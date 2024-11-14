آقای بولنت با اشاره به سهم زیادی که فؤاد کوپرولو در تأسیس این انستیتو داشته، اظهار داشت: مؤسسه ما در بسیاری از زمینه‌ها مانند زبان، ادبیات، تاریخ، فرهنگ و هنر ترک، تحقیقات ارزشمندی انجام داده و در این زمینه پیش‌گام بوده است.

این مؤسسه به عنوان یک مرکز اطلاع‌رسانی موفق در حوزه ترکولوژی نه تنها در داخل کشور بلکه در سطح بین‌المللی نیز فعالیت دارد و مسئولیت دیپلماسی فرهنگی را بر عهده ‌دارد.

بولنت همچنین با اشاره به برگزاری کنگره بین‌المللی ترکولوژی از سال ۱۹۷۳ افزود: این رویدادها نقطه تلاقی دانشگاهیان داخلی و خارجی است که مسائل اساسی ترکولوژی را روشن می‌کنند و تأثیر زیادی در ترویج میراث‌فرهنگی‌مان دارند.

وی ادامه داد: مؤسسه با تربیت و آموزش دانشجویان و انجام پروژه‌های متعدد با آن‌ها، چشم‌اندازی درخشان در زمینه ترکولوژی به همراه دارد.