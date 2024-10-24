سیاست
افتتاح نمایشگاه بین‌المللی «ساحا اکسپو» با مشارکت ۱۲۰ کشور در استانبول
نمایشگاه بین‌المللی «ساحا اکسپو» با حضور ۱۴۷۸ شرکت از ۱۲۰ کشور، از ۲۲ تا ۲۶ اکتبر ۲۰۲۴ در استانبول برگزار می‌شود و فرصتی برای معرفی فناوری‌های نوین و توافقات تجاری فراهم می‌آورد.
توپ ۴۰ میلی‌متری دریایی کاان در نمایشگاه ساحا اکسپو 2022 / عکس: AA
 نمایشگاه بین‌المللی صنایع دفاعی و هوانوردی ساحا اکسپو (SAHA EXPO) از تاریخ ۲۲ تا ۲۶ اکتبر ۲۰۲۴ در مرکز نمایشگاهی استانبول برگزار می‌شود. این رویداد که تحت نظارت ریاست‌جمهوری ترکیه و با حمایت ۶ وزارتخانه و سازمان صنایع دفاع ترکیه برگزار می‌شود، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نمایشگاه‌های صنعتی در حوزه دفاعی، هوانوردی و فضایی شناخته می‌شود.

 در این نمایشگاه، ۱۴۷۸ شرکت از ۱۲۰ کشور مختلف به ارائه محصولات و فناوری‌های نوین خود می‌پردازند. انتظار می‌رود که قراردادها و مذاکرات انجام‌شده در این رویداد، به امضای توافقات تجاری به ارزش بیش از ۲ میلیارد دلار منجر شود.

 یکی از جاذبه‌های این نمایشگاه، رونمایی از خودروهای تاکتیکی چرخ‌دار جدید ترکیه است که با ربات‌ها، وسایل نقلیه زمینی بدون سرنشین و پهپادها ادغام شده‌اند. این خودروها به‌عنوان سکوهایی طراحی شده‌اند که امکان حمل ربات‌های بندپایان و وسایل نقلیه بدون سرنشین را فراهم می‌کنند و به طور هم‌زمان در عملیات شرکت می‌کنند. این نوآوری‌ها تلاش‌های ترکیه در بهبود فناوری‌های دفاعی و نظامی را به نمایش می‌گذارند.

تاریخچه و اهمیت ساحا اکسپو

 نمایشگاه «ساحا اکسپو» هر دو سال یک‌بار توسط «ساحا استانبول»، بزرگ‌ترین خوشه صنعتی ترکیه و اروپا با بیش از ۱۲۰۰ شرکت و ۲۹ دانشگاه، برگزار می‌شود. این رویداد تحت حمایت ریاست‌جمهوری و با مشارکت وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت دفاع ملی، وزارت صنعت و فناوری، وزارت تجارت، وزارت حمل‌ونقل و زیرساخت و ریاست صنایع دفاعی ترکیه و دیگر نهادهای عمومی نظامی و غیرنظامی سازماندهی می‌شود.

 نمایشگاه امسال که برای چهارمین بار برگزار می‌شود، در فضایی به وسعت ۹۰ هزار مترمربع شامل ۸ سالن نمایشگاهی، فضاهای فوییه و محوطه باز، برگزار خواهد شد. این رویداد میزبان بیش از ۱۴۰۰ غرفه‌دار، ۳۰۰ هیئت رسمی، ۱۵۰ هیئت تجاری و ۱۵۰ هزار بازدیدکننده خواهد بود. همچنین، ۲۵ هزار جلسه B2B، بیش از ۳۰۰ رونمایی محصول و ۲۰۰ مراسم امضا در این نمایشگاه پیش‌بینی شده است.

 

