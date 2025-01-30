در این وب‌سایت آمده است: اگر متوقف و بازجویی شدید، از تشدید وضعیت خودداری کنید. در صورت درخواست مقامات، برای تأیید هویت خود همکاری کنید. همچنین به اعضای گروه ناواهو توصیه شده است که از مأموران بخواهند هویت آن‌ها را بررسی کنند، از هرگونه مقاومت خودداری کرده و تعاملات خود را مستند کنند. علاوه بر این، اگر مأموران مهاجرت به درب منازل مراجعه کردند، از آن‌ها بخواهند حکم قانونی ارائه دهند و از باز کردن درب بدون حکم رسمی خودداری کنند.

در همین حال، روز سه‌شنبه قانون‌گذاران دموکرات از ایالت‌های آریزونا، نیومکزیکو و کالیفرنیا در نامه‌ای به ترامپ، اعتراض خود را نسبت به بازجویی از یکی از اعضای گروه بومی مسکالرو، علی‌رغم ارائه مدارک شناسایی معتبر، اعلام کردند.

در ادامه این تحولات، هفته گذشته شورای گروه بومی وینه‌بگو در ایالت نبراسکا تصویب کرد که کارت‌های شناسایی ویژه‌ای را به‌صورت رایگان برای تمامی اعضای بالای ۱۸ سال صادر کند. این اقدام با هدف حمایت از اعضای گروه بومی در برابر اقدامات اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده انجام شده است.