نوزدهمین اجلاس سران گروه ۲۰ با موضوع «ساختن جهانی عادل و سیارهای پایدار» در روزهای ۱۸ و ۱۹ نوامبر در ریو دو ژانیرو برزیل برگزار شد و رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه در نشست «اجتماعی و مبارزه با گرسنگی و فقر» این اجلاس شرکت کرد. این نشست با موضوع اتحاد جهانی علیه گرسنگی و فقر برگزار شد.
رجب طیب اردوغان، با هشدار درباره بحران انسانی در غزه، خواستار آتشبس فوری و پایدار شد و اعلام کرد که ۹۶ درصد از جمعیت غزه یعنی بیش از ۲ میلیون نفر، از دسترسی به غذا و آب سالم محروماند و خطر قحطی در این منطقه طبق معیارهای بینالمللی به سطح فاجعه رسیده است.
رئیسجمهور ترکیه در سخنرانی خود بار دیگر خواستار برقراری فوری و پایدار آتشبس در غزه شد. اردوغان تأکید کرد که با تشدید حملات و نزدیکشدن به فصل زمستان، شرایط زندگی مردم غزه روزبهروز دشوارتر میشود و هشدار داد که بحران انسانی موجود به اقدامات فوری نیاز دارد.
ارسال بیش از ۸۶ هزار تن کمک به غزه توسط ترکیه
رئیسجمهور ترکیه اعلام کرد که این کشور تاکنون بیش از ۸۶ هزار تن کمک بشردوستانه به غزه ارسال کرده و درعینحال کمکهای ترکیه به لبنان نیز از ۱۳۰۰ تن فراتر رفته است.
وی با اشاره به اینکه ترکیه همواره بهعنوان کشوری که یاریرساندن به نیازمندان را وظیفه اخلاقی خود میداند، افزود: ما تلاش میکنیم تا در هر نقطهای از جهان که امکانپذیر باشد، در کنار مردم نیازمند باشیم.
اردوغان در سخنرانی خود بر اهمیت امنیت غذایی تأکید کرد و یادآور شد که طرح امنیت غذایی و سیستمهای پایدار غذایی که در دوران ریاست ترکیه بر گروه ۲۰ در سال ۲۰۱۵ ارائه شد، نقش مهمی در هدایت سیاستهای بسیاری از کشورها داشته است.
رئیسجمهور ترکیه به طرح ملی «زباله صفر» که برای کاهش آلودگی محیطزیست و ترویج فرهنگ صرفهجویی اجرا شده اشاره کرد و گفت: این طرح بهسرعت به یک جنبش جهانی تبدیل شد و سازمان ملل متحد در ۳۰ مارس روز جهانی زباله صفر را اعلام کرد.
اردوغان تأکید کرد که در چارچوب ائتلاف جهانی علیه گرسنگی و فقر، باید کاهش هدررفت غذا و ترویج طرح زباله صفر از اولویتهای اصلی باشد. وی آمادگی ترکیه را برای همکاری در این زمینه و ساختن جهانی که در آن همه به غذای سالم و کافی دسترسی داشته باشند، اعلام کرد.