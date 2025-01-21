سیاست
2 دقیقه خواندن
گوترش بر لزوم پایبندی به آتش‌بس در غزه تاکید کرد
دبیرکل سازمان ملل، روز دوشنبه در شورای امنیت خواستار رعایت آتش‌بس در غزه و مجازات عاملان جنایات این منطقه شد و بر اهمیت پذیرش مسئولیت مشترک برای آرامش خاورمیانه تاکید کرد.
گوترش بر لزوم پایبندی به آتش‌بس در غزه تاکید کرد
سخنرانی گوترش در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد غز مقر سازمان ملل در نیویورک، ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ / عکس: AFP
21 ژانویه 2025

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز دوشنبه، ٢٠ ژانویه، در جریان شرکت در جلسه‌ای مرتبط با بحران اسرائیل و فلسطین در شورای امنیت سازمان ملل متحد، خواستار رعایت آتش‌بس در غزه و مجازات عاملان جنایات غزه شد.

دبیرکل سازمان ملل متحد افزود: توافق آتش‌بس در غزه و عملیات آزادسازی اسرای اسرائیلی و فلسطینی، آسایشی طولانی‌مدت به همراه داشته است.

وی با اشاره به اینکه روز یکشنبه بیش از ۶٣٠ کامیون کمک‌های انسانی به غزه رسیده‌اند، تصریح کرد: باید به رسانه‌های بین‌المللی اجازه داده شود که وارد غزه شده و گزارش‌هایی درباره وضعیت مناطق مختلف آن ارائه دهند.

مطالب پیشنهادی

صبح روز یکشنبه، مرحله اول آتش‌بس در غزه به اجرا درآمد و قرار است به مدت ۴٢ روز ادامه یابد؛ بر اساس این توافق، ٩٠ زن و کودک فلسطینی در بند اسرائیل با سه زن اسیر اسرائیلی مبادله شدند.

در طول مرحله اول قرار است مذاکرات برای آغاز مراحل دوم و سوم، با میانجی‌گری مصر، قطر و ایالات متحده صورت پذیرد.

لازم به ذکر است که اسرائیل بیش از ١٠ هزار و ٣٠٠ اسیر فلسطینی را در زندان‌های خود نگه داشته است و اکنون حدود ٩۶ گروگان اسرائیلی در غزه وجود دارند که حماس اعلام کرده در حملات هوایی اسرائیل ده‌ها نفر از آنها کشته شده‌اند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us