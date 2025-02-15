دومین کنگره بین‌المللی محققان و دانشگاهیان جوان جهان ترک با حضور اساتید و پژوهشگرانی از بیش از ۱۲۰ دانشگاه و ۲۰ کشور مختلف در پایتخت ازبکستان، تاشکند، آغاز شد.

این کنگره که از سوی اتحادیه دانشگاهیان جوان و با حمایت اداره ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، سازمان همکاری و هماهنگی ترکیه (تیکا)، سازمان ترک‌های خارج از کشور و جوامع خویشاوند (YTB)، مؤسسه یونس امره و بنیاد معارف ترکیه برگزار شده است، میزبان دانشگاهیان و پژوهشگران از بیش از ۲۰ کشور، از جمله ترکیه و ازبکستان، است.

در این رویداد که با میزبانی دانشگاه حقوق دولتی تاشکند و با محوریت «ساختن آینده‌ای مشترک» برگزار می‌شود، رئیس اتحادیه دانشگاهیان جوان، یونس کوچابی‌ییک، در مراسم افتتاحیه سخنرانی کرد.

کوچابی‌ییک با اشاره به اینکه این کنگره با هدف تقویت همکاری میان دانشگاهیان برگزار شده است، اظهار داشت که برگزاری آن در ازبکستان که همواره یکی از مراکز علمی مهم جهان بوده، مایه خرسندی است.

وی با یادآوری نقش دانشمندان این سرزمین در دوره‌های مختلف تاریخی در همکاری علمی در سرزمین‌های ترک، تأکید کرد که دانشگاهیان جوان حاضر در این گردهمایی نیز همچون دانشمندان پیشین، از کشورهای خود در مسیر دانش گام برداشته و برای گسترش همکاری علمی گرد هم آمده‌اند.

رئیس دانشگاه آخی اِوران قرشهیر، پروفسور دکتر مصطفی قاسم قارا‌خوجاگیل نیز با ابراز خرسندی از برگزاری این کنگره در سرزمین نیاکان، ازبکستان، برای آن آرزوی موفقیت و برکت کرد.