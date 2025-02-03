سیاست
اعتراضات گسترده در آلمان علیه همکاری غیرمنتظره دو حزب مخالف
صدها هزار نفر در آلمان به نزدیکی حزب دموکرات مسیحی با حزب راست‌گرای افراطی اعتراض کردند.
صدها هزار نفر در آلمان به نزدیکی حزب دموکرات مسیحی با حزب راست‌گرای افراطی اعتراض کردند. / عکس: Reuters
3 فوریه 2025

روز یکشنبه، دوم فوریه، بیش از ۱۶۰ هزار نفر در برلین در اعتراض به اقدامات اخیر حزب دموکرات مسیحی آلمان (CDU) و نزدیکی آن به حزب راست‌گرای افراطی آلترناتیو (AfD) برای آلمان تجمع کردند.

تظاهرات از مقابل ساختمان پارلمان آلمان آغاز شد و برخی معترضان با سر دادن شعارهایی چون «شرم بر تو  حزب دموکرات» به سمت مقر این حزب حرکت کردند. معترضان، حزب دموکرات مسیحی و رهبر آن، فریدریش مرتس را متهم کردند که با جلب حمایت حزب راست‌گرای افراطی آلترناتیو برای تصویب لایحه ضد مهاجرتی تلاش داشته است.

یکی از معترضان به نام آنا شوارتز  که برای اولین بار در یک تجمع سیاسی شرکت کرده بود، گفت: ما می‌خواهیم صدای خود را بلند کنیم تا احزاب به‌اصطلاح دموکرات را وادار کنیم از دموکراسی محافظت کنند. اوضاع بسیار جدی شده است.

حزب دموکرات مسیحی آلمان توافق نانوشته‌‌ای را نقض کرده است که از زمان جنگ جهانی دوم، همکاری با گروه‌های راست افراطی در سطح ملی را ممنوع می‌کند.

این اقدام به ویژه در آستانه انتخابات زودهنگام فدرال که در ۲۳ فوریه برگزار می‌شود، اهمیت بسیاری پیدا کرده است. فریدریش مرتس، نامزد پیشتاز این انتخابات، سد دفاعی ایجادشده پس از فجایع آلمان نازی را که دهه‌ها برقرار بود، شکست.

این قطعنامه غیرالزام‌آور که با هدف جلوگیری از ورود خارجی‌های بدون مدارک به کشور از جمله پناهجویان، تصویب شد، پس از آنکه حزب آلترناتیو برای آلمان و حزب دموکرات مسیحی روز چهارشنبه موفق به تصویب آن شدند، به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.

روز جمعه، این دو حزب نتوانستند لایحه محدودیت مهاجرت را تصویب کنند، اما تابوی همکاری بین این دو حزب شکسته شد.

یکی از معترضان می‌گوید: دیدن نمایندگان حزب دموکرات مسیحی که بعد از سخنرانی مورد تشویق نمایندگان حزب راست‌گرای افراطی آلترناتیو قرار می‌گیرند، واقعا وحشتناک است.

فریدریش مرتس پس از حادثه مرگبار حمله یک مهاجر افغان با چاقو به یک مهدکودک، سیاست مهاجرتی حزب را شدت بخشید. سازمان غیردولتی چپ‌گرا Campact که از برگزارکنندگان این تظاهرات بود، اعلام کرد: مرتس می‌خواهد قاعده‌ای که برای جلوگیری از همکاری با راست‌گرایان افراطی برقرار شده را بشکند.

این اعتراضات با حمایت اتحادیه‌های کارگری، گروه‌های مدنی و حقوق بشری، کلیساها و فعالان محیط زیست برگزار شد. بر اساس آمار رسانه‌ها، بیش از ۲۲۰ هزار نفر روز شنبه در شهرهای مختلف آلمان از جمله هامبورگ، لایپزیگ، کلن و اشتوتگارت در اعتراضات شرکت کردند.

اولاف شولتز، صدراعظم سوسیال‌دموکرات آلمان، هشدار داده است که محافظه‌کاران و راست‌گرایان افراطی ممکن است به زودی برای تشکیل دولت با یکدیگر متحد شوند، همان‌طور که در برخی کشورهای دیگر اتفاق افتاده است.

