رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه و رابرت فیتسو، نخستوزیر اسلواکی، طی نشست مطبوعاتی مشترک در آنکارا بر اهمیت ارتقای روابط دوجانبه به سطح شراکت استراتژیک تأکید کردند. آنها در این دیدار بر تعهد خود به تقویت همکاریها در زمینههای مختلف تأکید کرده و در خصوص راههای عمیقتر کردن روابط دوجانبه گفتگو کردند.
اردوغان در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با اشاره به پیشرفتهای حاصلشده در تجارت دوجانبه گفت: ما در مسیر دستیابی به هدف ۵ میلیارددلاری قرار داریم و امیدواریم این هدف تا پایان سال محقق شود.
همچنین در زمینه همکاریهای انرژی، اردوغان به نقش ترکیه در تأمین امنیت انرژی اسلواکی اشاره کرده و اظهار داشت: من پیشنهاد کردم که نیازهای گاز طبیعی اسلواکی را با مذاکره با آقای پوتین حل کنیم و وزیر خارجه ما نیز با آقای لاوروف برای پایان دادن به این موضوع گفتگو کند.
نخستوزیر اسلواکی، فیتسو، نیز بر اهمیت ثبات انرژی و تنوع منابع انرژی تأکید کرد و گفت: ما به تأمین مداوم گاز از روسیه نیاز داریم، چرا که این برای امنیت انرژی ما و تلاشهای تنوع منابع ضروری است.
وی ادامه داد: ترکیه، از طریق پروژههایی مانند خط لوله ترکاستریم، فرصتهای حیاتی برای دستیابی به این هدف فراهم میآورد. ما از تلاشهای شما برای باز کردن این مسیرهای جدید قدردانی میکنیم و هرگونه تلاشی برای تضعیف این ابتکارات را رد میکنیم.
نخستوزیر فیتسو همچنین حمایت قوی کشورش از تلاشهای ترکیه برای عضویت کامل در اتحادیه اروپا را اعلام کرد و گفت: ما امیدواریم که خواسته ترکیه برای عضویت کامل در اتحادیه اروپا هر چه زودتر محقق شود.
وی همچنین تأکید کرد که اسلواکی از این هدف ترکیه حمایت قوی خود را خواهد داشت.
در فوریه ۲۰۲۴، کمیته مشترک اقتصادی و تجاری (JETCO) تأسیس شد تا همکاریهای اقتصادی دو کشور را تقویت کند.
در بخش دیگری از نشست، اردوغان بر لزوم اجرای کامل آتشبس در غزه و ارسال بدون وقفه کمکهای بشردوستانه به این منطقه تأکید کرد.
وی افزود: جامعه جهانی باید اطمینان حاصل کند که اسرائیل مسئولیتهای خود را بهدرستی انجام دهد.
اردوغان همچنین در مورد بحران غزه اظهار داشت که ترکیه به تأسیس یک کشور فلسطینی مستقل و با حاکمیت کامل، بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ و با قدس شرقی بهعنوان پایتخت، متعهد است.
وی همچنین بر اهمیت رفع محدودیتهای بینالمللی بر سوریه برای آغاز بازسازی این کشور تأکید کرد.