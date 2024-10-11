پس از انتخاب ارضروم (Erzurum) بهعنوان پایتخت گردشگری در سال ۲۰۲۵ از سوی سازمان همکاری اقتصادی (ECO)، مسئولان شهری و استانی این شهر در تلاشند تا با اجرای یک برنامه جامع توسعه گردشگری، میراث فرهنگی و جاذبههای تاریخی آن را به جهانیان معرفی کنند.
سازمان همکاری اقتصادی (ECO)، سازمامی که در سال ۱۹۸۵ توسط ایران، پاکستان و ترکیه تأسیس شد، با گسترش عضویت خود به کشورهای آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، تاجیکستان و افغانستان، به یک نهاد تأثیرگذار منطقهای تبدیل شد. این سازمان در سال ۲۰۲۴ «شهر سبز» ازبکستان را بهعنوان پایتخت گردشگری انتخاب کرده بود، اما در سال ۲۰۲۵ این عنوان به ارضروم ترکیه منتقل خواهد شد.
در پی این تصمیم، شهرداری ارضروم در حال برگزاری تورهای ویژهای برای معرفی جاذبهها و پتانسیلهای گردشگری این شهر به خبرنگاران و فعالان حوزه گردشگری است.
جانان شیمشک، یکی از مدیران ارشد شهرداری، در توضیح این برنامهها گفت: ما از روستای «آکپینار» در منطقه «تکمان» بازدید کردیم و با ۴۱ نوع غذای محلی آنجا آشنا شدیم. سپس به منطقه «هینیس» سفر کردیم و از مسجد تاریخی اولو و درههای زیبای هینیس دیدن کردیم. همچنین، شکوه و عظمت منطقه «پالاندوکن» را به بازدیدکنندگان نشان دادیم و امکانات ورزشی این منطقه را معرفی کردیم.
بازدیدکنندگان ارضروم میتوانند از دشتهای وسیع، باغها، آثار تاریخی مانند کلیساها و مساجد، و زیباییهای طبیعی مربوط به دورههای مختلف تاریخ بازدید کنند. همچنین، مناطق پر از بناهای تاریخی، آرامگاهها، پلها، غارها و قلعههای تاریخی به همراه زیباییهای طبیعی چون درهها و دشتهای بکر و سرسبز در برنامههای گردشگری گنجانده شدهاند.
زینب سویتورک، یکی از شرکتکنندگان در این برنامهها، درباره زیباییهای ارضروم میگوید: من عاشق اینجا شدم؛ درههای «تکمان» و «هینیس» و غارهای «کارایازی» مانند بهشتی پنهان در این منطقه هستند. وقتی به تاریخ این مکانها و زندگی مردم گذشته در آنها فکر میکنم، متوجه میشوم که این مکانها بسیار دیدنی و شگفتانگیز هستند و شایسته معرفی گستردهتری هستند.
ارضروم یکی از مهمترین شهرهای تاریخی ترکیه است که خاستگاه تمدنهای باستانی بسیاری بوده است. این شهر در مسیر جاده ابریشم قدیم قرار دارد و قرنها محل سکونت انسانها بوده است. امروز ارضروم بهعنوان یکی از مقاصد محبوب گردشگری، بهویژه در فصل زمستان، شناخته میشود.