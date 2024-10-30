سیاست
ایستگاه رادیویی لهستانی مجری‌های هوش مصنوعی را جایگزین خبرنگاران کرد
ایستگاه رادیویی «آف» لهستان پس از اخراج روزنامه‌نگاران، به‌تازگی با استفاده از مجری‌های هوش مصنوعی به‌دنبال راه‌اندازی مجدد است.
تصویر حروف هوش مصنوعی و مادربورد کامپیوتر / عکس: Reuters
30 اکتبر 2024

ایستگاه رادیویی «آف» لهستان که طی هفته‌های گذشته روزنامه‌نگاران خود را اخراج کرده بود، حالا در راه‌اندازی مجدد از مجری‌های هوش مصنوعی استفاده می‌کند.

این اقدام با واکنش‌های بسیاری روبرو بوده و باعث مطرح‌شدن پرسش‌های بسیاری درباره آینده خبرنگاری و صنعت رسانه شده است. هرچند این نخستین‌بار نیست که هوش‌مصنوعی برای شبکه رادیویی مورداستفاده قرار می‌گیرد. حدود دو سال پیش نیز شرکت رسانه‌ای Futuri در کلیولند آمریکا، برای نخستین‌بار کنترل یک ایستگاه رادیویی را به ربات هوش مصنوعی به نام RadioGPT سپرد.

در حال حاضر سه آواتار هوش مصنوعی در ایستگاه رادیویی «آف» (OFF) در شهر جنوبی کراکوف لهستان، پوشش خبرهای فرهنگی، هنری و اجتماعی را به‌صورت آزمایشی برعهده دارند. «مارسین پلیت» مدیر این ایستگاه رادیویی ادعا می‌کند هیچ یک از روزنامه‌نگاران به دلیل هوش مصنوعی اخراج نشده‌اند، بلکه به دلیل تعداد کم مخاطبان این ایستگاه چنین تصمیمی گرفته شده است، اما خبرنگاران نظر دیگری دارند.

«مارسین پولیت»، مدیر این ایستگاه رادیویی در بیانیه‌ای مرتبط با این خبر نوشت: این سوال مطرح می‌شود که آیا هوش مصنوعی بیشتر یک فرصت یا تهدید برای رسانه، رادیو و روزنامه‌نگاری است؟ ما به دنبال پاسخ به این سوال هستیم.

این موضوع حاشیه‌هایی را به دنبال داشته است. «ماتیوش دمسکی» روزنامه‌نگار و منتقد فیلم که اخیراً برنامه‌ای در این ایستگاه اجرا می‌کرد، با انتشار نامه‌ای سرگشاده به اعتراض به جایگزینی کارکنان با هوش مصنوعی پرداخته است. وی این اقدام را خطرناک توصیف و ابراز نگرانی کرده است که این روند می‌تواند منجر به جایگزینی روزنامه‌نگاران با ربات‌ها شود.

تا روز چهارشنبه بیش از ۱۵ هزار نفر از این اقدام حمایت کرده و نامه اعتراضی دمسکی را امضا کرده‌اند. دمسکی همچنین گزارش داده که تماس‌هایی از صدها نفر به‌ویژه جوانان دریافت کرده که نمی‌خواهند این روند ادامه داشته باشد.

