره، با پخش تصاویری از پنجرههای شکسته، سقفهای فروریخته و کف و خودرویهای خونآلود مربوط به این حمله، گزارش داد که چندین نفر کشته شدهاند و زیرساختهای زیادی نابود شده است.