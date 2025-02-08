«ریال دیجیتال» که به‌صورت آزمایشی در چند بانک و جزیره کیش آغاز شده، به‌زودی در سراسر ایران اجرایی خواهد شد. این طرح بخشی از سیاست‌های بانک مرکزی برای تحول در نظام پرداخت و تقویت بانکداری دیجیتال است.

در یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت، «محمدرضا فرزین»، رئیس‌کل بانک مرکزی، از برنامه‌های جدید این نهاد برای مقابله با چالش‌های تحریم و توسعه صنعت بانکی سخن گفت.

یکی از مهم‌ترین اقدامات مطرح‌شده در این همایش، آغاز مراحل آزمایشی «ریال دیجیتال» است. به گفته فرزین، این پروژه ابتدا در برخی بانک‌ها و منطقه آزاد کیش اجرایی شده و به‌زودی پنج بانک دیگر نیز به آن خواهند پیوست. ریال دیجیتال به‌عنوان یک ابزار نوین، می‌تواند جایگزین ارزهای رایج شود و زیرساخت‌های پرداخت دیجیتال را تقویت کند.

«ریال دیجیتال» یک ارز دیجیتال رسمی است که توسط بانک مرکزی صادر و نظارت می‌شود. برخلاف رمزارزهای غیرمتمرکز مانند بیت‌کوین، این ارز متمرکز بوده و با هدف کاهش استفاده از پول نقد و افزایش دسترسی عمومی به خدمات مالی طراحی شده است.

سامانه «ACUMER»: جایگزینی بومی برای سوئیفت

بانک مرکزی برای کاهش وابستگی به سامانه‌های تحت تحریم، سامانه بومی «ACUMER» را راه‌اندازی کرده است. این سامانه برای تراکنش‌های مالی با کشورهای هم‌پیمان، از جمله هند و پاکستان، به کار گرفته می‌شود و به گفته فرزین، نقش مهمی در افزایش استقلال بانک‌های ایرانی دارد.