25 اکتبر 2024
وزارت دفاع ملی ترکیه روز پنجشنبه ۲۴ اکتبر با انتشار بیانیهای اعلام کرد: در عملیات نیروهای هوایی ترکیه علیه مواضع تروریستها در شمال عراق و سوریه، ۵۹ تروریست از جمله دو سرکرده آنها به هلاکت رسیدند.
این وزارتخانه در بیانیه مذکور، بر ادامه مبارزه قاطعانه نیروهای مسلح ترکیه با تروریسم در داخل و خارج از کشور تأکید کرده است.
وزارت دفاع ترکیه پیشازاین اعلام کرد که عملیات ضدتروریستی در شمال عراق و سوریه در چارچوب حق دفاع مشروع ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد انجام میشود و باهدف ازبینبردن تهدیدات تروریستی علیه مردم و نیروهای امنیتی ترکیه، مواضع گروه تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک و سایر عناصر تروریستی را هدف قرار میدهند.