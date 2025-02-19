همچنین، هیات‌های روسیه و آمریکا تمایل خود را برای ادامه همکاری‌های مشترک به‌منظور فراهم‌سازی مقدمات دیدار ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ابراز کردند.

در رایزنی‌های میزبانی‌شده در ریاض، از طرف روسیه، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه و یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی کرملین و از طرف آمریکا، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، مایک والتز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید و استیو ویتکاف، نماینده ویژه در امور خاورمیانه، حضور داشتند. در این دیدار، موضوعات مختلفی از‌جمله بهبود روابط دوجانبه، بررسی و بر سر ازسرگیری همکاری‌ها در زمینه‌های اقتصاد، انرژی، فضا و سایر حوزه‌ها به توافق رسیدند.