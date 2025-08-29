وزارت امور خارجه ایران، روز پنج‌شنبه ۲۸ آگوست، با صدور بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که اعلان سه کشور اروپایی (E3) در شورای امنیت درباره بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده علیه ایران، «غیرقانونی، ناموجه و فاقد هرگونه اثر حقوقی» است.

در این بیانیه تأکید شده است: اقدام فرانسه، آلمان و بریتانیا برخلاف سازوکار حل و فصل اختلافات در برجام صورت گرفته است و تلاشی مغرضانه و سیاسی برای سوءاستفاده از قطعنامه ۲۲۳۱ به منظور فشار بر ایران می‌باشد.

وزارت امور خارجه ایران یادآور شده است که سه کشور اروپایی هیچ صلاحیت حقوقی و اخلاقی برای فعال‌سازی سازوکار موسوم به اسنپ‌بک ندارند و پیش‌تر نیز این مواضع از سوی روسیه و چین مورد تأیید قرار گرفته است.

بیانیه ایران همچنین به نقض مداوم تعهدات اروپا اشاره و خاطرنشان ساخته است: این سه کشور نه تنها به تعهدات خود در برجام عمل نکرده‌اند، بلکه با خروج غیرقانونی آمریکا از توافق و تحریم‌های جدید علیه شرکت‌های غیرنظامی و نهادهای اقتصادی ایران، روند اجرای توافق را مختل کرده‌اند.

وزارت امور خارجه ایران تأکید کرد: این اقدام اروپایی‌ها باعث تضعیف همکاری‌های جاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد شد و هرگونه سوءاستفاده از سازوکار اسنپ‌بک، اعتماد به تصمیم‌های شورای امنیت و امنیت بین‌المللی را به خطر می‌اندازد.