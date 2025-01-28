سیاست
2 دقیقه خواندن
تداوم حملات اسرائیل به کرانه باختری و تخریب اموال فلسطینی‌ها
حمله پهپادی اسرائیل به یک خودروی فلسطینی در شمال کرانه باختری، دو کشته و سه زخمی برجای گذاشت؛ همزمان، با وجود آتش‌بس، کشتار در غزه و حملات ارتش اسرائیل و شهرک‌نشینان به کرانه باختری و قدس شرقی همچنان ادامه دارد.
تداوم حملات اسرائیل به کرانه باختری و تخریب اموال فلسطینی‌ها
تخریب اموال فلسطینی‌ها در حمله ارتش اسرائیل به مناطق روستایی در کرانه باختری / عکس : AA
28 ژانویه 2025

نیروهای اسرائیلی در ۲۴ ساعت گذشته چندین حمله هوایی در نقاط مختلف کرانه باختری انجام دادند.

خبرگزاری رسمی فلسطینی «وفا» گزارش داد که نیروهای اسرائیلی با حمله پهپادی به یک خودروی شخصی در ورودی اردوگاه آوارگان نورشمس، واقع در خیابان نابلس، دو فلسطینی را کشتند و سه نفر دیگر را مجروح کردند.

وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که مجروحان و پیکرهای کشته‌شدگان به بیمارستان دولتی طولکرم منتقل شده‌اند.

در ادامه گزارش خبرگزاری وفا آمده است که پس از این حمله، نیروهای اسرائیلی به سمت شهر طولکرم و اردوگاه آوارگان آن یورش بردند.

با وجود آتش‌بس برای هفتمین روز متوالی، حملات ارتش اسرائیل به فلسطینی‌ها و اموالشان در شهر جنین و اردوگاه آوارگان آن ادامه دارد.

مطالب پیشنهادی

طبق آمار رسمی، این حملات منجر به کشته‌شدن ۱۶ فلسطینی از‌ جمله یک کودک و زخمی شدن ۵۰ نفر دیگر شده است.

در ۲۴ ساعت گذشته، نیروهای اسرائیلی چندین حمله هوایی و عملیات تخریب در نقاط مختلف کرانه باختری ترتیب داده‌اند.

سربازان اسرائیلی در این منطقه یک خانه را به آتش کشیدند، زیرساخت‌ها را تخریب کرده و به مناطق تجاری آسیب رساندند. آن‌ها با بولدوزر درختان خیابان‌های شهر را قطع کرده و به زیرساخت‌ها خسارت وارد کردند.

این حملات، تا ظهر روز دوشنبه، در مجموع منجر به کشته‌شدن ۸۸۰ فلسطینی، زخمی شدن حدود ۶۷۰۰ نفر و دستگیری ۱۴ هزار و ۳۰۰ نفر دیگر شده است.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us