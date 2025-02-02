وی تأکید کرد که این سیاست‌ها نه‌تنها با فرهنگ و سنت‌های ترکیه سازگار نیست، بلکه تهدیدی برای بنیان‌های اجتماعی و نهاد خانواده محسوب می‌شود.

اردوغان در ادامه سخنان خود گفت: حفاظت و حمایت از مرد به‌عنوان مرد، زن به‌عنوان زن و هر دو به‌عنوان انسان، محور اصلی سیاست‌هایی خواهد بود که در دوره پیش رو اجرا خواهیم کرد.