افزایش صادرات ترکیه به کشورهای عضو گروه ۲۰
صادرات ترکیه به کشورهای عضو «گروه ۲۰» در بازه زمانی ۵ ساله افزایش بارزی داشته است. بر اساس آمارها، حجم این صادرات با رشدی حدود ۳۷ درصدی به ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است.
یکی از بنادر تجاری ترکیه / عکس: AA
19 نوامبر 2024

حجم صادرات ترکیه به کشورهای عضو گروه ۲۰ (G20) طی بازه ۵ساله (۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳) با افزایش حدود ۳۷ درصدی به ۱۰۰ میلیارد دلار رسید. این گروه که شامل بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان است، حدود ۸۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی و ۷۵ درصد از کل تجارت بین‌المللی را در اختیار دارد.

در سال ۲۰۲۳، آلمان، ایالات متحده و انگلستان بیشترین واردات را از ترکیه در میان اعضای گروه ۲۰ داشتند. حجم صادرات ترکیه به آلمان در این سال با افزایش ۲۷ درصدی به ۲۱ میلیارد و ۸۳ میلیون دلار رسید. صادرات به ایالات متحده نیز با رشد چشمگیر ۶۶ درصدی به ۱۴ میلیارد و ۸۸۰ میلیون دلار و به انگلستان با افزایش ۱۰ درصدی به ۱۲ میلیارد و ۴۶۳ میلیون دلار ثبت شد.

صادرات ترکیه در سال ۲۰۱۹ به آلمان ۱۶ میلیارد و ۶۱۷ میلیون دلار، به ایالات متحده ۸ میلیارد و ۹۷۱ میلیون دلار و به انگلستان ۱۱ میلیارد و ۲۷۹ میلیون دلار بوده است.

گروه ۲۰ شامل ۱۹ کشور به همراه اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا است. ترکیه نیز یکی از اعضای این گروه به شمار می‌رود. اجلاس سران کشورهای گروه ۲۰ امسال در روزهای ۱۸ و ۱۹ نوامبر در شهر ریو دو ژانیرو، برزیل برگزار شد.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، پیش‌ازاین اجلاس در بازگشت از سفرهای رسمی به عربستان سعودی و آذربایجان، در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: اجلاس گروه‌۲۰ در ریو را به‌عنوان پلتفرمی مهم برای بررسی اقتصاد جهانی و امنیت انرژی می‌بینیم. ترکیه بر اقدامات و همکاری‌هایی که موجب تقویت ثبات اقتصاد جهانی می‌شود، تمرکز دارد.

