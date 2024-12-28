اسرائیل روز پنجشنبه حملات هوایی شدیدی را به صنعا، پایتخت یمن و فرودگاه آن انجام داد. درحالی‌که این حملات در جریان بود، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت نیز در فرودگاه صنعا به سر می‌برد. در نتیجه این حمله، یکی از اعضای تیم پروازی وی دچار جراحت شد.

دور جدیدی از حملات هوایی اسرائیل علیه مواضع حوثی‌ها و چندین بندر در یمن آغاز شده است.

مدیرکل سازمان بهداشت جهانی دراین‌خصوص اعلام کرد: بمباران در نزدیکی آن‌ها، هنگام انجام مراحل لازم برای سوارشدن به هواپیما در صنعا رخ داده است.

گزارش‌ها حاکی از کشته‌شدن حداقل سه نفر و زخمی‌شدن ده‌ها نفر در این حمله به فرودگاه هستند.

معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، استفانی ترمبلی، نیز اعلام کرد که یکی از افراد مجروح از اعضای کادر خدمات هوایی بشردوستانه سازمان ملل است.

ترمبلی افزود: اعضای تیم سازمان ملل فرودگاه را ترک کرده‌اند و به جز همکار زخمی‌شده که در بیمارستان تحت درمان است، بقیه در سلامت کامل به سر می‌برند.