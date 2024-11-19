تعداد مراکز علمی ترکیه تا پایان سال جاری میلادی با افتتاح پنج مرکز جدید به ۴۰ خواهد رسید. این مراکز با هدف گسترش دسترسی عمومی به علوم و فناوری، ارتقای آگاهی علمی در جامعه و فراهم‌کردن امکانات آموزشی و پژوهشی در استان‌های مختلف کشور راه‌اندازی می‌شوند.

بر اساس اعلام وزارت صنعت و فناوری ترکیه، دو مرکز از این پنج مرکز جدید در استانبول و سه مرکز دیگر در شهرهای چوروم، شانلی‌اورفه و آدانا فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. با افتتاح این مراکز، ۲۲ استان ترکیه به شبکه مراکز علمی متصل خواهند شد.

این مراکز با فراهم‌کردن محیطی برای انجام فعالیت‌های علمی، آموزشی و نمایشگاه‌های تعاملی در زمینه‌هایی چون علوم پایه، فناوری‌های پیشرفته، هوافضا و هوش مصنوعی، امکان تجربه عملی و یادگیری برای افراد مختلف را ایجاد می‌کنند. همچنین برنامه‌های متنوعی از جمله کارگاه‌های آموزشی، نمایش‌های علمی و فیلم‌های پلانتاریوم در این مراکز ارائه می‌شود.