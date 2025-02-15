سیاست
3 دقیقه خواندن
دومین کنگره بین‌المللی دانشگاهیان و محققان جوان جهان ترک در ازبکستان آغاز شد
دومین کنگره بین‌المللی محققان و دانشگاهیان جوان جهان ترک در تاشکند، پایتخت ازبکستان آغاز شد.
دومین کنگره بین‌المللی دانشگاهیان و محققان جوان جهان ترک در ازبکستان آغاز شد
مراسم افتتاحیه دومین کنگره بین‌المللی دانشگاهیان و محققان جوان جهان ترک / عکس : AA
15 فوریه 2025

دومین کنگره بین‌المللی محققان و دانشگاهیان جوان جهان ترک با حضور اساتید و پژوهشگرانی از بیش از ۱۲۰ دانشگاه و ۲۰ کشور مختلف در پایتخت ازبکستان، تاشکند، آغاز شد.

این کنگره که از سوی اتحادیه دانشگاهیان جوان و با حمایت اداره ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، سازمان همکاری و هماهنگی ترکیه (تیکا)، سازمان ترک‌های خارج از کشور و جوامع خویشاوند (YTB)، مؤسسه یونس امره و بنیاد معارف ترکیه برگزار شده است، میزبان دانشگاهیان و پژوهشگران از بیش از ۲۰ کشور، از جمله ترکیه و ازبکستان، است.

در این رویداد که با میزبانی دانشگاه حقوق دولتی تاشکند و با محوریت «ساختن آینده‌ای مشترک» برگزار می‌شود، رئیس اتحادیه دانشگاهیان جوان، یونس کوچابی‌ییک، در مراسم افتتاحیه سخنرانی کرد.

کوچابی‌ییک با اشاره به اینکه این کنگره با هدف تقویت همکاری میان دانشگاهیان برگزار شده است، اظهار داشت که برگزاری آن در ازبکستان که همواره یکی از مراکز علمی مهم جهان بوده، مایه خرسندی است.

وی با یادآوری نقش دانشمندان این سرزمین در دوره‌های مختلف تاریخی در همکاری علمی در سرزمین‌های ترک، تأکید کرد که دانشگاهیان جوان حاضر در این گردهمایی نیز همچون دانشمندان پیشین، از کشورهای خود در مسیر دانش گام برداشته و برای گسترش همکاری علمی گرد هم آمده‌اند.

رئیس دانشگاه آخی اِوران قرشهیر، پروفسور دکتر مصطفی قاسم قارا‌خوجاگیل نیز با ابراز خرسندی از برگزاری این کنگره در سرزمین نیاکان، ازبکستان، برای آن آرزوی موفقیت و برکت کرد.

مطالب پیشنهادی

وی ضمن ارائه اطلاعاتی درباره فعالیت‌های دانشگاه خود، اظهار داشت که در جریان کنگره، مذاکراتی با دانشگاه‌های ازبکستان انجام خواهند داد تا زمینه‌های همکاری علمی توسعه یابد.

قارا‌خوجاگیل با یادآوری اینکه اولین دوره این کنگره در آنکارا برگزار شده بود، اعلام کرد که در دومین دوره آن، ۲۶۸ دانشگاهی و پژوهشگر از ۱۲۰ دانشگاه و ۲۱ کشور حضور دارند.

وی افزود که شرکت‌کنندگان در این رویداد، به بررسی امکان همکاری‌های مشترک و آینده جهان ترک در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد، سیاست، علوم دینی، انرژی، حقوق، ورزش، هنر و فرهنگ خواهند پرداخت.

این کنگره دو روز ادامه خواهد داشت و دانشگاهیان و پژوهشگران، مقالات و پژوهش‌های خود را در موضوعات مختلف ارائه خواهند کرد.

در چارچوب این کنگره، موضوعاتی همچون حفاظت از میراث فرهنگی مشترک، همکاری‌های علمی، پروژه‌های توسعه اقتصادی، دیجیتالی‌شدن و جایگاه جهان ترک در سیاست منطقه‌ای مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us