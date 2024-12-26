رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در سخنرانی خود در گروه پارلمانی حزب عدالت و توسعه (AK Parti) اعلام کرد که به‌زودی کنسولگری ترکیه در حلب افتتاح خواهد شد. این تصمیم پس از بازگشایی دوباره سفارت ترکیه در دمشق اتخاذ شده است.

وی با تأکید بر تعهد ترکیه به حمایت از سوریه در حوزه‌هایی چون انرژی، آموزش، امنیت و تجارت، گفت که همان‌طور که در ۱۳ سال گذشته در کنار مردم سوریه بوده‌ایم، در آینده نیز با تمام توان از آنها حمایت خواهیم کرد. اردوغان افزود که ابتدا رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) و سپس وزیر امور خارجه به دمشق اعزام شدند.

وی همچنین نقش فعال مرکز مقابله با حوادث غیرمترقبه ترکیه (آفاد) در تحقیقات پیرامون مراکز شکنجه، از جمله زندان صیدنایا، را یادآور شد. او همچنین تأکید کرد که وزارتخانه‌ها، نهادها، شهرداری‌ها و سازمان‌های غیر دولتی ترکیه در حال انجام آماده‌سازی‌های گسترده برای کمک به بازسازی سوریه هستند.

وی در سخنرانی خود بر به‌رسمیت‌شناختن رویکرد معتدل و سازنده اداره جدید سوریه تأکید کرد و همچنین به تعهد ترکیه در حمایت از این کشور در حوزه‌های انرژی، آموزش، بهداشت، امنیت و تجارت اشاره نمود. اردوغان افزود که کمک‌هایی که به سوریه ارائه خواهد شد، به بازسازی ظرفیت‌های نهادی و ازسرگیری عملکردهای اساسی این کشور کمک خواهد کرد.

اردوغان در ادامه سخنان خود گفت: رهبر اداره جدید سوریه، آقای احمد الشرع، این فرآیند را به‌خوبی مدیریت کرده و به دلیل پیام‌های معتدل و سازنده‌اش مورد تحسین قرار گرفته است. وی افزود که ترکیه در تمامی حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل، آموزش، بهداشت، امنیت و تجارت از سوریه حمایت خواهد کرد و به بازسازی ظرفیت‌های نهادی و توانمندسازی اداره سوریه برای از سرگیری مسئولیت‌های اساسی خود کمک خواهد کرد.