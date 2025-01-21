آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز دوشنبه، ٢٠ ژانویه، در جریان شرکت در جلسهای مرتبط با بحران اسرائیل و فلسطین در شورای امنیت سازمان ملل متحد، خواستار رعایت آتشبس در غزه و مجازات عاملان جنایات غزه شد.
دبیرکل سازمان ملل متحد افزود: توافق آتشبس در غزه و عملیات آزادسازی اسرای اسرائیلی و فلسطینی، آسایشی طولانیمدت به همراه داشته است.
وی با اشاره به اینکه روز یکشنبه بیش از ۶٣٠ کامیون کمکهای انسانی به غزه رسیدهاند، تصریح کرد: باید به رسانههای بینالمللی اجازه داده شود که وارد غزه شده و گزارشهایی درباره وضعیت مناطق مختلف آن ارائه دهند.
صبح روز یکشنبه، مرحله اول آتشبس در غزه به اجرا درآمد و قرار است به مدت ۴٢ روز ادامه یابد؛ بر اساس این توافق، ٩٠ زن و کودک فلسطینی در بند اسرائیل با سه زن اسیر اسرائیلی مبادله شدند.
در طول مرحله اول قرار است مذاکرات برای آغاز مراحل دوم و سوم، با میانجیگری مصر، قطر و ایالات متحده صورت پذیرد.
لازم به ذکر است که اسرائیل بیش از ١٠ هزار و ٣٠٠ اسیر فلسطینی را در زندانهای خود نگه داشته است و اکنون حدود ٩۶ گروگان اسرائیلی در غزه وجود دارند که حماس اعلام کرده در حملات هوایی اسرائیل دهها نفر از آنها کشته شدهاند.