محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی شناختهشده دیوان عالی ایران، صبح شنبه هجدهم ژانویه در دفتر خود در کاخ دادگستری تهران هدف شلیک گلوله قرارگرفته و جان خود را ازدست دادند.
بلافاصله پس از انتشار اخبار اولیه درباره این تیراندازی، مرکز رسانهای قوه قضائیه اعلام کرد که «یک فرد مسلح» در دیوان عالی ایران در اقدامی برنامهریزیشده به ترور این دو قاضی پرداخته است. این مرکز همچنین خاطرنشان کرد که فرد مهاجم نه پروندهای در دیوان عالی ایران داشت و نه از مراجعین به شعب آن بود.
گزارش رسانههای رسمی ایران حاکی از آن است که پس از تیراندازی، مهاجم بهسرعت اقدام به خودکشی کرده است. در همین حال، خبرگزاری رکنا اعلام کرد که فرد مهاجم یکی از نیروهای خدماتی دیوان عالی بوده که با استفاده از سلاح محافظ، ابتدا محافظ را مجروح کرده و سپس به ترور دو قاضی پرداخته است.
سخنگوی قوه قضائیه دراینخصوص توضیح داد که فرد مهاجم مسلح به یک سلاح کمری وارد اتاق این دو قاضی سرشناس شده و پس از تیراندازی، بلافاصله اقدام به فرار کرده و خودکشی کرده است. او همچنین افزود که هنوز نمیتوان در مورد انگیزههای مهاجم اظهارنظر کرد.
در گزارش برخی رسانههای مطرح شد که در این حادثه، علاوه بر مقیسه و رازینی، قاضی دیگری به نام میری نیز زخمی شده است. قوه قضائیه شلیک به قاضی سوم را تکذیب کرد و گفت فقط به سمت دو قاضی شلیک شده است. برخی منابع اعلام کردند که در محل حادثه، یک مستشار دیوان عالی حضور داشته که هنگام تیراندازی خود را زیر میز پنهان کرده است.
خبرگزاریهای مختلف گزارش دادند که فرد مهاجم نهتنها هیچ پروندهای در دیوان عالی ایران نداشته، بلکه هیچ ارتباطی نیز با مراجعین آن نداشته است. بنا به گزارش رسانههای ایران ساختمان دیوان عالی در ساعات اولیه تخلیه شده و پس از حادثه، تعدادی از کارکنان کاخ دادگستری بهدستور دادستان بازداشت شدهاند، هرچند مرکز رسانهای قوه قضائیه این گزارش را تکذیب کرد.
روزنامه ایران در آخرین گزارش جزئیاتی متفاوتی را مطرح ساخت، این روزنامه نوشت: آبدارچی ۳۱ساله کاخ دادگستری ساعت ۱۰: ۳۰ صبح شنبه ۲۹ دی وارد شعبه ۳۹ در طبقه اول شد و پس از ورود به اتاقی که علی رازینی، محمد مقیسه و مامور حفاظت در آن حضور داشتند، اسلحهای را از زیر لباسش بیرون کشید و شروع به شلیک کرد.
روزنامه همشهری نیز گزارشی از آخرین جزئیات مطرح ساخت و نوشت: تازهترین تحقیقات در پرونده شهادت دو قاضی دیوان عالی کشور حاکی از آن است که عامل این قتلها به احتمال زیاد از مدتی قبل سناریوی این جنایات را طراحی کرده بود.
این روزنامه در گزارش خود توضیح داد که پس از بررسیهای بیشتر و بازبینی دوربینهای مداربسته، مشخص شد که عامل قتلها آبدارچی ۳۱ سالهای بوده که از در اصلی وارد شعبه ۳۹ شده و پس از شلیک ۶ گلوله با کلت کمری در مدت زمان ۱۳ ثانیه، از در دیگر شعبه که به اتاق مدیر شعبه منتهی میشد، خارج شده و خود را به راهرو رسانده است.
همشهری افزوده است که به گفته شهود و طبق بررسیهای دوربینها، وی سپس به طبقه سوم رفته و پس از شلیک به قفسه سینهاش، خودکشی کرده است.
در ادامه، روزنامه همشهری افزود که تحقیقات نشان میدهد این مرد جوان که حدود ۱۰ سال پیش بهعنوان نیروی خدماتی در مجتمع مشغول بهکار شده بود، مجرد و دارای سه خواهر بوده و با پدر و مادرش زندگی میکرده است.
محمد مقیسه از قاضیهایی بود که مسئولیت رسیدگی به بسیاری از پروندههای سیاسی، ازجمله پروندههای فعالان جنبشهای سیاسی و اعتراضی سالهای اخیر، را بر عهده داشت.
وی به اتهام نقض حقوق بشر از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا تحریم شده بود. به گفته وبسایت اطلس زندانهای ایران، مقیسه در چند سال اخیر در ۳۳۵ پرونده ۱۶۵۳ سال حکم زندان صادر کرده بود.
علی رازینی نیز از دیگر قاضیهای معروف دیوان عالی بود که در حکم دهی برخی اعدامها بهخصوص اعدامهای تابستان ۱۳۶۷ نقش داشت. وی پیشازاین در پستهایی چون دادستان انقلاب تهران و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح فعالیت کرده بود. در سال ۱۳۷۷، رازینی خود هدف یک سوءقصد قرارگرفته بود که در آن حادثه زخمی شد، اما جان سالم به در برد.
هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و هنوز اطلاعاتی در مورد هویت مهاجم منتشر نشده است.
واکنش مقامات ایران
رهبر ایران، علی خامنهای، در پیامی کشته شدن دو قاضی دیوان عالی کشورش، علی رازینی را «عالم مجاهد» و محمد مقیسه را «قاضی شجاع» خواند.
خامنهای در جمع خانواده این دو قاضی گفت: زندگی خوبی را ایشان گذراندند الحمدالله، در راه خدا تلاش، زحمت، مجاهدت. عاقبت خیری هم خدای متعال برایشان مقدر کرد و تحقق پیدا کرد، خوشا به حالشان. انشاءالله که خداوند شماها را محفوظ بدارد.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، این حمله را «اقدام تروریستی ناجوانمردانه و غیرانسانی» توصیف کرد و آن را محکوم نمود.