وزارت امور خارجه روسیه روز چهارشنبه، ۱۹ فوریه، در بیانیهای مکتوب جزئیات رایزنیهای میان روسیه و آمریکا که در پایتخت عربستان سعودی، ریاض، برگزار شد را ارائه کرد.
در این بیانیه آمده است که دو طرف تاکید کردند که خواهان حلوفصل بحران اوکراین هستند. طرف روسی بر لزوم برطرف شدن علل اساسی این بحران و فراهم کردن شرایط لازم برای تامین صلح پایدار، امنیت و منافع قانونی کشورهای منطقه تاکید کرد. همچنین توافق شد که همکاریهای مشترک در این زمینه از طریق نمایندگان ویژهای که بهزودی تعیین خواهند شد، ادامه یابد.
بیانیه همچنین اشاره کرده است که رایزنیها با هدف تعیین سفرا و رفع محدودیتهای مرتبط با فعالیت نمایندگیهای دیپلماتیک آغاز خواهد شد. دو طرف توافق کردند که ارتباطات درخصوص مسائل بینالمللی میان روسیه و آمریکا، بهعنوان دو کشور دارای سلاح هستهای و اعضای شورای امنیت سازمان ملل، از سر گرفته شود.
همچنین، هیاتهای روسیه و آمریکا تمایل خود را برای ادامه همکاریهای مشترک بهمنظور فراهمسازی مقدمات دیدار ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، ابراز کردند.
در رایزنیهای میزبانیشده در ریاض، از طرف روسیه، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه و یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی کرملین و از طرف آمریکا، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، مایک والتز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید و استیو ویتکاف، نماینده ویژه در امور خاورمیانه، حضور داشتند. در این دیدار، موضوعات مختلفی ازجمله بهبود روابط دوجانبه، بررسی و بر سر ازسرگیری همکاریها در زمینههای اقتصاد، انرژی، فضا و سایر حوزهها به توافق رسیدند.