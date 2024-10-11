پس از انتخاب ارضروم (Erzurum) به‌عنوان پایتخت گردشگری در سال ۲۰۲۵ از سوی سازمان همکاری اقتصادی (ECO)، مسئولان شهری و استانی این شهر در تلاشند تا با اجرای یک برنامه جامع توسعه گردشگری، میراث فرهنگی و جاذبه‌های تاریخی آن را به جهانیان معرفی کنند.

سازمان همکاری اقتصادی (ECO)، سازمامی که در سال ۱۹۸۵ توسط ایران، پاکستان و ترکیه تأسیس شد، با گسترش عضویت خود به کشورهای آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، تاجیکستان و افغانستان، به یک نهاد تأثیرگذار منطقه‌ای تبدیل شد. این سازمان در سال ۲۰۲۴ «شهر سبز» ازبکستان را به‌عنوان پایتخت گردشگری انتخاب کرده بود، اما در سال ۲۰۲۵ این عنوان به ارضروم ترکیه منتقل خواهد شد.

در پی این تصمیم، شهرداری ارضروم در حال برگزاری تورهای ویژه‌ای برای معرفی جاذبه‌ها و پتانسیل‌های گردشگری این شهر به خبرنگاران و فعالان حوزه گردشگری است.

جانان شیمشک، یکی از مدیران ارشد شهرداری، در توضیح این برنامه‌ها گفت: ما از روستای «آک‌پینار» در منطقه «تکمان» بازدید کردیم و با ۴۱ نوع غذای محلی آنجا آشنا شدیم. سپس به منطقه «هینیس» سفر کردیم و از مسجد تاریخی اولو و دره‌های زیبای هینیس دیدن کردیم. همچنین، شکوه و عظمت منطقه «پالان‌دوکن» را به بازدیدکنندگان نشان دادیم و امکانات ورزشی این منطقه را معرفی کردیم.