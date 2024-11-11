ترکیه
سه شهر ترکیه در فهرست ۱۰۰ شهر برند برتر ۲۰۲۴ قرار گرفتند
بر اساس گزارش «برند فاینانس»، سه شهر ترکیه شامل استانبول، آنتالیا و ازمیر در فهرست برترین شهرهای برند جهان قرار گرفتند. این رتبه‌بندی بر اساس شاخص‌هایی همچون اعتبار، جاذبه‌های گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری انجام شده است.
میدان کوناک ازمیر / عکس: AA
11 نوامبر 2024

در فهرست جدید «۱۰۰ شهر برند» ۲۰۲۴ که توسط Brand Finance منتشر شد، استانبول، آنتالیا و ازمیر از ترکیه در میان برترین شهرهای جهان قرار گرفتند. این رتبه‌بندی بر اساس شاخص‌های مختلفی مانند اعتبار، جاذبه‌های گردشگری و سرمایه‌گذاری انجام شده است. این پژوهش که بر مبنای نظرسنجی از ۱۵ هزار نفر در ۲۰ کشور مختلف صورت گرفته، ویژگی‌های مختلف شهرها از جمله شناخت جهانی، اعتبار، جذابیت برای سرمایه‌گذاری، کیفیت زندگی، فرهنگ و میراث، و پایداری را مورد بررسی قرار داده است.

استانبول در میان ۱۰۰ شهر برند برتر

در گزارش برند فاینانس، استانبول که سال گذشته در جایگاه ۵۷ قرار داشت، با شش پله صعود به رتبه ۵۱ رسید. این شهر به واسطه تاریخ غنی، جاذبه‌های فرهنگی و موقعیت جغرافیایی خود در سطح جهانی شناخته می‌شود. آنتالیا در جایگاه ۹۳ و ازمیر در رتبه ۹۸ قرار گرفتند.

در این تحقیق، شهرها تحت ۷ عنوان اصلی و ۴۵ عنوان فرعی بررسی شدند. این معیارها شامل شناخته‌شدن، اعتبار، جذابیت برای زندگی، حکمرانی، سرمایه‌گذاری و جذب گردشگر بودند. در زمینه شناخت جهانی، استانبول در رتبه ۳۱، آنتالیا در ۹۵ و ازمیر در ۱۰۰ قرار گرفتند.

محترم ایلگونر، نماینده ترکیه در برند فاینانس، با تأکید بر اهمیت برندینگ شهری اظهار داشت که استانبول به‌دلیل مزایای طبیعی و تاریخی خود در موقعیت ویژه‌ای قرار دارد. با این حال، برای ارتقاء جایگاه جهانی این شهر، نیاز به مدیریت بهتر برند شهری احساس می‌شود. او همچنین بر اهمیت توجه بیشتر به آنتالیا و ازمیر در جذب گردشگری و سرمایه‌گذاری تأکید کرد و گفت: شهرها باید در فعالیت‌های تبلیغاتی کشور بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

در این فهرست، همانند سال گذشته، لندن، نیویورک و پاریس به ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم قرار گرفتند. توکیو در رتبه چهارم و دبی در جایگاه پنجم ایستادند. در این فهرست، سنگاپور در رتبه ششم، لس‌آنجلس در رتبه هفتم، سیدنی در رتبه هشتم، سان‌فرانسیسکو در رتبه نهم و آمستردام در رتبه دهم قرار دارند.

