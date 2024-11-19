تعداد مراکز علمی ترکیه تا پایان سال جاری میلادی با افتتاح پنج مرکز جدید به ۴۰ خواهد رسید. این مراکز با هدف گسترش دسترسی عمومی به علوم و فناوری، ارتقای آگاهی علمی در جامعه و فراهمکردن امکانات آموزشی و پژوهشی در استانهای مختلف کشور راهاندازی میشوند.
بر اساس اعلام وزارت صنعت و فناوری ترکیه، دو مرکز از این پنج مرکز جدید در استانبول و سه مرکز دیگر در شهرهای چوروم، شانلیاورفه و آدانا فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. با افتتاح این مراکز، ۲۲ استان ترکیه به شبکه مراکز علمی متصل خواهند شد.
این مراکز با فراهمکردن محیطی برای انجام فعالیتهای علمی، آموزشی و نمایشگاههای تعاملی در زمینههایی چون علوم پایه، فناوریهای پیشرفته، هوافضا و هوش مصنوعی، امکان تجربه عملی و یادگیری برای افراد مختلف را ایجاد میکنند. همچنین برنامههای متنوعی از جمله کارگاههای آموزشی، نمایشهای علمی و فیلمهای پلانتاریوم در این مراکز ارائه میشود.
در حال حاضر، ۳۵ مرکز علمی در ترکیه فعال هستند که از این تعداد، ۱۴ مرکز بزرگمقیاس و ۲۱ مرکز کوچکمقیاساند. دو مرکز جدید در استانبول که در مناطق باشاکشهیر و آرناووتکوی افتتاح میشوند، تعداد مراکز علمی این شهر را به ۱۲ خواهد رساند.
شانلیاورفه نیز میزبان یکی از مراکز بزرگ علمی جدید خواهد بود که با ۲۲۵۰ مترمربع فضای نمایشگاهی و ۶ کارگاه بهعنوان یکی از مراکز مهم جذب بازدیدکنندگان در جنوب شرق کشور در نظر گرفته شده است.
از آغاز پروژه توسعه مراکز علمی، ۱۴ مرکز بزرگمقیاس و ۲۱ مرکز کوچکمقیاس با حمایت توبیتاک (TÜBİTAK) به بهرهبرداری رسیدهاند. این مراکز تاکنون میزبان بیش از ۱۴ میلیون بازدیدکننده بودهاند و در میان آنها، مرکز علمی قونیه با ۸۶۵ هزار بازدیدکننده در سال گذشته، محبوبترین بوده است.