ترکیه
ترکیه: همکاری دفاعی با سوریه برای حفظ ثبات منطقه‌ای‌‌ ضروری است
ترکیه آمادگی خود را برای همکاری دفاعی با سوریه در مبارزه با تروریسم اعلام و تأکید کرد که گروه‌های تروریستی هیچ جایگاهی در سوریه یا آینده منطقه نخواهند داشت.
آکتورک گفت: "همکاری بین نیروهای مسلح ترکیه و اداره جدید سوریه در زمینه دفاع، فرصت مهمی نه تنها برای منافع دو کشور بلکه برای ثبات منطقه ما نیز است". / عکس : AA
26 دسامبر 2024

ترکیه آمادگی خود را برای همکاری دفاعی با سوریه در مبارزه با تروریسم اعلام و تأکید کرد که گروه‌های تروریستی هیچ جایگاهی در سوریه یا آینده منطقه نخواهند داشت.

وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که این کشور آمادگی خود را برای همکاری با سوریه در مبارزه با تروریسم ابراز کرده و تأکید نمود که گروه‌های تروریستی هیچ جایگاهی در سوریه یا آینده منطقه نخواهند داشت. این وزارتخانه همچنین مجدداً تعهد ترکیه به حمایت از صلح، ثبات و آرامش در سوریه را تأکید کرده و افزود که ترکیه در دوران پس از آشوب‌ها، به دنبال پشتیبانی از فرآیندهای بازسازی و ایجاد ثبات در این کشور است.

بیانیه‌ای که روز پنج‌شنبه از سوی وزارت دفاع ترکیه صادر شد، بر ضرورت حفظ تمامیت ارضی و ساختار یکپارچه سوریه تأکید کرده و حمایت خود را از تلاش‌های اداره جدید سوریه برای ایجاد یک ارتش ملی واحد ابراز کرده است.

وزارت دفاع آمادگی ترکیه برای همکاری با اداره جدید سوریه در مبارزه با تروریسم را اعلام کرده و بار دیگر تأکید کرده که گروه‌های تروریستی مانند داعش، پ.ک.ک/ی.پ.گ و وابستگان آنها جایی در آینده سوریه یا منطقه ندارند.

وزارت دفاع بر تعهد مستمر ترکیه به تضمین بازگشت داوطلبانه، ایمن و با کرامت پناهندگان سوری تأکید کرده و حمایت خود را از مردم سوریه حفظ کرده است. در این زمینه، وزارت دفاع فرصت همکاری دفاعی بین نیروهای مسلح ترکیه و اداره جدید سوریه را به عنوان فرصتی حیاتی برای دو کشور و همچنین برای ثبات منطقه وسیع‌تر توصیف کرده است.

بیانیه وزارت دفاع ترکیه به این موضوع اشاره دارد که ترکیه، صنعت دفاعی پیشرفته، تجربه وسیع در مبارزه با تروریسم و ارتش قدرتمندی دارد که برای بسیاری از کشورها الگو به شمار می‌رود، می‌تواند به طور چشمگیری به تقویت امنیت و توانمندی‌های دفاعی سوریه کمک کند.

وزارت دفاع همچنین اعلام کرده است که ارتش ملی سوریه بر منبج و سد تشریم کنترل دارد و ادعاهای مربوط به پیشروی تروریست‌ها در این مناطق با واقعیت‌های موجود مغایرت دارد. این بیانیه همچنین به تلاش‌های جاری ترکیه در مبارزه با تروریسم اشاره کرده و موضع قاطع این کشور را در داخل و مرزهای آن تأکید نموده است.

در هفته گذشته، نیروهای ترکیه به ۷۲ حمله و تلاش برای تجاوز پاسخ داده‌اند که شامل ۱۷ مورد در عراق و ۵۵ مورد در سوریه می‌شود. این عملیات‌ها منجر به خنثی شدن ۶۲ تروریست در شمال عراق و سوریه شده است. بدین ترتیب، مجموع تروریست‌های خنثی‌شده در سال ۲۰۲۴ به ۳۰۲۱ نفر رسید.

وزارت دفاع همچنین اعلام کرد که دو تروریست پ.ک.ک هفته گذشته خود را به مرزبانان ترکیه تسلیم کرده‌اند. در عملیات‌های امنیتی در شمال عراق، یک انبار سلاح، مهمات و منابع نیز در مخفیگاهی کشف شده است.

