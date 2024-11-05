ترکیه
برگزاری تنها ماراتن بین قاره‌ای جهان در استانبول با حضور ورزشکاران داخلی و خارجی
چهل و ششمین ماراتن استانبول در ۳ نوامبر ۲۰۲۴ با ۹ هزار شرکت‌کننده برگزار شد. «دجن دبلای» از اتیوپی و «روت جبت» از بحرین قهرمان شدند و ۴ هزار و ۱۵۶ نفر موفق به عبور از خط پایان شدند.
عبور دوندگان از پل شهدای 15 جولای در استانبول / عکس: AA
5 نوامبر 2024

چهل و ششمین دوره ماراتن استانبول و تنها ماراتن بین‌قاره‌ای جهان در تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۲۴ با حضور ۹ هزار شرکت‌کننده حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای از نقاط مختلف دنیا برگزار شد.

در این رویداد، «دجن دبلای» از اتیوپی و «روت جبت» از بحرین به ترتیب در رده‌های مردان و زنان بر سکوی قهرمانی ایستادند.

چهل و ششمین ماراتن استانبول که به میزبانی «ایش بانک» ترکیه و با همکاری شهرداری استانبول برگزار شد، ۹ هزار دونده از ۴۰۰۰ شهر و ۴۲ کشور جهان شرکت کردند. این رویداد هرساله به‌عنوان نمادی از همبستگی و تعامل فرهنگی بین قاره‌های آسیا و اروپا برگزار می‌شود.

رکوردشکنی در تعداد شرکت‌کنندگان

ماراتن امسال با استقبال ورزشکاران زیادی همراه بود به‌طوری که ۴ هزار و ۱۵۶ نفر از ۴ هزار و ۴۷۵ شرکت‌کننده، موفق به عبور از خط پایان شدند و این در حالی است که پیش‌ازاین، رکورد ۳ هزار و ۸۷۸ نفر در سال ۲۰۱۴ ثبت شده بود. در ماراتن استانبول امسال حضور ورزشکاران حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای از کشورهای مختلف، همچنین تعداد زیادی از شهروندان ترکیه و گردشگران در بخش‌های تفریحی و آماتور ثبت شد.

رقابت‌ها در چندین رده مختلف شامل ماراتن کامل (۴۲.۱۹۵ کیلومتر)، نیمه ماراتن (۲۱.۱ کیلومتر) و رقابت‌های کوتاه‌تر مانند ۱۰ کیلومتر برگزار شد که هرکدام به ورزشکاران در سطوح مختلف امکان حضور و تجربه دویدن در مسیر بین‌قاره‌ای را می‌دهد.

نگاهی به تاریخچه ماراتن استانبول

ماراتن استانبول اولین‌بار در سال ۱۹۷۹ با شرکت تعداد محدودی از ورزشکاران برگزار شد و از آن زمان به یکی از رویدادهای مهم ورزشی در منطقه و جهان تبدیل شده است. این ماراتن که مسیر آن از قاره آسیا آغاز و به قاره اروپا ختم می‌شود، به دلیل عبور از پل بُسفر و تلفیق بی‌نظیر مناظر طبیعی و فرهنگی استانبول، جایگاه ویژه‌ای بین دوندگان و تماشاگران دارد.

یکی از ویژگی‌های اصلی ماراتن استانبول، مسیر منحصربه‌فرد آن است که از منطقه آسیایی شهر آغاز می‌شود و با عبور از پل بسفر به بخش اروپایی می‌رسد. این پل که یکی از مهم‌ترین پل‌های جهان به شمار می‌آید، با قرارگرفتن بر فراز تنگه بسفر، نمادی از اتصال دو قاره است.

