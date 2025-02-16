سیاست
دیدار وزیر امور خارجه ترکیه با مقامات ارشد اوکراینی در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با مقامات ارشد اوکراینی دیدار کرد.
وزیرامور خارجه ترکیه و وزیردفاع اکراین در حاشیه شصت‌ویکمین کنفرانس امنیتی مونیخ/عکس:AA
16 فوریه 2025

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با مقامات ارشد اوکراینی دیدار کرد، بر اساس اعلام وزارت امور خارجه ترکیه، فیدان با آندری یرماک، رئیس‌دفتر ریاست‌جمهوری اوکراین و رستم عمروف، وزیر دفاع اوکراین، در این کنفرانس سه‌روزه که در آلمان برگزار شد، گفت‌وگو کرد.

این دیدارها پس از تماس‌های تلفنی جداگانه‌ای که هفته گذشته میان رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، و مقامات روسیه و اوکراین انجام شد، صورت می‌گیرد و پیش‌بینی‌ها در خصوص احتمال تلاش برای دستیابی به توافق صلح میان این دو کشور همسایه افزایش یافته است.

امروز، آخرین روز کنفرانس امنیتی مونیخ است که به‌صورت سالانه برگزار می‌شود.

کنفرانس امنیتی مونیخ هر سال در فوریه در مونیخ آلمان برگزار می‌شود و به یکی از رویدادهای برجسته در زمینه امنیت بین‌المللی تبدیل شده است. این همایش که توسط یک شرکت خصوصی سازماندهی می‌شود، فرصتی برای بحث و تبادل نظر، رایزنی و ملاقات‌های سیاسی است.

در این کنفرانس هیچ تصمیم‌گیری رسمی گرفته نمی‌شود، بلکه بیشتر به موضوعات مهم امنیت جهانی پرداخته می‌شود. کنفرانس مونیخ به دلیل شباهت‌هایش با مجمع جهانی اقتصاد داووس، به «داووس امنیتی» هم شناخته می‌شود.

