علی خامنهای، رهبر ایران، روز جمعه در جمع نیروهای ارتش در تهران تأکید کرد که مذاکره با آمریکا اقدامی غیرعقلانی و بیفایده است و هیچ کمکی به حل مشکلات کشور نخواهد کرد.
وی در این سخنرانی، احتمال ازسرگیری مذاکرات میان تهران و واشنگتن را رد کرده و تجربههای گذشته را گواهی بر بینتیجه بودن این گفتوگوها دانست. به اعتقاد خامنهای، مذاکره با آمریکا هیچ تأثیری در حل مشکلات کشور ندارد.
خامنهای تصریح کرد که صرف حضور بر سر میز مذاکره با دولت آمریکا، به معنای دستیابی به راهحلی واقعی برای چالشهای ایران نخواهد بود.
وی دلیل این موضع را به تجربههای گذشته نسبت داد و خروج آمریکا از توافق هستهای برجام در مه ۲۰۱۸ را نمونهای از بیاعتباری مذاکرات با واشنگتن دانست.
خامنهای تأکید کرد که ایران پس از دو سال مذاکره، با حسن نیت به توافقی رسید و در این روند، سخاوتمندانه امتیازاتی داد بااینحال، آمریکا به تعهدات خود پایبند نماند.
پس از پیروزی دوباره ترامپ، پیشبینیها درباره امکان احیای توافق هستهای ۲۰۱۵ افزایش یافته است. هرچند دو طرف بیش از یک سال است که نشانههایی از تمایل برای بازگشت به گفتوگوها ارسال کردهاند، اما این موضوع همچنان محل اختلاف است.
دولت مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، که سال گذشته با شعار رفع تحریمها از طریق دیپلماسی به قدرت رسید، آمادگی خود را برای مذاکره با دولت ترامپ اعلام کرده است.
این مسئله در داخل ایران با مخالفتهایی نیز روبهرو است، گروهی از نمایندگان مجلس بهشدت مخالف هرگونه مذاکره با آمریکا هستند و این امر را ناشی از عدم اعتماد بنیادین میان دو کشور میدانند.
خامنهای که همواره نسبت به خوشبینی درباره آمریکا هشدار داده است، بار دیگر تأکید کرد که دولتهای قبلی ایالات متحده نیز به تعهدات خود پایبند نبودهاند. وی با اشاره به دولت باراک اوباما گفت که حتی در آن دوران نیز واشنگتن توافق را کاملاً اجرا نکرد.
وی با انتقاد از سیاستهای آمریکا تأکید کرد: این یک تجربه است. ما باید از آن درس بگیریم. امتیاز دادیم، مذاکره کردیم، مصالحه کردیم، اما به نتیجه موردنظر خود نرسیدیم. حتی با وجود تمام ایراداتش، این توافق در نهایت نقض، زیر پا گذاشته و پاره شد.
خامنهای در ادامه، مذاکره با آمریکا را اقدامی غیرمنطقی، غیرعاقلانه و غیرعزتمندانه توصیف کرد.
وی همچنین در خصوص تهدیدهای واشنگتن علیه ایران هشدار داده و تصریح کرد: آنها درباره ما اظهارنظر میکنند، نظر میدهند و تهدید میکنند. اگر ما را تهدید کنند، ما نیز آنها را تهدید خواهیم کرد. اگر تهدیدات خود را عملی کنند، ما نیز اقدام خواهیم کرد. اگر امنیت ملت ما را نقض کنند، ما بدون تردید امنیت آنها را نقض خواهیم کرد.
توافق هستهای ۲۰۱۵، که با میانجیگری قدرتهای جهانی منعقد شد، در ازای لغو تحریمها، محدودیتهایی را بر برنامه هستهای ایران اعمال میکرد. در ۲۰۱۸، دولت ترامپ بهصورت یکجانبه از این توافق خارج شد و تنشها میان تهران و واشنگتن شدت گرفت.