در فهرست جدید «۱۰۰ شهر برند» ۲۰۲۴ که توسط Brand Finance منتشر شد، استانبول، آنتالیا و ازمیر از ترکیه در میان برترین شهرهای جهان قرار گرفتند. این رتبه‌بندی بر اساس شاخص‌های مختلفی مانند اعتبار، جاذبه‌های گردشگری و سرمایه‌گذاری انجام شده است. این پژوهش که بر مبنای نظرسنجی از ۱۵ هزار نفر در ۲۰ کشور مختلف صورت گرفته، ویژگی‌های مختلف شهرها از جمله شناخت جهانی، اعتبار، جذابیت برای سرمایه‌گذاری، کیفیت زندگی، فرهنگ و میراث، و پایداری را مورد بررسی قرار داده است.

استانبول در میان ۱۰۰ شهر برند برتر

در گزارش برند فاینانس، استانبول که سال گذشته در جایگاه ۵۷ قرار داشت، با شش پله صعود به رتبه ۵۱ رسید. این شهر به واسطه تاریخ غنی، جاذبه‌های فرهنگی و موقعیت جغرافیایی خود در سطح جهانی شناخته می‌شود. آنتالیا در جایگاه ۹۳ و ازمیر در رتبه ۹۸ قرار گرفتند.