بانک مرکزی ایران: ریال دیجیتال به زودی کار خود را آغاز می‌کند
بانک مرکزی اعلام کرد که ریال دیجیتال پس از اجرای آزمایشی در جزیره کیش و برخی بانک‌ها، به‌زودی در سطح گسترده عملیاتی خواهد شد.
8 فوریه 2025

«ریال دیجیتال» که به‌صورت آزمایشی در چند بانک و جزیره کیش آغاز شده، به‌زودی در سراسر ایران اجرایی خواهد شد. این طرح بخشی از سیاست‌های بانک مرکزی برای تحول در نظام پرداخت و تقویت بانکداری دیجیتال است.

در یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت، «محمدرضا فرزین»، رئیس‌کل بانک مرکزی، از برنامه‌های جدید این نهاد برای مقابله با چالش‌های تحریم و توسعه صنعت بانکی سخن گفت. 

یکی از مهم‌ترین اقدامات مطرح‌شده در این همایش، آغاز مراحل آزمایشی «ریال دیجیتال» است. به گفته فرزین، این پروژه ابتدا در برخی بانک‌ها و منطقه آزاد کیش اجرایی شده و به‌زودی پنج بانک دیگر نیز به آن خواهند پیوست. ریال دیجیتال به‌عنوان یک ابزار نوین، می‌تواند جایگزین ارزهای رایج شود و زیرساخت‌های پرداخت دیجیتال را تقویت کند.

«ریال دیجیتال» یک ارز دیجیتال رسمی است که توسط بانک مرکزی صادر و نظارت می‌شود. برخلاف رمزارزهای غیرمتمرکز مانند بیت‌کوین، این ارز متمرکز بوده و با هدف کاهش استفاده از پول نقد و افزایش دسترسی عمومی به خدمات مالی طراحی شده است.

سامانه «ACUMER»: جایگزینی بومی برای سوئیفت

بانک مرکزی برای کاهش وابستگی به سامانه‌های تحت تحریم، سامانه بومی «ACUMER» را راه‌اندازی کرده است. این سامانه برای تراکنش‌های مالی با کشورهای هم‌پیمان، از جمله هند و پاکستان، به کار گرفته می‌شود و به گفته فرزین، نقش مهمی در افزایش استقلال بانک‌های ایرانی دارد.

یکی از سیاست‌های جدید و کلیدی بانک مرکزی، گسترش همکاری‌های مالی بین‌المللی و جایگزینی دلار با ارزهای محلی است. این نهاد اعلام کرده که در مبادلات با روسیه، دلار حذف شده و به‌جای آن از ریال و روبل استفاده می‌شود. فرزین همچنین به پیوستن شبکه شتاب به سامانه پرداخت روسیه اشاره کرد و از توسعه تدریجی این سامانه خبر داد.

تدوین مقررات شفاف برای بازار رمزارزها

بانک مرکزی در حال تدوین مقرراتی شفاف برای تنظیم و نظارت بر بازار رمزارزهاست. این اقدام با هدف بهره‌گیری از رمزارزها برای انجام مبادلات بین‌المللی و کاهش تأثیر تحریم‌ها انجام می‌شود و به‌زودی در هیئت عالی بانک مرکزی ایران بررسی خواهد شد.

تقویت امنیت شبکه بانکی ایران در برابر تهدیدهای سایبری

برای مقابله با تهدیدات سایبری، بانک مرکزی اقدامات متعددی در زمینه تقویت امنیت شبکه‌های بانکی انجام داده است. همچنین، با راه‌اندازی مرکزی ویژه برای استفاده از هوش مصنوعی، نظارت بر فعالیت‌های بانکی و مبارزه با پول‌شویی افزایش یافته است. استفاده از این فناوری به ارتقای دقت و سرعت در نظارت‌های بانکی کمک خواهد کرد.

