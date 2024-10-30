ایستگاه رادیویی «آف» لهستان که طی هفته‌های گذشته روزنامه‌نگاران خود را اخراج کرده بود، حالا در راه‌اندازی مجدد از مجری‌های هوش مصنوعی استفاده می‌کند.

این اقدام با واکنش‌های بسیاری روبرو بوده و باعث مطرح‌شدن پرسش‌های بسیاری درباره آینده خبرنگاری و صنعت رسانه شده است. هرچند این نخستین‌بار نیست که هوش‌مصنوعی برای شبکه رادیویی مورداستفاده قرار می‌گیرد. حدود دو سال پیش نیز شرکت رسانه‌ای Futuri در کلیولند آمریکا، برای نخستین‌بار کنترل یک ایستگاه رادیویی را به ربات هوش مصنوعی به نام RadioGPT سپرد.

در حال حاضر سه آواتار هوش مصنوعی در ایستگاه رادیویی «آف» (OFF) در شهر جنوبی کراکوف لهستان، پوشش خبرهای فرهنگی، هنری و اجتماعی را به‌صورت آزمایشی برعهده دارند. «مارسین پلیت» مدیر این ایستگاه رادیویی ادعا می‌کند هیچ یک از روزنامه‌نگاران به دلیل هوش مصنوعی اخراج نشده‌اند، بلکه به دلیل تعداد کم مخاطبان این ایستگاه چنین تصمیمی گرفته شده است، اما خبرنگاران نظر دیگری دارند.