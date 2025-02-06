به‌دنبال سخنرانی آنلاین شیخ حسینه، نخست‌وزیر پیشین بنگلادش، اعتراضات در داکا پایتخت این کشور به خشونت کشیده شد و معترضان خانه شیخ مجیب‌الرحمان، بنیان‌گذار این کشور را تخریب کرده و به آتش کشیدند. این اقدام واکنشی به سرکوب قیام سال گذشته و کشته و زخمی شدن هزاران نفر در آن بود.

سال گذشته، در بنگلادش اعتراضات گسترده‌ای علیه شیخ حسینه، نخست‌وزیر پیشین، شکل گرفت که با سرکوب شدید مواجه شد که در آن حدود ۱۰۰۰ نفر کشته و بیش از ۲۲ هزار نفر زخمی شدند. شیخ حسینه در ۵ اوت ۲۰۲۴ به هند گریخت. سه روز بعد، محمد یونس، برنده جایزه نوبل صلح، به‌عنوان رهبر دولت موقت منصوب شد. حسینه این دولت موقت را «غیرقانونی و خلاف قانون اساسی» خواند.

در اعتراضات اخیر، بسیاری از معترضان شعارهایی علیه هند سر دادند و خواستار تحقیق سازمان ملل درباره مرگ‌های ناشی از قیام شدند.

درخواست بازگرداندن حسینه از هند