آقای بولنت با اشاره به سهم زیادی که فؤاد کوپرولو در تأسیس این انستیتو داشته، اظهار داشت: مؤسسه ما در بسیاری از زمینهها مانند زبان، ادبیات، تاریخ، فرهنگ و هنر ترک، تحقیقات ارزشمندی انجام داده و در این زمینه پیشگام بوده است.
این مؤسسه به عنوان یک مرکز اطلاعرسانی موفق در حوزه ترکولوژی نه تنها در داخل کشور بلکه در سطح بینالمللی نیز فعالیت دارد و مسئولیت دیپلماسی فرهنگی را بر عهده دارد.
بولنت همچنین با اشاره به برگزاری کنگره بینالمللی ترکولوژی از سال ۱۹۷۳ افزود: این رویدادها نقطه تلاقی دانشگاهیان داخلی و خارجی است که مسائل اساسی ترکولوژی را روشن میکنند و تأثیر زیادی در ترویج میراثفرهنگیمان دارند.
وی ادامه داد: مؤسسه با تربیت و آموزش دانشجویان و انجام پروژههای متعدد با آنها، چشماندازی درخشان در زمینه ترکولوژی به همراه دارد.
دکتر امینه تمل علمدار، عضو هیئتعلمی دانشگاه استانبول، مدرس زبان و ادبیات ترکی و هماهنگکننده کنگره بینالمللی ترکولوژی نیز در بخشی از سخنان خود به تأسیس این مؤسسه به دستور مصطفی کمال آتاترک پس از اعلام جمهوری اشاره کرد.
امسال بیش از ۱۲۰ اندیشمند از ۷ کشور جهان طی دو روز در این کنگره شرکت خواهند کرد و در موضوعات مختلف به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.
این کنگره که هدف آن ارزیابی تاریخ ۱۰۰ساله ترکولوژی است، به بررسی آینده آکادمیک و بنیادی این رشته و بحث بر روی موضوعات مختلفی چون تاریخ، زبان، فرهنگ و هنر خواهد پرداخت.
از جمله موضوعات مطرحشده در این سمپوزیوم میتوان به «ترکولوژیست رومانیایی مشهور جهان، ولادیمیر دریم»، «تأثیر ترکولوژی آلمان در ترکولوژی»، «پیدایش ترکان اوغوز»، «مطالعات ترکولوژی در بوسنی»، «مطالعات ترکولوژی در روسیه»، «سیاست زبانی کشورهای ترک بعد از استقلال» و «زبان ترکی، زبانی جهانی و اطلس زبان ترکی» اشاره کرد.