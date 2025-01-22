سیاست
3 دقیقه خواندن
نقض آتش‌بس با لبنان توسط اسرائیل به ۶۱۸ مورد رسید
ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه با ۱۷ مورد نقض آتش‌بس در لبنان، مجموع تخلفات خود را به ۶۱۸ مورد رساند که تاکنون ۳۷ کشته و ۴۵ زخمی برجای گذاشته است.
نقض آتش‌بس با لبنان توسط اسرائیل به ۶۱۸ مورد رسید
خانه های آسیب‌دیده در جنوب لبنان، پس از آتش‌بس بین اسرائیل و حزب‌الله / عکس: REUTERS
22 ژانویه 2025

ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه با انجام ۱۷ مورد جدید نقض آتش‌بس در لبنان، مجموع تخلفات خود را از زمان آغاز توافق آتش‌بس به ۶۱۸ مورد افزایش داد. این تخلفات تاکنون منجر به کشته شدن ۳۷ نفر و زخمی شدن ۴۵ نفر شده است.

حملات اسرائیل به بهانه مقابله با تهدیدات حزب‌الله از ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۴ آغاز شد و سپس با آتش‌بس شکننده‌ای میان اسرائیل و حزب‌الله از ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ به‌پایان رسید. از آن روز تاکنون، اسرائیل صدها تخلف دیگر مرتکب شده که منجر به کشته شدن ۳۷ نفر و زخمی شدن ۴۵ نفر گردیده است.

بر اساس گزارش‌های مختلف منتشر شده توسط خبرگزاری رسمی لبنان، نقض آتش‌بس توسط اسرائیل روز سه‌شنبه، ۲۱ ژانویه، بیشتر در پایتخت بیروت و شهرستان‌های جنوب لبنان متمرکز بود. این تخلفات شامل پرواز پهپادها، نفوذ به مناطق مختلف، انفجار، یورش و آتش‌سوزی در خانه‌ها و ساختمان‌ها، سوزاندن وسایل نقلیه، تخریب جاده‌ها و تیراندازی از تانک‌ها و سلاح‌های خودکار می‌شد.

در بیروت، پهپادهای اسرائیلی در ارتفاع کم‌ پرواز می‌کردند و در برخی از شهرستان‌ها، بولدوزرهای اسرائیلی در حال تخریب جاده‌های مواصلاتی مشاهده شدند. همچنین، یک نیروی پیاده‌نظام اسرائیلی به روستای مارون الراس حرکت کرده و با تیراندازی‌های مستمر، چند خانه را مورد یورش و انفجار قرار داد. پس‌از‌آن، چندین تانک از این روستا به حاشیه‌های شهر بنت جبیل نفوذ کرده و یک گلوله به سمت یکی از خانه‌ها شلیک کردند.

مطالب پیشنهادی

در ادامه نقض‌های مکرر آتش‌بس، ارتش اسرائیل اقدام به انفجار تعدادی از خانه‌ها در یکی از روستاهای جنوبی لبنان کرد. در همین حال، پهپادها و هواپیماهای شناسایی اسرائیلی همچنان در آسمان بخش‌های غربی و میانه جنوب لبنان در حال پرواز بودند.

در شهرستان مرجعیون، نیروهای اسرائیلی به نفوذ به یک روستا و ترتیب دادن انفجار بزرگی دست زدند. علاوه بر این، نیروهای اسرائیلی در مناطق قرینه و دبش عملیات پاکسازی انجام دادند و در منطقه حاصبیا نیز گلوله‌های توپ از سوی ارتش اسرائیل به منطقه سدانه شلیک شد.

از طرفی، نیروهای اسرائیلی یک خانه روستایی دو طبقه را به آتش کشیدند و همچنین وسایل نقلیه و تجهیزات متعلق به شرکت «ورد»، که مربوط به پروژه انتقال آب از رودخانه لیطانی به نام «پروژه ۸۰۰» بود، را سوزاندند.

بر اساس توافق آتش‌بس، اسرائیل قرار است به‌طور تدریجی در مدت ۶۰ روز، که تقریبا یک هفته دیگر به‌پایان می‌رسد، از مناطقی که در طول جنگ اشغال کرده بود، عقب‌نشینی کند. در‌عین‌حال، نیروهای ارتش و امنیتی لبنان باید در امتداد مرز و گذرگاه‌ها در جنوب این کشور مستقر شوند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us