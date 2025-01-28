طبق آمار رسمی، این حملات منجر به کشته‌شدن ۱۶ فلسطینی از‌ جمله یک کودک و زخمی شدن ۵۰ نفر دیگر شده است.

در ۲۴ ساعت گذشته، نیروهای اسرائیلی چندین حمله هوایی و عملیات تخریب در نقاط مختلف کرانه باختری ترتیب داده‌اند.

سربازان اسرائیلی در این منطقه یک خانه را به آتش کشیدند، زیرساخت‌ها را تخریب کرده و به مناطق تجاری آسیب رساندند. آن‌ها با بولدوزر درختان خیابان‌های شهر را قطع کرده و به زیرساخت‌ها خسارت وارد کردند.

این حملات، تا ظهر روز دوشنبه، در مجموع منجر به کشته‌شدن ۸۸۰ فلسطینی، زخمی شدن حدود ۶۷۰۰ نفر و دستگیری ۱۴ هزار و ۳۰۰ نفر دیگر شده است.