هشدار الشیبانی به ایران: تهران را در عواقب اظهارات اخیر مسئول می‌دانیم
اسعد حسن الشیبانی، وزیر امور خارجه اداره جدید سوریه، از ایران خواست تا از ایجاد «هرج‌ومرج» در سوریه اجتناب کند و در عوض به اراده مردم سوریه و حاکمیت این کشور احترام بگذارد.
اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه اداره جدید سوریه / عکس: AA
25 دسامبر 2024

اسعد حسن الشیبانی، وزیر امور خارجه اداره جدید سوریه، در واکنش به اظهارات اخیر رهبر ایران، علی خامنه‌ای که گفته بود «جوانان سوریه چیزی برای ازدست‌دادن ندارند»، به تهران نسبت به عواقب احتمالی این اظهارات و گسترش هرج‌ومرج در سوریه هشدار داد و از ایران خواست از تشدید وضعیت خودداری کند.

الشیبانی در پیامی که روز سه‌شنبه ۲۴ دسامبر (۴ دی ۱۴۰۳) در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، نوشت: ایران باید به خواست مردم و همچنین حاکمیت، تمامیت ارضی و یکپارچگی سوریه احترام بگذارد، ما به آن‌ها درباره تلاش برای گسترش هرج‌ومرج در سوریه هشدار می‌دهیم و آن‌ها را مسئول هرگونه عواقب ناشی از اظهارات اخیر می‌دانیم.

علی خامنه‌ای، روز یکشنبه در یک سخنرانی از جوانان سوریه‌ای خواسته بود تا «با قوت و اراده در مقابل آن کسانی که این ناامنی را طراحی کرده‌اند و آن کسانی که آن را اجرا کرده‌اند» بایستند.

خامنه‌ای گفته بود: «من پیش‌بینی می‌کنم سر برآوردن یک مجموعه شرافتمند قوی در سوریه اتفاق خواهد افتاد. جوان سوری چیزی برای از دست‌دادن ندارد. دانشگاهش ناامن است، مدرسه‌اش ناامن است، خانه‌اش ناامن است، خیابانش ناامن است، زندگی‌اش ناامن است، چه‌کار کنند؟»

گفتنی است روز شنبه اداره جدید سوریه، طی بیانیه‌ای اسعد حسن الشیبانی را به‌عنوان وزیر امور خارجه اداره جدید سوریه معرفی کرد.

الشیبانی که فارغ التحصیل رشته زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده علوم و هنر دانشگاه دمشق و محصل مقطع دکتری در دانشگاه صباح‌الدین زعیم استانبول است، پیش‌ازاین به‌عنوان رئیس امور سیاسی در استان ادلب در شمال غرب سوریه فعالیت می‌کرد.

رژیم اسد در سوریه که نزدیک به ۲۵ سال در قدرت بود، پس از به دست‌گرفتن کنترل دمشق توسط گروه‌های مخالف در تاریخ ۸ دسامبر، سقوط کرد و اسد به روسیه پناه برد. این تحولات به پایان دوران رژیم حزب بعث انجامید که از سال ۱۹۶۳ در قدرت بود.

