سیاست
7 دقیقه خواندن
واکنش های جهانی به پیروزی ترامپ
دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه با بازگشت مجدد خود و پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، توجه همگان را به خود جلب کرده و سریعا در تیتر اول اخبار جهان قرار گرفت. نتایج اولیه حاکی از آن است که او به‌راحتی از آستانه ۲۷۰ رأی الکترال مورد نیاز برای پیروزی و ورود به کاخ سفید عبور کرده است.
واکنش های جهانی به پیروزی ترامپ
حضور دونالد ترامپ در مرکز همایش پالم‌بیچ / عکس: AP
7 نوامبر 2024

پیش از اعلام نتایج نهایی، دونالد ترامپ در سخنرانی خود در ایالت فلوریدا قول داد که یک عصر طلایی را برای ایالات متحده به ارمغان آورد و در دوره او هیچ جنگی آغاز نخواهد شد. درپی مشخص شدن نتایج انتخابات ۲۰۲۴ آمریکا و پیروزی دونالد ترامپ، رهبران کشورهای جهان با ارسال پیام یا صدور بیانیه‌ای به این اتفاق واکنش نشان دادند.

جمهوری ترکیه

رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به اینکه که امیدوار است جنگ‌های منطقه‌ای به پایان برسند، نوشت: به دوست خود ترامپ تبریک می‌گویم؛ من باور دارم که در این دوران جدید که با انتخاب مردم آمریکا آغاز شده است، روابط دو کشور رو به بهبودی خواهد رفت و تلاش‌های بیشتری برای یک دنیای عادلانه‌تر صورت خواهد گرفت.

حماس و فلسطین

جنبش مقاومت حماس در بیانیه‌ای با تأکید بر اینکه رئیس‌جمهور جدید باید به صدای جامعه آمریکایی که حمله به غزه را رد می‌کند گوش دهد، گفت: موقعیت ما در مورد دولت جدید آمریکا به مواضع و رفتار عملی آن در قبال مردم فلسطین، حقوق مشروع آن‌ها و قضیه عادلانه‌شان بستگی دارد. دولت جدید آمریکا باید درک کند که مردم ما همچنان در برابر اشغالگری مقابله می‌کنند و مسیری را که حقوق آن‌ها را کاهش دهد، نمی‌پذیرند.

محمود عباس، رئیس‌ دولت فلسطین، نیز در بیانیه‌ای گفت: ما اطمینان داریم که ایالات متحده تحت رهبری شما از آرزوهای مشروع مردم فلسطین حمایت خواهد کرد. او همچنین تعهد فلسطین به پیگیری آزادی، خودمختاری و تشکیل دولت، مطابق با حقوق بین‌الملل را تأکید کرد.

اسرائیل

نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تبریک به خاطر بزرگ‌ترین بازگشت در تاریخ! بازگشت تاریخی شما به کاخ سفید، آغازی نو برای آمریکا و تعهدی دوباره به اتحاد بزرگ بین اسرائیل و آمریکا است. این یک پیروزی بزرگ است.

یسرائیل کاتز، وزیر دفاع جدید این کشور نیز گفت: ما با هم، اتحاد آمریکا و اسرائیل را تقویت خواهیم کرد، گروگان‌ها را باز خواهیم گرداند و محکم خواهیم ایستاد تا محور شرارت به رهبری ایران را شکست دهیم.

ایران

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران به خبرنگاران گفت: انتخابات آمریکا واقعاً به ما مربوط نیست. سیاست‌های ما ثابت است و بر اساس افراد تغییر نمی‌کند. ما از قبل پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده‌ایم و در معیشت مردم تغییری ایجاد نخواهد شد.

افعانستان

سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان، عبدالقاهر بلخی، در شبکه اجتماعی ایکس با ابراز امیدواری نسبت به پیروزی ترامپ، از آغاز فصل جدیدی در روابط با ایالات متحده سخن گفت و افزود: ما امیدواریم که دولت ترامپ گام‌های واقع‌بینانه‌ای در جهت پیشرفت‌های ملموس در روابط بین دو کشور بردارد و هر دو ملت بتوانند فصل جدیدی از روابط را آغاز کنند.

چین و تایوان

سخنگوی وزارت امور خارجه چین با اشاره به اینکه سیاست چین در قبال ایالات متحده ثابت است، گفت: ما به دیدگاه و برخورد با روابط چین و ایالات متحده بر اساس اصول احترام متقابل، هم‌زیستی مسالمت‌آمیز و همکاری برد-برد ادامه خواهیم داد.

مطالب پیشنهادی

رئیس‌جمهور تایوان، لای چینگ-تِه، با ابراز خرسندی و اعتماد به اینکه روابط ایالات متحده و تایوان همچنان به عنوان سنگ بنای ثبات منطقه‌ای عمل خواهد کرد، در شبکه‌های اجتماعی به ترامپ تبریک گفت.

اوکراین و روسیه

ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ما منتظر دوران ایالات متحده‌ای قوی تحت رهبری قاطع رئیس‌جمهور ترامپ هستیم. من از تعهد وی به رویکرد "صلح از طریق قدرت" در امور جهانی قدردانی می‌کنم. این دقیقاً همان اصلی است که می‌تواند به‌طور عملی صلح عادلانه در اوکراین را نزدیک‌تر کند.

سخنگوی کرملین، دیمیتری پسکوف، از لفظ دشمن نسبت به آمریکا استفاده کرد و به خبرنگاران گفت: از هیچ‌گونه برنامه‌ای توسط رئیس‌جمهور ولادیمیر پوتین برای تبریک به ترامپ آگاه نیست. وی افزود: ما بر اساس گام‌ها و سخنان ملموس نتیجه‌گیری خواهیم کرد.

دیمیتری مدودف، رئیس‌جمهور پیشین روسیه نیز به بازگشت ترامپ بی‌توجه نماند و در اپلیکیشن تلگرام نوشت: ترامپ یک ویژگی مفید برای ما دارد؛ وی به عنوان یک تاجر حرفه‌ای به شدت از صرف پول بر روی افرادی که به‌طور بی‌فایده به دیگران وابسته‌اند، متحدان احمقانه، پروژه‌های خیریه بد و سازمان‌های بین‌المللی پرهزینه متنفر است.

وزارت امور خارجه روسیه با اشاره به اینکه دولت روسیه هیچ‌گونه پیش‌زمینه ذهنی و تفکرات ماورایی درباره رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده ندارد در مورد پیروزی ترامپ، گفت: با در نظر گرفتن اولویت‌های خود مبنی‌بر دستیابی به اهداف تعیین‌شده در اوکراین با دولت جدید آمریکا  حاضر به همکاری هستیم.

اتحادیه اروپا و ناتو

اورسولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، گفت: روابط اتحادیه اروپا و ایالات متحده بیش از یک صرفا متحد هست. این پیوند ۸۰۰ میلیون نفر از شهروندمان را متحد کرده است؛ پس بیایید با همدیگر بر روی یک دستورکار قوی مثل ترانس آتلانتیک کار کنیم که بر هر دو طرف دستاورد داشته باشد.

دبیرکل ناتو نیز در واکنش به پیروزی ترامپ، گفت: دولت ایالات متحده به رهبری ترامپ کلیدی خواهد بود برای حفظ قدرت و اتحاد دوباره ما. من منتظر همکاری مجدد با او هستم تا صلح از طریق قدرت را از طریق ناتو پیش ببریم.

ونزوئلا

بر اساس بیانیه‌ای که توسط وزیر امور خارجه ونزوئلا منتشر شده است، دولت این کشور آمادگی خود را برای برقراری روابط خوب با واشنگتن پس از بازگشت ترامپ به کاخ سفید اعلام کرد.

لازم به ذکر است که این کشور در دوره قبل ریاست‌جمهوری ترامپ، روابط دیپلماتیک خود با ایالات متحده را قطع کرده بود.

عربستان سعودی

پادشاه عربستان، ملک سلمان و ولیعهد وی، محمد بن سلمان، به ترامپ تبریک گفتند. خبرگزاری رسمی سعودی اعلام کرد که پادشاه این کشور با اشاره به اینکه همه در عربستان تلاش دارند روابط دو کشور در تمام زمینه‌ها تقویت و گسترش یابد، روابط نزدیک بین دو دولت و مردم دو کشور را ستود.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us