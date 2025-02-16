هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با مقامات ارشد اوکراینی دیدار کرد، بر اساس اعلام وزارت امور خارجه ترکیه، فیدان با آندری یرماک، رئیس‌دفتر ریاست‌جمهوری اوکراین و رستم عمروف، وزیر دفاع اوکراین، در این کنفرانس سه‌روزه که در آلمان برگزار شد، گفت‌وگو کرد.

این دیدارها پس از تماس‌های تلفنی جداگانه‌ای که هفته گذشته میان رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، و مقامات روسیه و اوکراین انجام شد، صورت می‌گیرد و پیش‌بینی‌ها در خصوص احتمال تلاش برای دستیابی به توافق صلح میان این دو کشور همسایه افزایش یافته است.

امروز، آخرین روز کنفرانس امنیتی مونیخ است که به‌صورت سالانه برگزار می‌شود.