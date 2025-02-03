روز یکشنبه، دوم فوریه، بیش از ۱۶۰ هزار نفر در برلین در اعتراض به اقدامات اخیر حزب دموکرات مسیحی آلمان (CDU) و نزدیکی آن به حزب راست‌گرای افراطی آلترناتیو (AfD) برای آلمان تجمع کردند.

تظاهرات از مقابل ساختمان پارلمان آلمان آغاز شد و برخی معترضان با سر دادن شعارهایی چون «شرم بر تو حزب دموکرات» به سمت مقر این حزب حرکت کردند. معترضان، حزب دموکرات مسیحی و رهبر آن، فریدریش مرتس را متهم کردند که با جلب حمایت حزب راست‌گرای افراطی آلترناتیو برای تصویب لایحه ضد مهاجرتی تلاش داشته است.

یکی از معترضان به نام آنا شوارتز که برای اولین بار در یک تجمع سیاسی شرکت کرده بود، گفت: ما می‌خواهیم صدای خود را بلند کنیم تا احزاب به‌اصطلاح دموکرات را وادار کنیم از دموکراسی محافظت کنند. اوضاع بسیار جدی شده است.

حزب دموکرات مسیحی آلمان توافق نانوشته‌‌ای را نقض کرده است که از زمان جنگ جهانی دوم، همکاری با گروه‌های راست افراطی در سطح ملی را ممنوع می‌کند.

این اقدام به ویژه در آستانه انتخابات زودهنگام فدرال که در ۲۳ فوریه برگزار می‌شود، اهمیت بسیاری پیدا کرده است. فریدریش مرتس، نامزد پیشتاز این انتخابات، سد دفاعی ایجادشده پس از فجایع آلمان نازی را که دهه‌ها برقرار بود، شکست.

این قطعنامه غیرالزام‌آور که با هدف جلوگیری از ورود خارجی‌های بدون مدارک به کشور از جمله پناهجویان، تصویب شد، پس از آنکه حزب آلترناتیو برای آلمان و حزب دموکرات مسیحی روز چهارشنبه موفق به تصویب آن شدند، به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.