چهل و ششمین دوره ماراتن استانبول و تنها ماراتن بین‌قاره‌ای جهان در تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۲۴ با حضور ۹ هزار شرکت‌کننده حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای از نقاط مختلف دنیا برگزار شد.

در این رویداد، «دجن دبلای» از اتیوپی و «روت جبت» از بحرین به ترتیب در رده‌های مردان و زنان بر سکوی قهرمانی ایستادند.

چهل و ششمین ماراتن استانبول که به میزبانی «ایش بانک» ترکیه و با همکاری شهرداری استانبول برگزار شد، ۹ هزار دونده از ۴۰۰۰ شهر و ۴۲ کشور جهان شرکت کردند. این رویداد هرساله به‌عنوان نمادی از همبستگی و تعامل فرهنگی بین قاره‌های آسیا و اروپا برگزار می‌شود.

رکوردشکنی در تعداد شرکت‌کنندگان

ماراتن امسال با استقبال ورزشکاران زیادی همراه بود به‌طوری که ۴ هزار و ۱۵۶ نفر از ۴ هزار و ۴۷۵ شرکت‌کننده، موفق به عبور از خط پایان شدند و این در حالی است که پیش‌ازاین، رکورد ۳ هزار و ۸۷۸ نفر در سال ۲۰۱۴ ثبت شده بود. در ماراتن استانبول امسال حضور ورزشکاران حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای از کشورهای مختلف، همچنین تعداد زیادی از شهروندان ترکیه و گردشگران در بخش‌های تفریحی و آماتور ثبت شد.