حجم صادرات ترکیه به کشورهای عضو گروه ۲۰ (G20) طی بازه ۵ساله (۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳) با افزایش حدود ۳۷ درصدی به ۱۰۰ میلیارد دلار رسید. این گروه که شامل بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان است، حدود ۸۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی و ۷۵ درصد از کل تجارت بین‌المللی را در اختیار دارد.

در سال ۲۰۲۳، آلمان، ایالات متحده و انگلستان بیشترین واردات را از ترکیه در میان اعضای گروه ۲۰ داشتند. حجم صادرات ترکیه به آلمان در این سال با افزایش ۲۷ درصدی به ۲۱ میلیارد و ۸۳ میلیون دلار رسید. صادرات به ایالات متحده نیز با رشد چشمگیر ۶۶ درصدی به ۱۴ میلیارد و ۸۸۰ میلیون دلار و به انگلستان با افزایش ۱۰ درصدی به ۱۲ میلیارد و ۴۶۳ میلیون دلار ثبت شد.

صادرات ترکیه در سال ۲۰۱۹ به آلمان ۱۶ میلیارد و ۶۱۷ میلیون دلار، به ایالات متحده ۸ میلیارد و ۹۷۱ میلیون دلار و به انگلستان ۱۱ میلیارد و ۲۷۹ میلیون دلار بوده است.