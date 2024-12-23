23 دسامبر 2024
اسلوونی به دلیل حملات اسرائیل به غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، درخواست اخراج این کشور از مسابقه یوروویژن ۲۰۲۵ را به اتحادیه پخش اروپایی (EBU) ارائه کرده و اعلام کرده است که در صورت رد این درخواست، ممکن است از این رقابت کنار بکشد.
بر اساس گزارشهای رسانههای اسرائیلی، اسلوونی به طور رسمی این درخواست را به اتحادیه پخش اروپایی، نهاد حاکم بر این رقابت، ارائه داده است. این اقدام در واکنش به حملات مداوم اسرائیل به غزه از تاریخ مذکور صورت گرفته است.
اسلوونی در این درخواست تأکید کرده که اسرائیل باید از این رقابت کنار گذاشته شود. طبق گزارشها و بنا به اعلام اسلوونی در صورتی که این درخواست توسط اتحادیه پخش اروپایی رد شود، اسلوونی ممکن است بهعنوان اعتراض از شرکت در یوروویژن ۲۰۲۵ خودداری کند.