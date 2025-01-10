در «نشست همکاریهای کشاورزی ترکیه و ایران» که در اتحادیه اتاقهای بازرگانی و بورسهای ترکیه (TOBB) برگزار شد، وزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه، ابراهیم یوماکلی، از تلاشهای ترکیه برای گسترش تجارت مرزی با ایران و فعالتر کردن همکاریها در بخش کشاورزی خبر داد.
وی دراینباره اظهار کرد: علاوه بر محصولات کشاورزی، زمینههایی چون تجهیزات کشاورزی، نصب و مدرنسازی آنها، ساخت گلخانهها و دیگر بخشها نیز پتانسیلهای همکاری زیادی دارد. یوماکلی همچنین به اهمیت همکاری در توسعه زیرساختها و پروژههای مشترک در مناطق مرزی اشاره کرد.
غلامرضا نوری، وزیر کشاورزی ایران، در این نشست به چشمانداز همکاریهای کشاورزی دو کشور اشاره کرد و گفت: در طی پنج سال آینده، برای افزایش تجارت گندم و محصولات کشاورزی تا ۵ میلیارد دلار در نظر داریم.
نوری همچنین افزود که ایران و ترکیه به دلیل داشتن شرایط اقلیمی و خاکی مشابه، شرایط مناسبی برای همکاری در بخش کشاورزی دارند. وی همچنین بر لزوم تقویت ارتباطات تجاری بین دو کشور تاکید کرد و آن را یکی از اولویتهای سیاستهای اقتصادی ایران عنوان نمود.
ابراهیم یوماکلی همچنین به چالشهایی که ناشی از تحریمها و پاندمی کرونا (کووید-١٩) ایجاد شدهاند، اشاره کرد. وی گفت: با وجود مشکلات تحریمی و بهوجود آمدن شیوع کرونا، روابط اقتصادی ما با ایران همچنان ادامه یافت. تحریمها نتوانستهاند ما را از توسعه روابط تجاری و همکاریها باز دارند.
یوماکلی به رشد تجارت کشاورزی ایران و ترکیه اشاره کرده و افزود: در سال ۲۰۲۳، حجم تجارت کشاورزی به ۵.۵ میلیارد دلار رسید که ۶.۱۶ درصد آن محصولات کشاورزی بود. وی افزود که این تجارت در سال گذشته ۳۰ درصد رشد داشته است. همچنین یادآور شد که از برگزاری اولین نشست همکاریهای کشاورزی در سال ۲۰۱۶، تجارت کشاورزی دو کشور نزدیک به صددرصد افزایش یافته است.
وزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه تاکید کرد که ترکیه هرگز روابط تجاری خود با ایران را قطع نکرده و همچنان بهدنبال گسترش همکاریهای اقتصادی است.
یوماکلی در ادامه افزود: تجارت و سرمایهگذاری مشترک در بخشهای مختلف ازجمله کشاورزی از اولویتهای کشور ترکیه است. ایران در حال حاضر ۲ میلیارد دلار سرمایهگذاری ترکیه را جذب کرده و در پروژههای مختلف همکاری موفقی داشتهایم.
وی همچنین بیان کرد که تلاش خواهند کرد تا از ظرفیتهای موجود در بخش کشاورزی برای تقویت اقتصاد دو کشور استفاده کنند.
در پایان این نشست، دو کشور ترکیه و ایران توافقنامههای همکاری در بخش کشاورزی امضا کردند. یوماکلی با اشاره به این توافقها اظهار داشت: امیدواریم این همکاریها موجب تسهیل تجارت و افزایش حجم آن در بخش کشاورزی شود. این توافقات به تقویت روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور کمک خواهد کرد.