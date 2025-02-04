سیاست
بهداشت جهانی از واشنگتن خواست تا تصمیم خود برای خروج از این سازمان را تجدیدنظر کند
رئیس سازمان جهانی بهداشت از واشنگتن خواست تا در تصمیم خود برای خروج از این سازمان تجدیدنظر کند و تأکید کرد که این اقدام می‌تواند توان سازمان را در مقابله با تهدیدهای جهانی سلامت تضعیف کند.
تدروس آدهانوم، رئیس سازمان بهداشت جهانی / عکس: Reuters
4 فوریه 2025

تدروس آدهانوم، رئیس سازمان بهداشت جهانی (WHO) در جریان نشست هیئت اجرایی سازمان بهداشت جهانی که روز دوشنبه در ژنو برگزار شد، به دلایل مطرح‌شده در دستور اجرایی ترامپ برای خروج ایالات متحده از این سازمان پاسخ داد و اقداماتی که سازمان جهانی بهداشت در راستای این موضوعات انجام داده است را تشریح کرد. وی از آمریکا خواست در تصمیم خود برای خروج از این سازمان، تجدیدنظر کند.

وی ابتدا به اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده در دستور اجرایی‌اش که سازمان بهداشت جهانی را به «عدم پذیرش اصلاحات ضروری» متهم کرده بود، واکنش نشان داده و اعلام کرد که در طول هفت سال گذشته، این سازمان گسترده‌ترین و بنیادی‌ترین اصلاحات تاریخ خود را انجام داده است.

تدروس تاکید کرد که این اصلاحات شامل تغییرات اساسی در شیوه‌های مدیریتی و ساختاری سازمان بوده است.

وی در پاسخ به اظهارات ترامپ مبنی بر اینکه سازمان بهداشت جهانی «پرداخت‌های ناعادلانه سنگینی از ایالات متحده می‌خواهد»، توضیح داد که این سازمان در تلاش است تا کمک‌های مالی خود را از طریق اهداکنندگان بیشتری دریافت کند و وابستگی به کمک‌های داوطلبانه کشورهای بزرگ را کاهش دهد.

تدروس تاکید کرد که این تغییرات به سازمان کمک می‌کند تا کمتر به کمک‌های داوطلبانه کشورهای بزرگ وابسته باشد.

تدروس در مورد مدیریت بحران پاندمی کووید-۱۹ به واکنش سریع سازمان بهداشت جهانی برای هشدار دادن به جهان از همان ابتدا اشاره کرد و تلاش‌های این سازمان را برای تهیه دستورالعمل‌های محافظتی برشمرد.

او با اشاره به چالش‌ها و مشکلات موجود در این مسیر، اظهار داشت که سازمان بهداشت جهانی اقدامات لازم را برای رفع مشکلات موجود انجام داده و نهادهای جدیدی مانند صندوق پاندمی و هاب انتقال فناوری mRNA را برای بهبود واکنش‌دهی در شرایط مشابه، ایجاد کرده است.

در‌نهایت، تدروس به انتقاد ترامپ از «عدم استقلال سازمان جهانی بهداشت در برابر نفوذ سیاسی کشورهای عضو» پاسخ داد و اضافه کرد که این سازمان همواره بی‌طرف بوده و هدفش ارائه خدمات به تمام کشورها است.

او افزود که اگر درخواست‌های کشورهای عضو از نظر علمی نادرست باشد، سازمان جهانی بهداشت با احترام، چنین مواردی را رد می‌کند.

اظهارات تدروس در حالی مطرح می‌شود که ایالات متحده بزرگ‌ترین تامین‌کننده مالی سازمان بهداشت جهانی است و خروج آن از این سازمان می‌تواند خلا بزرگی در بودجه سازمان و توانایی آن در مقابله با تهدیدهای جهانی برای سلامت عمومی ایجاد کند.

تدروس همچنین ابراز امیدواری کرد که ایالات متحده در تصمیم خود تجدیدنظر کند.

