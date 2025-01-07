جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، روز دوشنبه، ششم ژانویه، در یک سخنرانی زنده استعفای خود را اعلام کرد و اظهار داشت که با انتخاب رهبر جدید توسط حزب، از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد.

ترودو با اشاره به اینکه از رئیس حزب لیبرال خواسته است تا فرایند انتخاب رهبر جدید را آغاز کند، به خبرنگاران گفت: در این بحران سیاسی طولانی‌مدت، شاهد فشارهای زیادی از سوی متحدان حزبی خود مبنی بر استعفایم بودم؛ من اکنون قصد دارم به‌عنوان رهبر حزب و نخست‌وزیر استعفا دهم.

در شرایطی که قرار بود فعالیت پارلمان در تاریخ ۲۷ ژانویه از سر گرفته شود؛ اما اندکی قبل از سخنرانی ترودو، یک مقام آگاه اعلام کرد که پارلمان تا تاریخ ۲۴ مارس به حالت تعلیق درخواهد آمد.

جاستین ترودو با نارضایتی فزاینده‌ای نسبت به رهبری خود روبرو بود و استعفای ناگهانی وزیر دارایی در اواخر سال گذشته، یکی از نشانه‌های افزایش بحران در دولت بود.

وی همچنین تأکید کرد که جدال‌های درون‌حزبی به این معنی است که او دیگر نمی‌تواند بهترین گزینه برای انتخابات بعدی باشد.