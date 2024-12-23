سیاست
1 دقیقه خواندن
اسلوونی خواستار حذف اسرائیل از مسابقات یوروویژن ۲۰۲۵ شد
دولت اسلوونی به طور رسمی خواستار حذف اسرائیل از فهرست مشارکت کنندگان در مسابقات یوروویژن ۲۰۲۵ شد
اسلوونی خواستار حذف اسرائیل از مسابقات یوروویژن ۲۰۲۵ شد
پلاکارت «اسرائیل را از یوروویژن اخراج کنید» / عکس: AA
23 دسامبر 2024

 

اسلوونی به دلیل حملات اسرائیل به غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، درخواست اخراج این کشور از مسابقه یوروویژن ۲۰۲۵ را به اتحادیه پخش اروپایی (EBU) ارائه کرده و اعلام کرده است که در صورت رد این درخواست، ممکن است از این رقابت کنار بکشد.

مطالب پیشنهادی

بر اساس گزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی، اسلوونی به طور رسمی این درخواست را به اتحادیه پخش اروپایی، نهاد حاکم بر این رقابت، ارائه داده است. این اقدام در واکنش به حملات مداوم اسرائیل به غزه از تاریخ مذکور صورت گرفته است.

اسلوونی در این درخواست تأکید کرده که اسرائیل باید از این رقابت کنار گذاشته شود. طبق گزارش‌ها و بنا به اعلام اسلوونی در صورتی که این درخواست توسط اتحادیه پخش اروپایی رد شود، اسلوونی ممکن است به‌عنوان اعتراض از شرکت در یوروویژن ۲۰۲۵ خودداری کند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us