رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، از افتتاح کنسولگری ترکیه در حلب سوریه خبر داد و تأکید کرد که این اقدام بخشی از تعهد کشورش برای حمایت دیپلماتیک و اقتصادی از سوریه در مسیر بازسازی است.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در سخنرانی خود در گروه پارلمانی حزب عدالت و توسعه (AK Parti) اعلام کرد که به‌زودی کنسولگری ترکیه در حلب افتتاح خواهد شد. این تصمیم پس از بازگشایی دوباره سفارت ترکیه در دمشق اتخاذ شده است.

وی با تأکید بر تعهد ترکیه به حمایت از سوریه در حوزه‌هایی چون انرژی، آموزش، امنیت و تجارت، گفت که همان‌طور که در ۱۳ سال گذشته در کنار مردم سوریه بوده‌ایم، در آینده نیز با تمام توان از آنها حمایت خواهیم کرد. اردوغان افزود که ابتدا رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) و سپس وزیر امور خارجه به دمشق اعزام شدند.

وی همچنین نقش فعال مرکز مقابله با حوادث غیرمترقبه ترکیه (آفاد) در تحقیقات پیرامون مراکز شکنجه، از جمله زندان صیدنایا، را یادآور شد. او همچنین تأکید کرد که وزارتخانه‌ها، نهادها، شهرداری‌ها و سازمان‌های غیر دولتی ترکیه در حال انجام آماده‌سازی‌های گسترده برای کمک به بازسازی سوریه هستند.

وی در سخنرانی خود بر به‌رسمیت‌شناختن رویکرد معتدل و سازنده اداره جدید سوریه تأکید کرد و همچنین به تعهد ترکیه در حمایت از این کشور در حوزه‌های انرژی، آموزش، بهداشت، امنیت و تجارت اشاره نمود. اردوغان افزود که کمک‌هایی که به سوریه ارائه خواهد شد، به بازسازی ظرفیت‌های نهادی و ازسرگیری عملکردهای اساسی این کشور کمک خواهد کرد.

اردوغان در ادامه سخنان خود گفت: رهبر اداره جدید سوریه، آقای احمد الشرع، این فرآیند را به‌خوبی مدیریت کرده و به دلیل پیام‌های معتدل و سازنده‌اش مورد تحسین قرار گرفته است. وی افزود که ترکیه در تمامی حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل، آموزش، بهداشت، امنیت و تجارت از سوریه حمایت خواهد کرد و به بازسازی ظرفیت‌های نهادی و توانمندسازی اداره سوریه برای از سرگیری مسئولیت‌های اساسی خود کمک خواهد کرد.

اردوغان تأکید کرد که سوریه قادر به تحمل بار مالی بازسازی به‌تنهایی نیست و از جهان عرب و اسلامی خواست تا رهبری این تلاش‌ها را بر عهده بگیرند و الگویی برای سایر کشورها فراهم کنند.

وی در ادامه گفت: ما به طور قاطع در برابر حملات به تمامیت ارضی سوریه ایستاده‌ایم. هر کسی که قصد بهره‌برداری از این وضعیت را داشته باشد، نه‌تنها مردم سوریه، بلکه ملت ما را نیز در مقابل خود خواهد دید.

اردوغان همچنین اظهار داشت که ترکیه عزم راسخ دارد تا گروه‌های تروریستی که تهدیدی برای بقای دو کشور هستند، به‌ویژه داعش و پ.ک.ک را از بین ببرد. او افزود: این تروریست‌های جدایی‌طلب یا سلاح‌هایشان را زمین خواهند گذاشت یا در خاک سوریه دفن خواهند شد.

در نهایت، رئیس‌جمهور ترکیه تأکید کرد که هر نقشه‌ای از سوی گروه‌های تروریستی و حامیانشان وجود داشته باشد، ترکیه نیز نقشه خود را خواهد داشت. وی در پایان گفت: ترک‌ها، کُردها، عرب‌ها و همه گروه‌های قومی و دینی، همه ما زیر یک آسمان زندگی می‌کنیم .

