علی خامنه‌ای، رهبر ایران، روز جمعه در جمع نیروهای ارتش در تهران تأکید کرد که مذاکره با آمریکا اقدامی غیرعقلانی و بی‌فایده است و هیچ کمکی به حل مشکلات کشور نخواهد کرد.

وی در این سخنرانی، احتمال ازسرگیری مذاکرات میان تهران و واشنگتن را رد کرده و تجربه‌های گذشته را گواهی بر بی‌نتیجه بودن این گفت‌وگوها دانست. به اعتقاد خامنه‌ای، مذاکره با آمریکا هیچ تأثیری در حل مشکلات کشور ندارد.

خامنه‌ای تصریح کرد که صرف حضور بر سر میز مذاکره با دولت آمریکا، به معنای دستیابی به راه‌حلی واقعی برای چالش‌های ایران نخواهد بود.

وی دلیل این موضع را به تجربه‌های گذشته نسبت داد و خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام در مه ۲۰۱۸ را نمونه‌ای از بی‌اعتباری مذاکرات با واشنگتن دانست.

خامنه‌ای تأکید کرد که ایران پس از دو سال مذاکره، با حسن نیت به توافقی رسید و در این روند، سخاوتمندانه امتیازاتی داد بااین‌حال، آمریکا به تعهدات خود پایبند نماند.

پس از پیروزی دوباره ترامپ، پیش‌بینی‌ها درباره امکان احیای توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ افزایش یافته است. هرچند دو طرف بیش از یک سال است که نشانه‌هایی از تمایل برای بازگشت به گفت‌وگوها ارسال کرده‌اند، اما این موضوع همچنان محل اختلاف است.

دولت مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، که سال گذشته با شعار رفع تحریم‌ها از طریق دیپلماسی به قدرت رسید، آمادگی خود را برای مذاکره با دولت ترامپ اعلام کرده است.