رجب طیب اردوغان، در سخنرانی خود در هفتمین نشست عمومی شاخه زنان حزب عدالت و توسعه که ظهر امروز برگزار شد، ضمن انتقاد از ترویج انحرافات ال‌جی‌بی‌تی ، بر اهمیت حفاظت از هویت مرد و زن تأکید کرد.
اردوغان: ترویج انحرافات ال‌جی‌بی‌تی تهدیدی برای بنیان‌های اجتماعی و نهاد خانواده است
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه در هفتمین نشست عمومی شاخه زنان حزب عدالت و توسعه / AA
2 فوریه 2025

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در سخنرانی خود در هفتمین نشست عمومی شاخه زنان حزب عدالت و توسعه، از تشویق و ترویج انحرافات LGBT توسط برخی از نیروهای فرهنگی جهانی انتقاد کرد و بر لزوم حفاظت از هویت مرد و زن در سیاست‌های آینده ترکیه تأکید نمود.

اردوغان با اشاره به تلاش‌های جهانی برای ترویج این جریان‌ها، اظهار داشت که بسیاری از نیروهای جهانی در حال ترویج انحرافات ال‌جی‌بی‌تی در حوزه‌های مختلف هستند.

وی تأکید کرد که این سیاست‌ها نه‌تنها با فرهنگ و سنت‌های ترکیه سازگار نیست، بلکه تهدیدی برای بنیان‌های اجتماعی و نهاد خانواده محسوب می‌شود.

اردوغان در ادامه سخنان خود گفت: حفاظت و حمایت از مرد به‌عنوان مرد، زن به‌عنوان زن و هر دو به‌عنوان انسان، محور اصلی سیاست‌هایی خواهد بود که در دوره پیش رو اجرا خواهیم کرد.

