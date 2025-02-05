اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه ایران در جریان نشست خبری صبح روز چهارشنبه ۱۷ بهمن‌ماه ١۴٠٣ (پنجم ژانویه)، از پیچیدگی‌های موجود در پرونده قتل قضات رازینی و مقیسه خبر داد. وی اعلام کرد که جزئیات بیشتری از اسلحه‌ و ارتباط قاتل با جریان‌های گروهکی محرز شده است که در حال بررسی دقیق‌تر هستند.

محمد مقیسه، قاضی دیوان عالی ایران، به همراه علی رازینی، دیگر قاضی دیوان عالی این کشور، در تاریخ ۲۹ دی ۱۴۰۲ در داخل ساختمان دادگستری تهران مورد سوءقصد قرار گرفتند. ضارب پس از تیراندازی به این دو قاضی، خودکشی کرد.

اصغر جهانگیر با اشاره به اینکه در مراحل اولیه بررسی‌ها، برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر مسمومیت قضات مطرح‌شده بود، اظهار داشت که با‌توجه‌به اینکه قاتل در همان روز، به قربانیان صبحانه داده است، بررسی‌ها در‌خصوص وجود سم در غذا انجام و مشخص شد که هیچ‌گونه سمی در آن وجود نداشته است. وی افزود که بررسی‌های پزشکی قانونی نیز نشان داد که علت مرگ هیچ ارتباطی با مسمومیت نداشته است.