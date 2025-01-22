ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه با انجام ۱۷ مورد جدید نقض آتش‌بس در لبنان، مجموع تخلفات خود را از زمان آغاز توافق آتش‌بس به ۶۱۸ مورد افزایش داد. این تخلفات تاکنون منجر به کشته شدن ۳۷ نفر و زخمی شدن ۴۵ نفر شده است.

حملات اسرائیل به بهانه مقابله با تهدیدات حزب‌الله از ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۴ آغاز شد و سپس با آتش‌بس شکننده‌ای میان اسرائیل و حزب‌الله از ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ به‌پایان رسید. از آن روز تاکنون، اسرائیل صدها تخلف دیگر مرتکب شده که منجر به کشته شدن ۳۷ نفر و زخمی شدن ۴۵ نفر گردیده است.

بر اساس گزارش‌های مختلف منتشر شده توسط خبرگزاری رسمی لبنان، نقض آتش‌بس توسط اسرائیل روز سه‌شنبه، ۲۱ ژانویه، بیشتر در پایتخت بیروت و شهرستان‌های جنوب لبنان متمرکز بود. این تخلفات شامل پرواز پهپادها، نفوذ به مناطق مختلف، انفجار، یورش و آتش‌سوزی در خانه‌ها و ساختمان‌ها، سوزاندن وسایل نقلیه، تخریب جاده‌ها و تیراندازی از تانک‌ها و سلاح‌های خودکار می‌شد.

در بیروت، پهپادهای اسرائیلی در ارتفاع کم‌ پرواز می‌کردند و در برخی از شهرستان‌ها، بولدوزرهای اسرائیلی در حال تخریب جاده‌های مواصلاتی مشاهده شدند. همچنین، یک نیروی پیاده‌نظام اسرائیلی به روستای مارون الراس حرکت کرده و با تیراندازی‌های مستمر، چند خانه را مورد یورش و انفجار قرار داد. پس‌از‌آن، چندین تانک از این روستا به حاشیه‌های شهر بنت جبیل نفوذ کرده و یک گلوله به سمت یکی از خانه‌ها شلیک کردند.