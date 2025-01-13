پس از ابطال نتایج دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری در رومانی توسط دیوان عالی این کشور، حامیان کالین جورجسکو در راهپیمایی اعتراضی در بخارست شرکت کردند و خواستار بازگشت به فرایند انتخابات شدند. حزب ائتلاف برای اتحاد رومانیایی‌ها (AUR) این حرکت را فرصتی برای ابراز نارضایتی مردم از دخالت‌های غیرقانونی در انتخابات دانسته و بر لزوم برگزاری دور دوم انتخابات تاکید کرد.

دیوان عالی رومانی در ۶ دسامبر ٢٠٢۴، نتایج دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری را باطل اعلام کرد. حامیان کالین جورجسکو، برنده دور اول انتخابات، در اعتراض به این تصمیم، در مرکز پایتخت رومانی تجمع کردند. این راهپیمایی توسط حزب ائتلاف برای اتحاد رومانیایی‌ها سازماندهی شد و شرکت‌کنندگان از سراسر رومانی به خیابان‌ها آمدند تا نارضایتی خود از ابطال انتخابات و توقف فرایند دموکراتیک را نشان دهند.