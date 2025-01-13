سیاست
تظاهرات گسترده در رومانی به دلیل لغو انتخابات ریاست جمهوری
ده‌ها هزار نفر از رومانیایی‌ها در خیابان‌های بخارست، پایتخت این کشور، علیه تصمیم دادگاه قانون اساسی مبنی بر ابطال و لغو انتخابات ریاست‌جمهوری، تظاهرات کردند.
راهپیمایی بزرگ حامیان کالین جورجسکو با حمایت حزب AUR در بخارست / عکس: AP
13 ژانویه 2025

پس از ابطال نتایج دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری در رومانی توسط دیوان عالی این کشور، حامیان کالین جورجسکو در راهپیمایی اعتراضی در بخارست شرکت کردند و خواستار بازگشت به فرایند انتخابات شدند. حزب ائتلاف برای اتحاد رومانیایی‌ها (AUR) این حرکت را فرصتی برای ابراز نارضایتی مردم از دخالت‌های غیرقانونی در انتخابات دانسته و بر لزوم برگزاری دور دوم انتخابات تاکید کرد.

پس از تصمیم دیوان عالی کشور مبنی بر ابطال نتایج دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری در رومانی، «حزب ائتلاف برای اتحاد رومانیایی‌ها» با برگزاری راهپیمایی گسترده در بخارست، اعتراض خود را نسبت به این تصمیم ابراز کردند.

دیوان عالی رومانی در ۶ دسامبر ٢٠٢۴، نتایج دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری را باطل اعلام کرد. حامیان کالین جورجسکو، برنده دور اول انتخابات، در اعتراض به این تصمیم، در مرکز پایتخت رومانی تجمع کردند. این راهپیمایی توسط حزب ائتلاف برای اتحاد رومانیایی‌ها سازماندهی شد و شرکت‌کنندگان از سراسر رومانی به خیابان‌ها آمدند تا نارضایتی خود از ابطال انتخابات و توقف فرایند دموکراتیک را نشان دهند.

حزب ائتلاف برای اتحاد رومانیایی‌ها در بیانیه‌ای اعلام کرد: این راهپیمایی مردم رومانی است و این حزب تنها بستری را فراهم کرده تا مردم بتوانند مخالفت خود با ابطال انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح کنند. مردم خواستار از سرگیری انتخابات و برگزاری دور دوم هستند.

این تصمیم دادگاه پس‌از‌آن گرفته شد که شورای عالی دفاع ملی، اسناد خدمات اطلاعاتی را منتشر کرد که نشان می‌داد یک عامل دولتی در روند انتخابات دخالت کرده است. کالین جورجسکو که به دیدگاه‌های منتقد اتحادیه اروپا و راست‌گرای افراطی معروف است، با کسب حدود ٢٣ درصد از‌آرا در دور اول، پیشتاز انتخابات بود.

