هشتاد و ششمین سالگرد درگذشت مصطفی کمال آتاترک، بنیان‌گذار جمهوری ترکیه، فرمانده جنگ استقلال و رهبر اصلاحات اساسی در ترکیه مدرن، روز یکشنبه دهم نوامبر در سراسر کشور گرامی داشته شد.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در مراسم رسمی که در آرامگاه ابدی وی «آنیت‌کابیر» در آنکارا برگزار شد، تاج گلی به شکل هلال و ستاره بر مزار آتاترک قرار داد. همچنین اردوغان در برج میثاق ملی در دفتر ویژه آنیت‌کابیر یادداشتی نوشت و آن را با صدای بلند برای حضار قرائت کرد.

مردم ترکیه هر سال رأس ساعت ۹:۰۵ صبح روز ۱۰ نوامبر که زمان درگذشت آتاترک است، با یک دقیقه سکوت و خواندن سرود ملی ترکیه به بنیان‌گذار جمهوری کشورشان ادای احترام می‌کنند.

مصطفی کمال آتاترک در سال ۱۸۸۱ در شهر سلانیک (در یونان امروزی) چشم به جهان گشود. پدرش علیرضا افندی و مادرش زبیده خانم بودند. تحصیلات ابتدایی خود را در این شهر به پایان رساند و در سال ۱۹۰۲ با درجه ستوانی از مدرسه حربیه استانبول و در سال ۱۹۰۵ از آکادمی جنگ با درجه سروانی فارغ‌التحصیل شد.

آتاترک بین سال‌های ۱۹۰۵ و ۱۹۰۷ در لشکر ۵ سوریه و لشکر ۳ مقدونیه خدمت کرد. او در سرکوب شورش ۳۱ مارس ۱۹۰۹ استانبول نقش مهمی ایفا کرد و پس از حمله نظامی ایتالیا به لیبی در سال ۱۹۱۱ به این منطقه اعزام شد. در آنجا به موفقیت‌هایی دست یافت و به درجه سرگردی ارتقا پیدا کرد. سپس بین سال‌های ۱۹۱۲ و ۱۹۱۳ در جنگ‌های بالکان شرکت کرد.

در جنگ جهانی اول، آتاترک به‌عنوان فرمانده لشکر ۱۹ ارتش عثمانی در نبرد چاناک‌قلعه حضور داشت و به دلیل موفقیت در متوقف کردن حملات دشمن در گالیپولی به شهرت زیادی دست یافت. او پس از پیروزی در جبهه شرق به درجه ژنرالی ارتقا یافت و موفق به متوقف کردن حملات روسیه در این جبهه شد. در سال ۱۹۱۷ فرماندهی لشکر ۷ فلسطین و سوریه را بر عهده گرفت.