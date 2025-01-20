محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی شناخته‌شده دیوان عالی ایران، صبح شنبه هجدهم ژانویه در دفتر خود در کاخ دادگستری تهران هدف شلیک گلوله قرار‌گرفته و جان خود را از‌دست‌ دادند.

بلافاصله پس از انتشار اخبار اولیه درباره این تیراندازی، مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه اعلام کرد که «یک فرد مسلح» در دیوان عالی ایران در اقدامی برنامه‌ریزی‌شده به ترور این دو قاضی پرداخته است. این مرکز همچنین خاطرنشان کرد که فرد مهاجم نه پرونده‌ای در دیوان عالی ایران داشت و نه از مراجعین به شعب آن بود.

گزارش‌ رسانه‌های رسمی ایران حاکی از آن است که پس از تیراندازی، مهاجم به‌سرعت اقدام به خودکشی کرده است. در همین حال، خبرگزاری رکنا اعلام کرد که فرد مهاجم یکی از نیروهای خدماتی دیوان عالی بوده که با استفاده از سلاح محافظ، ابتدا محافظ را مجروح کرده و سپس به ترور دو قاضی پرداخته است.

سخنگوی قوه قضائیه در‌این‌خصوص توضیح داد که فرد مهاجم مسلح به یک سلاح کمری وارد اتاق این دو قاضی سرشناس شده و پس از تیراندازی، بلافاصله اقدام به فرار کرده و خودکشی کرده است. او همچنین افزود که هنوز نمی‌توان در مورد انگیزه‌های مهاجم اظهار‌نظر کرد.

در گزارش برخی رسانه‌های مطرح شد که در این حادثه، علاوه بر مقیسه و رازینی، قاضی دیگری به نام میری نیز زخمی شده است. قوه قضائیه شلیک به قاضی سوم را تکذیب کرد و گفت فقط به سمت دو قاضی شلیک شده است. برخی منابع اعلام کردند که در محل حادثه، یک مستشار دیوان عالی حضور داشته که هنگام تیراندازی خود را زیر میز پنهان کرده است.

خبرگزاری‌های مختلف گزارش دادند که فرد مهاجم نه‌تنها هیچ پرونده‌ای در دیوان عالی ایران نداشته، بلکه هیچ ارتباطی نیز با مراجعین آن نداشته است. بنا به گزارش رسانه‌های ایران ساختمان دیوان عالی در ساعات اولیه تخلیه شده و پس از حادثه، تعدادی از کارکنان کاخ دادگستری به‌دستور دادستان بازداشت شده‌اند، هرچند مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه این گزارش را تکذیب کرد.

روزنامه ایران در آخرین گزارش جزئیاتی متفاوتی را مطرح ساخت، این روزنامه نوشت: آبدارچی ۳۱‌ساله کاخ دادگستری ساعت ۱۰: ۳۰ صبح شنبه ۲۹ دی وارد شعبه ۳۹ در طبقه اول شد و پس از ورود به اتاقی ‌که علی رازینی، محمد مقیسه و مامور حفاظت در آن حضور داشتند، اسلحه‌ای را از زیر لباسش بیرون کشید و شروع به شلیک کرد.

روزنامه همشهری نیز گزارشی از آخرین جزئیات مطرح ساخت و نوشت: تازه‌ترین تحقیقات در پرونده شهادت دو قاضی دیوان عالی کشور حاکی از آن است که عامل این قتل‌ها به احتمال زیاد از مدتی قبل سناریوی این جنایات را طراحی کرده بود.

این روزنامه در گزارش خود توضیح داد که پس از بررسی‌های بیشتر و بازبینی دوربین‌های مداربسته، مشخص شد که عامل قتل‌ها آبدارچی ۳۱ ساله‌ای بوده که از در اصلی وارد شعبه ۳۹ شده و پس از شلیک ۶ گلوله با کلت کمری در مدت زمان ۱۳ ثانیه، از در دیگر شعبه که به اتاق مدیر شعبه منتهی می‌شد، خارج شده و خود را به راهرو رسانده است.

همشهری افزوده است که به گفته شهود و طبق بررسی‌های دوربین‌ها، وی سپس به طبقه سوم رفته و پس از شلیک به قفسه سینه‌اش، خودکشی کرده است.