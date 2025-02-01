به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه (سانا)، نیروهای امنیتی روز جمعه، ۳۱ ژانویه، عاطف نجیب ، پسرخاله بشار اسد که رئیس پیشین شعبه امنیت سیاسی در درعا بود و یکی از سرکوب کنندهگان اعتراضات مردمی علیه رژیم اسد در سال ۲۰۱۱ محسوب میشود را به اتهام ارتکاب جنایات علیه غیرنظامیان، از جمله کودکان، بازداشت کردند.
سرهنگ مصطفی كنيفاتی، مدیر اداره امنیت عمومی در لاذقیه، با تأیید این خبر اعلام کرد: در یک عملیات هدفمند و با هماهنگی نیروهای نظامی، اداره امنیت عمومی لاذقیه موفق به بازداشت ژنرال عاطف نجیب، رئیس پیشین شعبه امنیت سیاسی در درعا شد.
وی افزود که نجیب برای طی مراحل قضایی به مقامات مربوطه تحویل داده شده است. همچنین تأکید کرد که این اقدام بخشی از تلاشهای مداوم مقامات دولت انتقالی سوریه برای پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر و تقویت امنیت و ثبات در منطقه است.
بر اساس گزارش رسانههای محلی، از جمله تلویزیون سوریه، روزنامهنگاران و برخی سیاستمداران برجسته، عاطف نجیب در شهر ساحلی جبله متولد شده و پس از فارغالتحصیلی از آکادمی نظامی، به سرویسهای اطلاعاتی پیوسته است.
وی در پستهای مختلف امنیتی، از جمله ریاست شعبه امنیت سیاسی در درعا، فعالیت داشته و یکی از اولین افرادی محسوب میشود که در جنایات علیه غیرنظامیان و نقض حقوق بشر در جریان قیام ۲۰۱۱ نقش داشته است.
نجیب همچنین متهم است که در ماجرای بازداشت و شکنجه کودکانی که شعارهای ضد رژیم را بر دیوارها نوشته بودند، دست داشته است؛ اتفاقی که جرقه آغاز اعتراضات مردمی در سوریه را زد.
پس از سقوط رژیم اسد، عملیاتهای نظامی آغاز شد و مرکزی تحت عنوان مرکز آشتی برای تحویل سلاح اعضای رژیم سابق ایجاد شد، اما امتناع برخی از آنها از این امر، منجر به وقوع درگیریهایی در استانهای مختلف شد.