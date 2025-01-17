رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، روز جمعه هفدهم ژانویه، در جریان نشست حزب عدالت و توسعه در شهر قونیه تأکید کرد که ترکیه در تمامی رویدادهای منطقه، از سوریه تا غزه، حضور دارد و در کنار مظلومان و ستمدیدگان ایستاده است.

وی با اشاره به تحولات مهم منطقه‌ای افزود: همه شاهد رویدادهای حساس در منطقه و جهان هستند. تغییراتی با ماهیت تاریخی در حال رخ‌دادن است و ترکیه در قلب این تحولات قرار دارد. ما تلاش می‌کنیم این مسائل را با ذهنیت استراتژیک و دیدگاهی آینده‌نگر برای منافع کشور مدیریت کنیم.

اردوغان افزود: ترکیه برخلاف بسیاری از کشورها، با اقدامات عملی و نه فقط با سخنرانی، نشان داده که در مبارزه با تروریسم جدی است. ما از شرکای بین‌المللی خود می‌خواهیم که این تلاش‌ها را درک کرده و با ما همراه شوند.

رجب طیب اردوغان، با تأکید بر لزوم ایجاد سیستمی توسط مردم سوریه برای تعیین آینده خود، اعلام کرد که ترکیه تمامی گروه‌های تروریستی در سوریه را، خواه از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز یا با استفاده از زور، از میان برخواهد داشت.

اردوغان اظهار داشت که تا زمانی که تروریست‌های جدایی‌طلب در سوریه مسلح هستند، ترکیه نمی‌تواند به‌طور کامل احساس امنیت کند. وی همچنین بر لزوم خلع سلاح کامل گروه تروریستی پ.‌ک‌.ک و انحلال نیروهای آن تأکید کرد.

رئیس‌جمهور ترکیه به این نکته اشاره کرد که برخی طرف‌ها در گذشته از گروه تروریستی داعش برای ایجاد هرج‌ومرج در سوریه و منطقه استفاده کرده‌اند و اکنون در تلاشند همان نقشه را بار دیگر اجرا کنند، اما این بار موفق نخواهند شد.