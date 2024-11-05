روز یکشنبه سوم نوامبر، مردم خشمگین مناطق شرقی والنسیا با پرتاب سنگ و گل‌و‌لای به سمت ماشین پادشاه و نخست‌وزیر اسپانیا، شعارهایی علیه آن‌ها سردادند.

تعداد تلفات سیل اخیر که برآورد می‌شود به سنگین‌ترین فاجعه در دهه‌های اخیر تبدیل شود، به ۲۱۷ نفر رسیده است؛ براساس گزارش‌ها، تقریباً تمامی تلفات جانی از منطقه شرقی والنسیا می‌باشد و دولتمردان اسپانیا نگران کشف اجساد بیشتر در این منطقه هستند.

در پی این سیل‌های ویرانگر، انتقادها از مدیریت دولتی و نحوه پاسخ‌دهی مقامات به این فاجعه شدت گرفته است. مردم و فعالان محلی از تأخیر در کمک‌رسانی و ضعف در سیستم‌های هشداردهی اولیه گلایه کرده‌اند. بسیاری از شهروندان اعلام کرده‌اند که دولت در آماده‌سازی و واکنش سریع به بحران ناکام مانده و این موجب خشم عمومی علیه دولت شده است.

سازمان هواشناسی اسپانیا با وجود اعلام پایان وضعیت اضطراری برای کل والنسیا اما بخشی از منطقه شمال شرقی ایالت کاتالونیا را در بالاترین سطح هشدار قرمز برای باران‌های سیل‌آسا قرار داد.

وزیر حمل‌ونقل اسپانیا در حساب ایکس اعلام کرد که قطارهای کاتالونیا تا اطلاع ثانوی متوقف شده‌اند؛ این درحالی‌ست که پروازها در فرودگاه ال‌پرات بارسلونا با تأخیر و تغییر مسیر صورت می‌گیرد.