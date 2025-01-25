ازمی ادامه داد: «مامان، لطفا مراقب محمود باش. نعیمه، معذرت می‌خواهم که اذیتت کرده‌ام. شاهد، مریم، محمود از همه شما معذرت می‌خواهم؛ قسم می‌خورم که همه شما را دوست دارم و امیدوارم مادربزرگ، پدربزرگ، دایی‌هایم و همه مرا ببخشند.»

۱۷ هزار کودک کشته شده در تراژدی غزه

طبق آخرین آمار دفتر رسانه‌ای دولت غزه، نسل‌کشی ۱۶ ماهه اسرائیل در غزه، زندگی ۱۷,۸۶۱ کودک را گرفت. در طول حملات اسرائیل، بسیاری از کودکان نام‌های خود را روی دست‌ها و بدن‌هایشان نوشتند تا در صورت کشته شدن یا تکه‌تکه شدن توسط اسرائیل، به نجات‌دهندگان کمک کنند تا آن‌ها را شناسایی کنند.



این عمل تأملی غم‌انگیز از وحشت‌هایی است که کوچک‌ترین ساکنان غزه تجربه کرده‌اند.

دادگاه بین‌المللی جنایی در نوامبر سال گذشته برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و یوا گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل، به دلیل ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه، حکم جلب صادر کرد. همچنین در دادگاه بین‌المللی عدالت پرونده‌ای علیه اسرائیل مبنی بر جنایت نسل‌کشی در غزه باز شده است