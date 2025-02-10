هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در گفت‌وگو با شبکه تلویزیون فلسطین که شامگاه یکشنبه نهم ژانویه پخش شد، در ارتباط با پیشنهاد بنیامین نتانیاهو مبنی بر تشکیل کشور فلسطین در خاک عربستان سعودی با اشاره به تاریخچه بحران فلسطین بر غیرقابل‌‌قبول بودن این پیشنهاد تاکید کرده و بیان داشت: در سال ۱۹۴۸ فلسطینیان آواره شدند و بعدها، برای حل این بحران، جامعه بین‌المللی فرمولی برای راه‌حل دو دولتی ارائه کرد که بر اساس آن فلسطینیان بتوانند کشور مستقلی را در کنار اسرائیل، در مرزهای ۱۹۶۷، با پایتختی قدس شرقی و با حفظ یکپارچگی جغرافیایی تشکیل دهند.

وی با اشاره به حمایت گسترده بین‌المللی از این طرح افزود: جهان اسلام، ترکیه، کشورهای عربی و اکثریت قاطع جامعه بین‌المللی از این پیشنهاد حمایت کرده‌اند و این همان چیزی است که در آخرین رای‌گیری سازمان ملل درباره دولت فلسطین اتفاق افتاد.

وزیر امور خارجه ترکیه به ادامه تلاش‌های دیپلماتیک ترکیه در این زمینه اشاره کرد و در‌این‌باره بیان داشت: به‌ویژه، گروه تماس تشکیل‌شده توسط سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب شامل ۷ کشور است؛ ۴ کشور عربی و ۳ کشور غیرعربی. ما بدون وقفه به مشورت‌ها و فعالیت‌های خود ادامه می‌دهیم.

او همچنین بر اهمیت آتش‌بس و ضرورت حفظ راه‌حل دو دولتی تاکید کرد و افزود:

آتش‌بس یک مرحله است و ما در حال بررسی راه‌هایی هستیم که چگونه می‌توانیم در این مسیر پیش برویم. راه‌حل دو دولتی همیشه باید در دستور کار باشد. ما، مردم این منطقه، به‌خوبی می‌دانیم که مساله فلسطین، منشا بی‌ثباتی و درگیری در منطقه ما است. راه رسیدن به یک راه‌حل دائمی، اجرای راه‌حل دو دولتی است که در چارچوب آن، فلسطینیان و اسرائیلی‌ها بتوانند در امنیت زندگی کنند.

فیدان با تاکید بر مخالفت ترکیه با هرگونه اقدام برای تغییر هویت قدس، از اقدامات اسرائیل در این زمینه انتقاد کرد و بیان داشت: اسرائیل با حمایت‌هایی که دریافت می‌کند، تمامی اقدامات تحریک‌آمیز را در این زمینه انجام می‌دهد.