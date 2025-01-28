ترکیه
آنکارا میزبان دومین نشست سه‌جانبه وزرای امور خارجه، تجارت و حمل‌ونقل ترکیه، آذربایجان و ازبکستان
دومین نشست سه‌جانبه وزرای امور خارجه، تجارت و حمل‌ونقل ترکیه، آذربایجان و ازبکستان با هدف بررسی سیاست خارجی، توسعه همکاری‌های اقتصادی و تقویت شبکه‌های حمل‌ونقل منطقه‌ای، روز ۲۹ ژانویه ۲۰۲۵ در آنکارا برگزار خواهد شد.
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در نشست غیررسمی شورای وزیران خارجه سازمان کشورهای ترک / عکس: AA
28 ژانویه 2025

دومین نشست سه‌جانبه وزرای امور خارجه، تجارت و حمل‌ونقل ترکیه، آذربایجان و ازبکستان روز ۲۹ ژانویه ۲۰۲۵ در شهر آنکارا برگزار خواهد شد. در این نشست که وزرای مرتبط از سه کشور به‌منظور بررسی مسائل سیاست خارجی، تقویت همکاری‌های اقتصادی و توسعه شبکه‌های حمل‌ونقل منطقه‌ای گرد هم خواهند آمد.

ترکیه با حضور هاکان فیدان، وزیر امور خارجه، عمر بولات، وزیر تجارت و عبدالقادر اورال‌اوغلو، وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت در این نشست مشارکت خواهد کرد.

از طرف آذربایجان نیز جیحون بایرام‌اف، وزیر امور خارجه، میکائیل جباروف، وزیر اقتصاد و رشاد نبی‌اف، وزیر توسعه دیجیتال و حمل‌ونقل در این نشست حضور خواهند داشت.

ازبکستان نیز با حضور بختیار سعیدوف، وزیر امور خارجه، لذیذ قدرت‌اف، وزیر سرمایه‌گذاری، صنعت و تجارت و الهوم مخکاموف، وزیر حمل‌ونقل در این نشست شرکت خواهد کرد.

این نشست با هدف تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، توسعه روابط اقتصادی و بررسی فرصت‌های جدید برای همکاری سه‌جانبه برگزار می‌شود و انتظار می‌رود گام‌های عملی مهمی در راستای توسعه ارتباطات منطقه‌ای برداشته شود. پیش‌بینی می‌شود که در این نشست سه‌جانبه درباره مسائلی از قبیل سیاست خارجی و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای گفت‌وگو شود.

همچنین افزایش تعاملات در حوزه تجارت، اقتصاد و سرمایه‌گذاری و توسعه شبکه‌های حمل‌ونقل منطقه‌ای با هدف تقویت همکاری‌ها در بخش حمل‌ونقل و ارتباطات از دیگر موضوعات اصلی این نشست خواهد بود.

در نهایت، انتظار می‌رود بیانیه آنکارا به امضا برسد و نقشه راه عملیاتی برای اقدامات مشترک سه کشور در آینده تدوین شود.

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در بخش مربوط به مسائل سیاست خارجی و همکاری‌های منطقه‌ای به موضوعاتی مانند افزایش اهمیت ژئوپلیتیکی منطقه در شرایط فعلی و ضرورت تشدید تلاش‌ها برای همبستگی و یکپارچگی در جهان ترک اشاره خواهد کرد.

وی بر لزوم تقویت همکاری‌های منطقه‌ای از طریق سازوکارهایی مانند سازمان کشورهای ترک و نشست‌های سه‌جانبه، فرصت‌هایی که به دلیل اختلالات اخیر در زنجیره‌های تأمین میان آسیا و اروپا برای توسعه کریدور میانی ایجاد شده‌اند، همچنین بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های مرتبط با این کریدور و بهره‌برداری از ظرفیت‌های اتصال میان ترکیه، آذربایجان و ازبکستان اشاره و تأکید خواهد کرد.

وزیر امور خارجه ترکیه، همچنین به‌ضرورت هماهنگی در موضوعات مهم بین‌المللی همچون بحران سوریه، غزه، جنگ روسیه و اوکراین و وضعیت افغانستان اشاره خواهد کرد.

لازم به ذکر است نخستین نشست سه‌جانبه وزرای امور خارجه، تجارت و حمل‌ونقل ترکیه، آذربایجان و ازبکستان در تاریخ ۲ آگوست ۲۰۲۲ در شهر تاشکند، پایتخت ازبکستان، برگزار شد.

این قالب همکاری با هدف بررسی پروژه‌هایی برای تقویت ارتباطات اقتصادی، حمل‌ونقل و انرژی بین کشورهای واقع در مسیر تاریخی جاده ابریشم و واکنش به اختلالات ناشی از پاندمی کووید-۱۹ و جنگ روسیه و اوکراین ایجاد شده است.

موضوعات مطرح در این نشست شامل هماهنگ‌سازی قوانین و رویه‌های گمرکی، گسترش استفاده از خدمات الکترونیکی و رفع موانع تجاری به‌صورت تدریجی و بر اساس اصل منفعت متقابل است.

این نشست، جلوه‌ای از همبستگی نزدیک ترکیه با کشورهای جهان ترک و گامی عملی در جهت تقویت روابط منطقه‌ای به شمار می‌رود.

