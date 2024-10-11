فرهنگ و هنر
3 دقیقه خواندن
ارضروم آماده پذیرش گردشگران جهانی به عنوان پایتخت گردشگری ۲۰۲۵
سازمان همکاری اقتصادی (ECO) ارضروم را به‌عنوان پایتخت گردشگری ۲۰۲۵ اعلام کرده است. این شهر تاریخی با طرح‌های جامع گردشگری، آماده است تا میراث فرهنگی و زیبایی‌های طبیعی خود را به جهانیان معرفی کند.
ارضروم آماده پذیرش گردشگران جهانی به عنوان پایتخت گردشگری ۲۰۲۵
میدان تاریخی و مرکزی شهر ارضروم / عکس: AA
11 اکتبر 2024

پس از انتخاب ارضروم (Erzurum) به‌عنوان پایتخت گردشگری در سال ۲۰۲۵ از سوی سازمان همکاری اقتصادی (ECO)، مسئولان شهری و استانی این شهر در تلاشند تا با اجرای یک برنامه جامع توسعه گردشگری، میراث فرهنگی و جاذبه‌های تاریخی آن را به جهانیان معرفی کنند.

سازمان همکاری اقتصادی (ECO)، سازمامی که در سال ۱۹۸۵ توسط ایران، پاکستان و ترکیه تأسیس شد، با گسترش عضویت خود به کشورهای آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، تاجیکستان و افغانستان، به یک نهاد تأثیرگذار منطقه‌ای تبدیل شد. این سازمان در سال ۲۰۲۴ «شهر سبز» ازبکستان را به‌عنوان پایتخت گردشگری انتخاب کرده بود، اما در سال ۲۰۲۵ این عنوان به ارضروم ترکیه منتقل خواهد شد.

در پی این تصمیم، شهرداری ارضروم در حال برگزاری تورهای ویژه‌ای برای معرفی جاذبه‌ها و پتانسیل‌های گردشگری این شهر به خبرنگاران و فعالان حوزه گردشگری است.

جانان شیمشک، یکی از مدیران ارشد شهرداری، در توضیح این برنامه‌ها گفت: ما از روستای «آک‌پینار» در منطقه «تکمان» بازدید کردیم و با ۴۱ نوع غذای محلی آنجا آشنا شدیم. سپس به منطقه «هینیس» سفر کردیم و از مسجد تاریخی اولو و دره‌های زیبای هینیس دیدن کردیم. همچنین، شکوه و عظمت منطقه «پالان‌دوکن» را به بازدیدکنندگان نشان دادیم و امکانات ورزشی این منطقه را معرفی کردیم.

مطالب پیشنهادی

بازدیدکنندگان ارضروم می‌توانند از دشت‌های وسیع، باغ‌ها، آثار تاریخی مانند کلیساها و مساجد، و زیبایی‌های طبیعی مربوط به دوره‌های مختلف تاریخ بازدید کنند. همچنین، مناطق پر از بناهای تاریخی، آرامگاه‌ها، پل‌ها، غارها و قلعه‌های تاریخی به همراه زیبایی‌های طبیعی چون دره‌ها و دشت‌های بکر و سرسبز در برنامه‌های گردشگری گنجانده شده‌اند.

زینب سوی‌تورک، یکی از شرکت‌کنندگان در این برنامه‌ها، درباره زیبایی‌های ارضروم می‌گوید: من عاشق اینجا شدم؛ دره‌های «تکمان» و «هینیس» و غارهای «کارایازی» مانند بهشتی پنهان در این منطقه هستند. وقتی به تاریخ این مکان‌ها و زندگی مردم گذشته در آن‌ها فکر می‌کنم، متوجه می‌شوم که این مکان‌ها بسیار دیدنی و شگفت‌انگیز هستند و شایسته معرفی گسترده‌تری هستند.

ارضروم یکی از مهم‌ترین شهرهای تاریخی ترکیه است که خاستگاه تمدن‌های باستانی بسیاری بوده است. این شهر در مسیر جاده ابریشم قدیم قرار دارد و قرن‌ها محل سکونت انسان‌ها بوده است. امروز ارضروم به‌عنوان یکی از مقاصد محبوب گردشگری، به‌ویژه در فصل زمستان، شناخته می‌شود.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us