احمد الشرع، رئیس اداره جدید سوریه، امروز در دمشق از دکتر عبداللطیف بن رشید الزیانی، وزیر خارجه بحرین، استقبال کرد. این دیدار در چارچوب سفر رسمی وزیر امور خارجه بحرین به سوریه و به درخواست پادشاه بحرین، حمد بن عیسی آل خلیفه، رئیس فعلی اجلاس سران عرب، انجام شد. در این ملاقات، الشرع از حمایت بحرین از اداره جدید سوریه و تلاش‌های آن برای برقراری صلح و ثبات در این کشور قدردانی کرد و از همبستگی بحرین در کنار مردم سوریه سخن گفت.

الشرع تاکید کرد که اداره جدید سوریه در تلاش است تا چالش‌های کنونی را پشت سر گذاشته و به سمت ساختن یک دولت مدرن و باثبات گام بردارد. وی افزود: این اداره قصد دارد با حفظ وحدت ملی، به تحقق آرزوهای مردم سوریه برای صلح، امنیت، توسعه و رفاه دست یابد و نقش موثر این کشور را در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی بازیابی کند.

دکتر عبداللطیف بن رشید الزیانی در این دیدار پیامی از پادشاه بحرین برای رئیس اداره جدید سوریه ارسال کرد که در آن بر روابط برادرانه و نزدیک دو کشور تاکید شده بود. الزیانی همچنین نتایج اجلاس اخیر سران عرب که در بحرین برگزار شد را به الشرع اطلاع داد. وی در سخنان خود از علاقه‌مندی بحرین به ثبات، استقلال و تمامیت ارضی سوریه سخن گفت و بر احترام به انتخاب‌های مردم سوریه و عدم دخالت در امور داخلی این کشور تاکید کرد.