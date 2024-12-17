سیاست
امضای قرارداد صادرات کشتی‌های نظامی ترکیه به پرتغال
صنعت دفاعی ترکیه با پشت سر گذاشتن شرکت‌های برجسته جهانی، به یک موفقیت تاریخی دیگر در صادرات دست یافت و قراردادی را با پرتغال امضا کرد.
امضای قرارداد صادرات کشتی‌های نظامی ترکیه به پرتغال / عکس: AA
17 دسامبر 2024

شرکت فناوری‌های دفاعی، مهندسی و تجارت ترکیه (STM) در رقابت با شرکت‌های برجسته جهانی، مناقصه خرید کشتی و پشتیبانی لجستیکی نیروی دریایی پرتغال را برنده شد و مسئولیت ساخت دو فروند کشتی پشتیبانی لجستیکی و تأمین در دریا را بر عهده گرفت. این کشتی‌ها توسط شرکت فناوری‌های دفاعی، مهندسی و تجارت ترکیه به‌عنوان پیمانکار اصلی در ترکیه ساخته خواهند شد.

مراسم امضای پروژه کشتی پشتیبانی لجستیکی و تأمین در دریا (AOR+) میان ترکیه و پرتغال در لیسبون، پایتخت پرتغال، برگزار شد. در این مراسم پروفسور دکتر هالوک گورگون، رئیس سازمان صنایع دفاعی ترکیه، دریاسالار انریکه گوویا ئه‌ملو، فرمانده نیروی دریایی پرتغال، کارلوس فلیکس، رئیس آژانس صنایع دفاعی پرتغال (IdD)، هالدون کوچ، سفیر ترکیه در پرتغال، پروفسور دکتر احسان کایا، معاون رئیس سازمان صنایع دفاعی ترکیه، اوزگور گولریوز، مدیرعامل شرکت شرکت فناوری‌های دفاعی، مهندسی و تجارت ترکیه و نمایندگان وزارت دفاع و نیروی دریایی پرتغال حضور داشتند.

صنعت دفاعی جمهوری ترکیه با امضای این قرارداد برای اولین بار یک کشتی نظامی به یک کشور عضو اتحادیه اروپا و ناتو صادر می کند که یک دستاورد تاریخی دیگر در صادرات به‌حساب می آید.

پروفسور دکتر هالوک گورگون در سخنرانی خود در این مراسم تأکید کرد که توسعه همکاری‌های قوی در زمینه دفاع و صنایع دفاعی با متحدان ناتو از مهم‌ترین اولویت‌های ترکیه است. وی افزود: این دو کشتی به نیروی دریایی پرتغال کمک خواهند کرد تا به‌طور مؤثرتر در دریا فعالیت کند، تاب‌آوری خود را افزایش دهد و به‌سرعت به مأموریت‌های مختلف مانند عملیات‌های امدادی، تمرین‌های آموزشی یا عملیات مشترک با سایر متحدان پاسخ دهد.

 

اکسپلور
