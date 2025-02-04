او با اشاره به چالش‌ها و مشکلات موجود در این مسیر، اظهار داشت که سازمان بهداشت جهانی اقدامات لازم را برای رفع مشکلات موجود انجام داده و نهادهای جدیدی مانند صندوق پاندمی و هاب انتقال فناوری mRNA را برای بهبود واکنش‌دهی در شرایط مشابه، ایجاد کرده است.

در‌نهایت، تدروس به انتقاد ترامپ از «عدم استقلال سازمان جهانی بهداشت در برابر نفوذ سیاسی کشورهای عضو» پاسخ داد و اضافه کرد که این سازمان همواره بی‌طرف بوده و هدفش ارائه خدمات به تمام کشورها است.

او افزود که اگر درخواست‌های کشورهای عضو از نظر علمی نادرست باشد، سازمان جهانی بهداشت با احترام، چنین مواردی را رد می‌کند.

اظهارات تدروس در حالی مطرح می‌شود که ایالات متحده بزرگ‌ترین تامین‌کننده مالی سازمان بهداشت جهانی است و خروج آن از این سازمان می‌تواند خلا بزرگی در بودجه سازمان و توانایی آن در مقابله با تهدیدهای جهانی برای سلامت عمومی ایجاد کند.

تدروس همچنین ابراز امیدواری کرد که ایالات متحده در تصمیم خود تجدیدنظر کند.