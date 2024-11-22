در روز چهارشنبه ۱۴ آگوست ۲۰۲۴، سازمان بهداشت جهانی (WHO) اعلام کرد که به دلیل شیوع یک نوع جدید و مرگبار از ویروس ام‌پاکس در جمهوری دموکراتیک کنگو و کشورهای همسایه‌اش، وضعیت اضطراری جهانی بهداشت عمومی اعلام کرده است. تدروس آدهانوم گبریسوس، مدیرکل سازمان بهداشت جهانی، این وضعیت را «بسیار نگران‌کننده» توصیف کرد.

ممکن است بپرسید: «آیا این ویروس قبلاً نام دیگری نداشت؟» بله! این بیماری پیش‌تر آبله میمون نامیده می‌شد. به‌دنبال فشار از سوی کارشناسان بهداشت عمومی، به‌ویژه از کشورهای آفریقایی، سازمان بهداشت جهانی در ۲۸ نوامبر ۲۰۲۲ نام این ویروس را به «ام‌پاکس» تغییر داد. این تغییر نام نه‌تنها به‌منظور دقت علمی بلکه برای جلوگیری از انگ و نژادپرستی بود.

مجله پزشکی لنست در آن زمان نوشت: شیوع این بیماری علاوه بر مسائل علمی، برخی عادت‌های ناخوشایند جامعه ما را به نمایش گذاشت: «انگ‌زدن، نژادپرستی و تبعیض». در انجمن‌های آنلاین، برخی افراد به طور نژادپرستانه این بیماری را به «بیماری میمون‌ها» و مردم آفریقا نسبت می‌دادند. این نوع انگ‌زدن نه تنها به افراد آسیب می‌زند، بلکه باعث می‌شود که مردم از مراجعه برای تشخیص، واکسن یا درمان خودداری کنند و این به شیوع بیماری کمک می‌کند.

تاریخ طولانی از جنجال‌ها در مورد نام‌گذاری بیماری‌ها وجود دارد که بیماری‌ها به نام مکان‌های جغرافیایی یا گروه‌های انسانی نام‌گذاری شده‌اند و این اغلب پیامدهای مضر به دنبال داشته است، به همین دلیل کارشناسان بهداشت عمومی همواره تلاش کرده‌اند تا از نسبت‌دادن نام‌های جغرافیایی، نژادی یا حیوانی به بیماری‌ها خودداری کنند. چنین نام‌گذاری‌هایی می‌تواند منجر به اشتباهات جدی در درک منشأ و شیوع بیماری‌ها شود.

در خصوص نام به چه صورت؟



یکی از نمونه‌های مشهور آن آنفلوآنزای اسپانیایی است. این بیماری که در واقع پاندمی H1N1 بین سال‌های ۱۹۱۸ و ۱۹۲۰ بود، باوجود نامش، اصلاً در اسپانیا آغاز نشده بود. بلکه منبع آن ایالت کانزاس در ایالات متحده بود. اسپانیا به دلیل وضعیت بی‌طرفی‌اش در جنگ جهانی اول، اطلاعات بیشتری درباره این بیماری منتشر می‌کرد، درحالی‌که کشورهای دیگر اخبار را سانسور می‌کردند. به همین دلیل، این پاندمی بیشتر با اسپانیا مرتبط شد.