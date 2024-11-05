روز یکشنبه سوم نوامبر، مردم خشمگین مناطق شرقی والنسیا با پرتاب سنگ و گلولای به سمت ماشین پادشاه و نخستوزیر اسپانیا، شعارهایی علیه آنها سردادند.
تعداد تلفات سیل اخیر که برآورد میشود به سنگینترین فاجعه در دهههای اخیر تبدیل شود، به ۲۱۷ نفر رسیده است؛ براساس گزارشها، تقریباً تمامی تلفات جانی از منطقه شرقی والنسیا میباشد و دولتمردان اسپانیا نگران کشف اجساد بیشتر در این منطقه هستند.
در پی این سیلهای ویرانگر، انتقادها از مدیریت دولتی و نحوه پاسخدهی مقامات به این فاجعه شدت گرفته است. مردم و فعالان محلی از تأخیر در کمکرسانی و ضعف در سیستمهای هشداردهی اولیه گلایه کردهاند. بسیاری از شهروندان اعلام کردهاند که دولت در آمادهسازی و واکنش سریع به بحران ناکام مانده و این موجب خشم عمومی علیه دولت شده است.
سازمان هواشناسی اسپانیا با وجود اعلام پایان وضعیت اضطراری برای کل والنسیا اما بخشی از منطقه شمال شرقی ایالت کاتالونیا را در بالاترین سطح هشدار قرمز برای بارانهای سیلآسا قرار داد.
وزیر حملونقل اسپانیا در حساب ایکس اعلام کرد که قطارهای کاتالونیا تا اطلاع ثانوی متوقف شدهاند؛ این درحالیست که پروازها در فرودگاه الپرات بارسلونا با تأخیر و تغییر مسیر صورت میگیرد.
علاوه بر ارائه راهکاری سریع برای مدیریت تلفات مالی و جانی گسترده، دولت اسپانیا، پادشاه فیلیپه ششم و حتی ملکه لتیزیا با خشم عمومی بی سابقهای از سوی ساکنین مناطق سیلزده دست و پنجه نرم میکنند.
در پی هجوم مردم به کاروان پادشاه و نخست وزیر اسپانیا موجب لغو بازدید آنها از مناطق سیلزده شد. فرناندو گراند مارلاسکا، وزیر کشور، گروههای افراطی را به تحریک مردم و رفتارهای خشونتآمیز متهم کرد و اظهار داشت که گارد ملی تحقیقات خود را در مورد آشفتگیهای شهر پیپورتا، آغاز کرده است.
یک مقام امنیتی به شبکه تلویزیونی لا سیکستا (La Sexta) گفت که تأمین امنیت و سازماندهی این بازدید یک اشتباه جمعی بود، زیرا عسلالعمل مردم محلی بهگونهای پیشرفت که میتوانست جان خانواده سلطنتی و مقامات دولتی به خطر بیافتاد.
منتقدین از عدم اطلاعرسانی دقیق و بهموقع نسبت به وقوع این حادثه و حتی تغییرات اقلیمی بهشدت گلایه دارند و عدم آمادگی مراجع ذیربط بعد از این اتفاق نیز مزید بر علت شد تا خشم عمومی سراسر مناطق سیلزده را دربرگیرد.
کارشناسان خواستار بررسی دقیقتر و اقدامات مؤثرتر برای مقابله با بلایای طبیعی و پیامدهای تغییرات اقلیمی شدهاند.