بر اساس گزارش منابع امنیتی، سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) در یک عملیات ضدتروریستی، تروریست اسلام دودکانلو، یکی از سرکردگان و موسسین گروه تروریستی ی.ر.ک که شاخهای از پ.ک.ک در ایران است را به همراه محافظ وی آکام شاهه با نام سازمانی شوان چییا را در سلیمانیه عراق از پای درآورد.
اسلام دودکانلو با نام سازمانی «آمد سرهد» یکی از مسئولین بهاصطلاح آکادمی فرماندهی قیام سمکو سرهلدان نیز بود و از به اصطلاح مسئولین گروه تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک در منطقه سلیمانیه عراق به شمار می رفت.
این تروریستها در فهرست اهداف میت بودند
سازمان اطلاعات ملی ترکیه با استفاده از شبکه اطلاعاتی و نیروهای میدانیاش در عراق، به اطلاعاتی دست یافت که نشان میداد تروریست اسلام دودکانلو که تابعیت ایرانی دارد در مناطق روستایی پنجوین در سلیمانیه عراق فعالیت میکند.
تروریست عضو پ.ک.ک، اسلام دودکانلو که در فهرست اهداف میت قرار داشت، اخیرا بهعنوان مسئول بهاصطلاح آکادمی فرماندهی سمکو سرهلدان فعالیت میکرد.
او پس از پیوستن به پ.ک.ک، برای مدت کوتاهی توسط سرکردگان گروه تروریستی بهعنوان مسئول در دیاربکر و بیتلیس منصوب شد و در این مدت در چندین حمله تروریستی مسلحانه علیه نیروهای امنیتی ترکیه شرکت کرد.
این تروریست ایرانیالاصل بهمحض شناسایی در فهرست اهداف میت قرار گرفت. میت به اطلاعاتی درخصوص این تروریست دست یافت که او طی فعالیتهای با سرکردههای گروه تروریستی در بیرون از مرز ترکیه همکاری میکند.
او که از موسسین شاخه ی.ر.ک گروه تروریستی پ.ک.ک بود، به همرا محافظش آکام شاهه مدتی را در ایران و حکاری فعالیت میکرد.
بعد از عملیات نیروهای ارتش ترکیه علیه گروههای تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک در داخل مرزهای ترکیه، این افراد به عراق فرار کرده و توسط سرکردههای گروه تروریستی بهعنوان مسئول در سلیمانیه منصوب شدند.
سازمان اطلاعات ملی ترکیه پس از شناسایی فعالیتهای اسلام دودکانلو و آکام شاهه در مناطق روستایی پنجوین با استفاده از نیروهای میدانی خود، برای عملیات برنامهریزی کرد. زمانی که شرایط برای انجام عملیات مناسب شد، اقدام به اجرای آن کرد. تروریستها اسلام دودکانلو و آکام شاهه در نتیجه این عملیات از پای درآمدند.
درباره تروریست اسلام دودکانلو
اسلام دودکانلو، متولد شهر ماکو در ایران، در سال ٢٠٠٢ به صفوف نیروهای روستایی گروه تروریستی پ.ک. ک/ک.ج.ک پیوست. پس از پیوستن به این گروه، به ترکیه منتقل شد و در مناطق روستایی دیاربکر و بیتلیس در چندین حمله تروریستی مسلحانه شرکت کرد. در سال ٢٠٠٩، در مناطق ماکو، ارومیه و مکریان واقع در استان آذربایجان غربی ایران فعالیت داشت. او یکی از موسسین ی.ر.ک بود که زیرشاخهای از گروه تروریستی پ. ک. ک در ایران به شمار میرود. در سال ٢٠٢٠، بهعنوان مسئول بهاصطلاح آکادمی فرماندهی سمکو سرهلدان در منطقه پنجوین سلیمانیه عراق منصوب شد.
درباره تروریست آکام شاهه
آکام شاهه با نام سازمانی شوان چییا متولد شهر سردشت استان آذربایجان غربی در ایران، در سال ٢٠١۶ به صفوف نیروهای روستایی گروه تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک و ی.ر.ک پیوست. پس از فعالیت در منطقه مکریان واقع در استان آذربایجان غربی در ایران، در سال ٢٠٢٢ به ترکیه منتقل شد و در استان حکاری در فعالیتهای تروریستی تجزیهطلبانه علیه کشور ترکیه مشارکت کرد. در سال ٢٠٢۴، به سلیمانیه عراق منتقل شد و در آنجا مشغول به فعالیت شد.