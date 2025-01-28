دومین نشست سه‌جانبه وزرای امور خارجه، تجارت و حمل‌ونقل ترکیه، آذربایجان و ازبکستان روز ۲۹ ژانویه ۲۰۲۵ در شهر آنکارا برگزار خواهد شد. در این نشست که وزرای مرتبط از سه کشور به‌منظور بررسی مسائل سیاست خارجی، تقویت همکاری‌های اقتصادی و توسعه شبکه‌های حمل‌ونقل منطقه‌ای گرد هم خواهند آمد.

ترکیه با حضور هاکان فیدان، وزیر امور خارجه، عمر بولات، وزیر تجارت و عبدالقادر اورال‌اوغلو، وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت در این نشست مشارکت خواهد کرد.

از طرف آذربایجان نیز جیحون بایرام‌اف، وزیر امور خارجه، میکائیل جباروف، وزیر اقتصاد و رشاد نبی‌اف، وزیر توسعه دیجیتال و حمل‌ونقل در این نشست حضور خواهند داشت.

ازبکستان نیز با حضور بختیار سعیدوف، وزیر امور خارجه، لذیذ قدرت‌اف، وزیر سرمایه‌گذاری، صنعت و تجارت و الهوم مخکاموف، وزیر حمل‌ونقل در این نشست شرکت خواهد کرد.

این نشست با هدف تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، توسعه روابط اقتصادی و بررسی فرصت‌های جدید برای همکاری سه‌جانبه برگزار می‌شود و انتظار می‌رود گام‌های عملی مهمی در راستای توسعه ارتباطات منطقه‌ای برداشته شود. پیش‌بینی می‌شود که در این نشست سه‌جانبه درباره مسائلی از قبیل سیاست خارجی و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای گفت‌وگو شود.

همچنین افزایش تعاملات در حوزه تجارت، اقتصاد و سرمایه‌گذاری و توسعه شبکه‌های حمل‌ونقل منطقه‌ای با هدف تقویت همکاری‌ها در بخش حمل‌ونقل و ارتباطات از دیگر موضوعات اصلی این نشست خواهد بود.

در نهایت، انتظار می‌رود بیانیه آنکارا به امضا برسد و نقشه راه عملیاتی برای اقدامات مشترک سه کشور در آینده تدوین شود.