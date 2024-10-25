این وزارتخانه در بیانیه مذکور، بر ادامه مبارزه قاطعانه نیروهای مسلح ترکیه با تروریسم در داخل و خارج از کشور تأکید کرده است.

وزارت دفاع ترکیه پیش‌ازاین اعلام کرد که عملیات ضدتروریستی در شمال عراق و سوریه در چارچوب حق دفاع مشروع ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد انجام می‌شود و باهدف ازبین‌بردن تهدیدات تروریستی علیه مردم و نیروهای امنیتی ترکیه، مواضع گروه تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک و سایر عناصر تروریستی را هدف قرار می‌دهند.