هفته گذشته، پادشاه چارلز سوم و ملکه کامیلا سفری به پایتخت استرالیا، کانبرا، داشتند تا با رهبران این کشور ملاقات کنند. این سفر با جنجال‌های زیادی همراه بود. در روز دوشنبه ۱۴ اکتبر، در حین بازدید زوج سلطنتی از بنای یادبود جنگ استرالیا، معترضان با دردست‌داشتن پرچم بومیان استرالیایی، مراسم را به آشوب کشیدند و یک مرد ۶۲ ساله به دلیل عدم پیروی از دستورات پلیس بازداشت شد.

جنجال‌ها از سفر چارلز سوم به همین محدود نشد؛ تصاویر منتشرشده از سخنرانی او در مجلس و دیدار با نخست‌وزیر استرالیا نیز نشان‌دهنده حاشیه‌های دیگری از این مراسم بود. خانم لیدیا تورپ، نماینده مجلس استرالیا که کت بومیان استرالیا به تن داشت، در حین اجرای سرود «خداوند پادشاه را حفظ کند» پشت به مراسم ایستاد و با صدای بلند فریاد زد: «زمین ما را به ما بازگردانید، آنچه را که دزدیده‌اید به ما پس دهید.» او به دنبال مداخله مأموران امنیتی از محل مراسم خارج شد.

خانم تورپ که به یکی از قبایل بومی به نام «DjabWurrung Gunnai Gunditjmara» تعلق دارد، مدتی است در پی ایجاد معاهده‌ای برای مبارزه با سلطنت بریتانیا است. پیش‌تر، در مراسم سوگند خود در سال ۲۰۲۲، او الیزابت دوم را «عالیجناب استعمارگر، ملکه الیزابت دوم» خطاب کرده بود و پس از این اقدام، از او خواسته شده بود سوگند خود را دوباره تکرار کند. او در این حین مشت خود را به نشانه اعتراض بالا برد که این حرکت به نمادی از اعتراض به سلطنت بریتانیا و تاریخ استعمار استرالیا تبدیل شده است.

اعتراضات به حضور پادشاه بریتانیا ادامه یافت و حزب سبزهای استرالیا نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که برای برخی، حضور پادشاه یک رویداد مهم به شمار می‌آید، اما برای بسیاری از مردم بومی استرالیا، این حضور نمادی از زخم‌های ناشی از استعمار و پیامدهای آن است.