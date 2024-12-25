اسعد حسن الشیبانی، وزیر امور خارجه اداره جدید سوریه، در واکنش به اظهارات اخیر رهبر ایران، علی خامنه‌ای که گفته بود «جوانان سوریه چیزی برای ازدست‌دادن ندارند»، به تهران نسبت به عواقب احتمالی این اظهارات و گسترش هرج‌ومرج در سوریه هشدار داد و از ایران خواست از تشدید وضعیت خودداری کند.

الشیبانی در پیامی که روز سه‌شنبه ۲۴ دسامبر (۴ دی ۱۴۰۳) در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، نوشت: ایران باید به خواست مردم و همچنین حاکمیت، تمامیت ارضی و یکپارچگی سوریه احترام بگذارد، ما به آن‌ها درباره تلاش برای گسترش هرج‌ومرج در سوریه هشدار می‌دهیم و آن‌ها را مسئول هرگونه عواقب ناشی از اظهارات اخیر می‌دانیم.

علی خامنه‌ای، روز یکشنبه در یک سخنرانی از جوانان سوریه‌ای خواسته بود تا «با قوت و اراده در مقابل آن کسانی که این ناامنی را طراحی کرده‌اند و آن کسانی که آن را اجرا کرده‌اند» بایستند.