خانوادهای در غزه پس از ماهها از مرگ پسر ۱۰ ساله خود که در حملات هوایی اسرائیل کشته شده بود، یادداشتی متعلق به او را پیدا کردند که مملو از درد و نشاندهنده فاجعه ناشی از جنگ بود.
خانواده ازمی که به تازگی این یادداشت را روی گوشیاش پیدا کردند، متوجه پیامی تکاندهنده از واقعیتهای تلخ جنگ شدند؛ پیامهایی از جمله مرگ، ویرانی و از دست دادن عزیزان.
این یادداشت که در ۱۹ مارس ۲۰۲۴ نوشته شده است، آگاهی کودکانه او از مرگ را در میان ویرانی خانهها و کشته شدن زنان و کودکان منعکس میکند.
در این متن آمده است: «سلام بر شما. اگر بمیرم، مرا ببخشید، پدر، مادر، خواهران و برادرانم، نعیمه، شاهد، مریم و محمود؛ اگر روزی ناراحتتان کرده باشم، عمیقا معذرت میخواهم. حس میکنم زمان زیادی برایم باقی نمانده است.»
این پیامی بود که به طور گسترده در شبکههای اجتماعی به اشتراک گذاشته شد.
ازمی ادامه داد: «مامان، لطفا مراقب محمود باش. نعیمه، معذرت میخواهم که اذیتت کردهام. شاهد، مریم، محمود از همه شما معذرت میخواهم؛ قسم میخورم که همه شما را دوست دارم و امیدوارم مادربزرگ، پدربزرگ، داییهایم و همه مرا ببخشند.»
۱۷ هزار کودک کشته شده در تراژدی غزه
طبق آخرین آمار دفتر رسانهای دولت غزه، نسلکشی ۱۶ ماهه اسرائیل در غزه، زندگی ۱۷,۸۶۱ کودک را گرفت. در طول حملات اسرائیل، بسیاری از کودکان نامهای خود را روی دستها و بدنهایشان نوشتند تا در صورت کشته شدن یا تکهتکه شدن توسط اسرائیل، به نجاتدهندگان کمک کنند تا آنها را شناسایی کنند.
این عمل تأملی غمانگیز از وحشتهایی است که کوچکترین ساکنان غزه تجربه کردهاند.
دادگاه بینالمللی جنایی در نوامبر سال گذشته برای بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر و یوا گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل، به دلیل ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه، حکم جلب صادر کرد. همچنین در دادگاه بینالمللی عدالت پروندهای علیه اسرائیل مبنی بر جنایت نسلکشی در غزه باز شده است