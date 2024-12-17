شرکت فناوری‌های دفاعی، مهندسی و تجارت ترکیه (STM) در رقابت با شرکت‌های برجسته جهانی، مناقصه خرید کشتی و پشتیبانی لجستیکی نیروی دریایی پرتغال را برنده شد و مسئولیت ساخت دو فروند کشتی پشتیبانی لجستیکی و تأمین در دریا را بر عهده گرفت. این کشتی‌ها توسط شرکت فناوری‌های دفاعی، مهندسی و تجارت ترکیه به‌عنوان پیمانکار اصلی در ترکیه ساخته خواهند شد.

مراسم امضای پروژه کشتی پشتیبانی لجستیکی و تأمین در دریا (AOR+) میان ترکیه و پرتغال در لیسبون، پایتخت پرتغال، برگزار شد. در این مراسم پروفسور دکتر هالوک گورگون، رئیس سازمان صنایع دفاعی ترکیه، دریاسالار انریکه گوویا ئه‌ملو، فرمانده نیروی دریایی پرتغال، کارلوس فلیکس، رئیس آژانس صنایع دفاعی پرتغال (IdD)، هالدون کوچ، سفیر ترکیه در پرتغال، پروفسور دکتر احسان کایا، معاون رئیس سازمان صنایع دفاعی ترکیه، اوزگور گولریوز، مدیرعامل شرکت شرکت فناوری‌های دفاعی، مهندسی و تجارت ترکیه و نمایندگان وزارت دفاع و نیروی دریایی پرتغال حضور داشتند.

صنعت دفاعی جمهوری ترکیه با امضای این قرارداد برای اولین بار یک کشتی نظامی به یک کشور عضو اتحادیه اروپا و ناتو صادر می کند که یک دستاورد تاریخی دیگر در صادرات به‌حساب می آید.