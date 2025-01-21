آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز دوشنبه، ٢٠ ژانویه، در جریان شرکت در جلسه‌ای مرتبط با بحران اسرائیل و فلسطین در شورای امنیت سازمان ملل متحد، خواستار رعایت آتش‌بس در غزه و مجازات عاملان جنایات غزه شد.

دبیرکل سازمان ملل متحد افزود: توافق آتش‌بس در غزه و عملیات آزادسازی اسرای اسرائیلی و فلسطینی، آسایشی طولانی‌مدت به همراه داشته است.

وی با اشاره به اینکه روز یکشنبه بیش از ۶٣٠ کامیون کمک‌های انسانی به غزه رسیده‌اند، تصریح کرد: باید به رسانه‌های بین‌المللی اجازه داده شود که وارد غزه شده و گزارش‌هایی درباره وضعیت مناطق مختلف آن ارائه دهند.