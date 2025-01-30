سیاست
3 دقیقه خواندن
سیاست مهاجرتی ترامپ؛ بومیان آمریکا هدف بازرسی‌های مهاجرتی!
با افزایش نگرانی‌ها از سیاست‌های مهاجرتی ترامپ، سازمان‌های مدافع حقوق بومیان آمریکا به اعضای گروه‌های بومی توصیه کرده‌اند که مدارک شناسایی خود را همراه داشته و از درگیری با مأموران مهاجرت پرهیز کنند.
پلیس آمریکا / عکس:AP
30 ژانویه 2025

در پی نگرانی‌های فزاینده بومیان آمریکا از سیاست‌های مهاجرتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا سازمان‌های مدافع حقوق بومیان به اعضای گروه‌های بومی توصیه کرده‌اند که مدارک شناسایی خود را همراه داشته باشند و از درگیری با مأموران مهاجرت پرهیز کنند.

این دستورالعمل‌ها با هدف کمک به بومیان آمریکا در برابر خطرات احتمالی بازداشت و دیپورت توسط اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده (ICE) صادر شده است.

چند روز پس از روی کار آمدن ترامپ، گزارش‌هایی از بازداشت و بازجویی اعضای گروه‌های بومی در جنوب غربی ایالات متحده توسط مأموران مهاجرت منتشر شد. این مسئله موجب شد گروه‌های مدافع حقوق بومیان اتخاذ تدابیر احتیاطی را ضروری بدانند.

وب‌سایت عملیات پل رنگین‌کمان (Operation Rainbow Bridge)، که اطلاعاتی به اعضای گروه بومی ناواهو ارائه می‌دهد، هشدار داده است که مأموران اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده ممکن است به اشتباه برخی بومیان آمریکا را اخراج کنند. این وب‌سایت به اعضای گروه‌های بومی توصیه کرده است که کارت شناسایی دولتی خود را همیشه همراه داشته باشند.

در این وب‌سایت آمده است: اگر متوقف و بازجویی شدید، از تشدید وضعیت خودداری کنید. در صورت درخواست مقامات، برای تأیید هویت خود همکاری کنید. همچنین به اعضای گروه ناواهو توصیه شده است که از مأموران بخواهند هویت آن‌ها را بررسی کنند، از هرگونه مقاومت خودداری کرده و تعاملات خود را مستند کنند. علاوه بر این، اگر مأموران مهاجرت به درب منازل مراجعه کردند، از آن‌ها بخواهند حکم قانونی ارائه دهند و از باز کردن درب بدون حکم رسمی خودداری کنند.

در همین حال، روز سه‌شنبه قانون‌گذاران دموکرات از ایالت‌های آریزونا، نیومکزیکو و کالیفرنیا در نامه‌ای به ترامپ، اعتراض خود را نسبت به بازجویی از یکی از اعضای گروه بومی مسکالرو، علی‌رغم ارائه مدارک شناسایی معتبر، اعلام کردند.

در ادامه این تحولات، هفته گذشته شورای گروه بومی وینه‌بگو در ایالت نبراسکا تصویب کرد که کارت‌های شناسایی ویژه‌ای را به‌صورت رایگان برای تمامی اعضای بالای ۱۸ سال صادر کند. این اقدام با هدف حمایت از اعضای گروه بومی در برابر اقدامات اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده انجام شده است.

