ترکیه آمادگی خود را برای همکاری دفاعی با سوریه در مبارزه با تروریسم اعلام و تأکید کرد که گروه‌های تروریستی هیچ جایگاهی در سوریه یا آینده منطقه نخواهند داشت.

وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که این کشور آمادگی خود را برای همکاری با سوریه در مبارزه با تروریسم ابراز کرده و تأکید نمود که گروه‌های تروریستی هیچ جایگاهی در سوریه یا آینده منطقه نخواهند داشت. این وزارتخانه همچنین مجدداً تعهد ترکیه به حمایت از صلح، ثبات و آرامش در سوریه را تأکید کرده و افزود که ترکیه در دوران پس از آشوب‌ها، به دنبال پشتیبانی از فرآیندهای بازسازی و ایجاد ثبات در این کشور است.

بیانیه‌ای که روز پنج‌شنبه از سوی وزارت دفاع ترکیه صادر شد، بر ضرورت حفظ تمامیت ارضی و ساختار یکپارچه سوریه تأکید کرده و حمایت خود را از تلاش‌های اداره جدید سوریه برای ایجاد یک ارتش ملی واحد ابراز کرده است.

وزارت دفاع آمادگی ترکیه برای همکاری با اداره جدید سوریه در مبارزه با تروریسم را اعلام کرده و بار دیگر تأکید کرده که گروه‌های تروریستی مانند داعش، پ.ک.ک/ی.پ.گ و وابستگان آنها جایی در آینده سوریه یا منطقه ندارند.

وزارت دفاع بر تعهد مستمر ترکیه به تضمین بازگشت داوطلبانه، ایمن و با کرامت پناهندگان سوری تأکید کرده و حمایت خود را از مردم سوریه حفظ کرده است. در این زمینه، وزارت دفاع فرصت همکاری دفاعی بین نیروهای مسلح ترکیه و اداره جدید سوریه را به عنوان فرصتی حیاتی برای دو کشور و همچنین برای ثبات منطقه وسیع‌تر توصیف کرده است.