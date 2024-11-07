پیش از اعلام نتایج نهایی، دونالد ترامپ در سخنرانی خود در ایالت فلوریدا قول داد که یک عصر طلایی را برای ایالات متحده به ارمغان آورد و در دوره او هیچ جنگی آغاز نخواهد شد. درپی مشخص شدن نتایج انتخابات ۲۰۲۴ آمریکا و پیروزی دونالد ترامپ، رهبران کشورهای جهان با ارسال پیام یا صدور بیانیه‌ای به این اتفاق واکنش نشان دادند.

جمهوری ترکیه

رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به اینکه که امیدوار است جنگ‌های منطقه‌ای به پایان برسند، نوشت: به دوست خود ترامپ تبریک می‌گویم؛ من باور دارم که در این دوران جدید که با انتخاب مردم آمریکا آغاز شده است، روابط دو کشور رو به بهبودی خواهد رفت و تلاش‌های بیشتری برای یک دنیای عادلانه‌تر صورت خواهد گرفت.

حماس و فلسطین

جنبش مقاومت حماس در بیانیه‌ای با تأکید بر اینکه رئیس‌جمهور جدید باید به صدای جامعه آمریکایی که حمله به غزه را رد می‌کند گوش دهد، گفت: موقعیت ما در مورد دولت جدید آمریکا به مواضع و رفتار عملی آن در قبال مردم فلسطین، حقوق مشروع آن‌ها و قضیه عادلانه‌شان بستگی دارد. دولت جدید آمریکا باید درک کند که مردم ما همچنان در برابر اشغالگری مقابله می‌کنند و مسیری را که حقوق آن‌ها را کاهش دهد، نمی‌پذیرند.

محمود عباس، رئیس‌ دولت فلسطین، نیز در بیانیه‌ای گفت: ما اطمینان داریم که ایالات متحده تحت رهبری شما از آرزوهای مشروع مردم فلسطین حمایت خواهد کرد. او همچنین تعهد فلسطین به پیگیری آزادی، خودمختاری و تشکیل دولت، مطابق با حقوق بین‌الملل را تأکید کرد.

اسرائیل

نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تبریک به خاطر بزرگ‌ترین بازگشت در تاریخ! بازگشت تاریخی شما به کاخ سفید، آغازی نو برای آمریکا و تعهدی دوباره به اتحاد بزرگ بین اسرائیل و آمریکا است. این یک پیروزی بزرگ است.

یسرائیل کاتز، وزیر دفاع جدید این کشور نیز گفت: ما با هم، اتحاد آمریکا و اسرائیل را تقویت خواهیم کرد، گروگان‌ها را باز خواهیم گرداند و محکم خواهیم ایستاد تا محور شرارت به رهبری ایران را شکست دهیم.

ایران

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران به خبرنگاران گفت: انتخابات آمریکا واقعاً به ما مربوط نیست. سیاست‌های ما ثابت است و بر اساس افراد تغییر نمی‌کند. ما از قبل پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده‌ایم و در معیشت مردم تغییری ایجاد نخواهد شد.

افعانستان

سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان، عبدالقاهر بلخی، در شبکه اجتماعی ایکس با ابراز امیدواری نسبت به پیروزی ترامپ، از آغاز فصل جدیدی در روابط با ایالات متحده سخن گفت و افزود: ما امیدواریم که دولت ترامپ گام‌های واقع‌بینانه‌ای در جهت پیشرفت‌های ملموس در روابط بین دو کشور بردارد و هر دو ملت بتوانند فصل جدیدی از روابط را آغاز کنند.

چین و تایوان

سخنگوی وزارت امور خارجه چین با اشاره به اینکه سیاست چین در قبال ایالات متحده ثابت است، گفت: ما به دیدگاه و برخورد با روابط چین و ایالات متحده بر اساس اصول احترام متقابل، هم‌زیستی مسالمت‌آمیز و همکاری برد-برد ادامه خواهیم داد.