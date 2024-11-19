سیاست
2 دقیقه خواندن
مراکز علمی در ترکیه با افتتاح ۵ مرکز جدید به ۴۰ می‌رسد
با افتتاح پنج مرکز جدید تا پایان ۲۰۲۴، تعداد مراکز علمی ترکیه به ۴۰ خواهد رسید و دسترسی به علم و فناوری در استان‌های بیشتری فراهم می‌شود.
مراکز علمی در ترکیه با افتتاح ۵ مرکز جدید به ۴۰ می‌رسد
حضور محمد فاتح کاجیر، وزیر صنعت و فناوری ترکیه در گردهمایی هم‌اندیشی جوانان در دانشگاه آماسیا / عکس: AA
19 نوامبر 2024

تعداد مراکز علمی ترکیه تا پایان سال جاری میلادی با افتتاح پنج مرکز جدید به ۴۰ خواهد رسید. این مراکز با هدف گسترش دسترسی عمومی به علوم و فناوری، ارتقای آگاهی علمی در جامعه و فراهم‌کردن امکانات آموزشی و پژوهشی در استان‌های مختلف کشور راه‌اندازی می‌شوند.

بر اساس اعلام وزارت صنعت و فناوری ترکیه، دو مرکز از این پنج مرکز جدید در استانبول و سه مرکز دیگر در شهرهای چوروم، شانلی‌اورفه و آدانا فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. با افتتاح این مراکز، ۲۲ استان ترکیه به شبکه مراکز علمی متصل خواهند شد.

این مراکز با فراهم‌کردن محیطی برای انجام فعالیت‌های علمی، آموزشی و نمایشگاه‌های تعاملی در زمینه‌هایی چون علوم پایه، فناوری‌های پیشرفته، هوافضا و هوش مصنوعی، امکان تجربه عملی و یادگیری برای افراد مختلف را ایجاد می‌کنند. همچنین برنامه‌های متنوعی از جمله کارگاه‌های آموزشی، نمایش‌های علمی و فیلم‌های پلانتاریوم در این مراکز ارائه می‌شود.

مطالب پیشنهادی

در حال حاضر، ۳۵ مرکز علمی در ترکیه فعال هستند که از این تعداد، ۱۴ مرکز بزرگ‌مقیاس و ۲۱ مرکز کوچک‌مقیاس‌اند. دو مرکز جدید در استانبول که در مناطق باشاک‌شهیر و آرناووت‌کوی افتتاح می‌شوند، تعداد مراکز علمی این شهر را به ۱۲ خواهد رساند.

شانلی‌اورفه نیز میزبان یکی از مراکز بزرگ علمی جدید خواهد بود که با ۲۲۵۰ مترمربع فضای نمایشگاهی و ۶ کارگاه به‌عنوان یکی از مراکز مهم جذب بازدیدکنندگان در جنوب شرق کشور در نظر گرفته شده است.

از آغاز پروژه توسعه مراکز علمی، ۱۴ مرکز بزرگ‌مقیاس و ۲۱ مرکز کوچک‌مقیاس با حمایت توبیتاک (TÜBİTAK) به بهره‌برداری رسیده‌اند. این مراکز تاکنون میزبان بیش از ۱۴ میلیون بازدیدکننده بوده‌اند و در میان آنها، مرکز علمی قونیه با ۸۶۵ هزار بازدیدکننده در سال گذشته، محبوب‌ترین بوده است.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us