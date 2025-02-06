سیاست
معترضان خانه بنیان‌گذار بنگلادش را به آتش کشیدند
هزاران معترض خانه شیخ مجیب الرحمان، پدر شیخ حسینه، بنیانگذار بنگلادش مستقل که از سال ۲۰۰۹ میلادی به مدت ۱۵ سال نخست‌وزیر این کشور بود را به آتش کشیدند.
خانه شیخ مجیب‌الرحمان، پدر شیخ حسینه، نخست‌وزیر پیشین بنگلادش در آتش / عکس: Reuters
6 فوریه 2025

به‌دنبال سخنرانی آنلاین شیخ حسینه، نخست‌وزیر پیشین بنگلادش، اعتراضات در داکا پایتخت این کشور به خشونت کشیده شد و معترضان خانه شیخ مجیب‌الرحمان، بنیان‌گذار این کشور را تخریب کرده و به آتش کشیدند. این اقدام واکنشی به سرکوب قیام سال گذشته و کشته و زخمی شدن هزاران نفر در آن بود.

سال گذشته، در بنگلادش اعتراضات گسترده‌ای علیه شیخ حسینه، نخست‌وزیر پیشین، شکل گرفت که با سرکوب شدید مواجه شد که در آن حدود ۱۰۰۰ نفر کشته و بیش از ۲۲ هزار نفر زخمی شدند. شیخ حسینه در ۵ اوت ۲۰۲۴ به هند گریخت. سه روز بعد، محمد یونس، برنده جایزه نوبل صلح، به‌عنوان رهبر دولت موقت منصوب شد. حسینه این دولت موقت را «غیرقانونی و خلاف قانون اساسی» خواند.

در اعتراضات اخیر، بسیاری از معترضان شعارهایی علیه هند سر دادند و خواستار تحقیق سازمان ملل درباره مرگ‌های ناشی از قیام شدند.

درخواست بازگرداندن حسینه از هند

ناهید اسلام، مشاور اطلاعات و رسانه بنگلادش اظهار داشت که هند باید مسئولیت پناه دادن به شیخ حسینه و اجازه دادن به او برای صدور دستورهای سیاسی را بپذیرد. او افزود: ما از هند خواسته‌ایم که حسینه را بازگرداند و این مسئله‌ای دیپلماتیک است. اما اگر حسینه از هند سیاست‌ورزی کند، در این صورت دولت هند مسئول خواهد بود.

جنبش دانشجویی ضدتبعیض و کمیته شهروندان نیز در یک کنفرانس خبری در داکا اعلام کردند که قصد دارند یک حزب سیاسی جدید برای ایجاد تغییر در سیاست کشور تأسیس کنند. حسنات عبدالله یکی از فعالان سیاسی و اجتماعی بنگلادش اعلام کرد: ساختار سیاسی کنونی نتوانسته خواسته‌های مردم را درک کند و در درک ذهنیت جوانان شکست خورده است.

رهبران این جنبش از مردم خواستند تا در نام‌گذاری و انتخاب نماد این حزب جدید مشارکت کنند.

