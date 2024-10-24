نمایشگاه بین‌المللی صنایع دفاعی و هوانوردی ساحا اکسپو (SAHA EXPO) از تاریخ ۲۲ تا ۲۶ اکتبر ۲۰۲۴ در مرکز نمایشگاهی استانبول برگزار می‌شود. این رویداد که تحت نظارت ریاست‌جمهوری ترکیه و با حمایت ۶ وزارتخانه و سازمان صنایع دفاع ترکیه برگزار می‌شود، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نمایشگاه‌های صنعتی در حوزه دفاعی، هوانوردی و فضایی شناخته می‌شود.

در این نمایشگاه، ۱۴۷۸ شرکت از ۱۲۰ کشور مختلف به ارائه محصولات و فناوری‌های نوین خود می‌پردازند. انتظار می‌رود که قراردادها و مذاکرات انجام‌شده در این رویداد، به امضای توافقات تجاری به ارزش بیش از ۲ میلیارد دلار منجر شود.

یکی از جاذبه‌های این نمایشگاه، رونمایی از خودروهای تاکتیکی چرخ‌دار جدید ترکیه است که با ربات‌ها، وسایل نقلیه زمینی بدون سرنشین و پهپادها ادغام شده‌اند. این خودروها به‌عنوان سکوهایی طراحی شده‌اند که امکان حمل ربات‌های بندپایان و وسایل نقلیه بدون سرنشین را فراهم می‌کنند و به طور هم‌زمان در عملیات شرکت می‌کنند. این نوآوری‌ها تلاش‌های ترکیه در بهبود فناوری‌های دفاعی و نظامی را به نمایش می‌گذارند.