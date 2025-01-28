نیروهای اسرائیلی در ۲۴ ساعت گذشته چندین حمله هوایی در نقاط مختلف کرانه باختری انجام دادند.
خبرگزاری رسمی فلسطینی «وفا» گزارش داد که نیروهای اسرائیلی با حمله پهپادی به یک خودروی شخصی در ورودی اردوگاه آوارگان نورشمس، واقع در خیابان نابلس، دو فلسطینی را کشتند و سه نفر دیگر را مجروح کردند.
وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که مجروحان و پیکرهای کشتهشدگان به بیمارستان دولتی طولکرم منتقل شدهاند.
در ادامه گزارش خبرگزاری وفا آمده است که پس از این حمله، نیروهای اسرائیلی به سمت شهر طولکرم و اردوگاه آوارگان آن یورش بردند.
با وجود آتشبس برای هفتمین روز متوالی، حملات ارتش اسرائیل به فلسطینیها و اموالشان در شهر جنین و اردوگاه آوارگان آن ادامه دارد.
طبق آمار رسمی، این حملات منجر به کشتهشدن ۱۶ فلسطینی از جمله یک کودک و زخمی شدن ۵۰ نفر دیگر شده است.
در ۲۴ ساعت گذشته، نیروهای اسرائیلی چندین حمله هوایی و عملیات تخریب در نقاط مختلف کرانه باختری ترتیب دادهاند.
سربازان اسرائیلی در این منطقه یک خانه را به آتش کشیدند، زیرساختها را تخریب کرده و به مناطق تجاری آسیب رساندند. آنها با بولدوزر درختان خیابانهای شهر را قطع کرده و به زیرساختها خسارت وارد کردند.
این حملات، تا ظهر روز دوشنبه، در مجموع منجر به کشتهشدن ۸۸۰ فلسطینی، زخمی شدن حدود ۶۷۰۰ نفر و دستگیری ۱۴ هزار و ۳۰۰ نفر دیگر شده است.