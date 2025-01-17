رئیسجمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، روز جمعه هفدهم ژانویه، در جریان نشست حزب عدالت و توسعه در شهر قونیه تأکید کرد که ترکیه در تمامی رویدادهای منطقه، از سوریه تا غزه، حضور دارد و در کنار مظلومان و ستمدیدگان ایستاده است.
وی با اشاره به تحولات مهم منطقهای افزود: همه شاهد رویدادهای حساس در منطقه و جهان هستند. تغییراتی با ماهیت تاریخی در حال رخدادن است و ترکیه در قلب این تحولات قرار دارد. ما تلاش میکنیم این مسائل را با ذهنیت استراتژیک و دیدگاهی آیندهنگر برای منافع کشور مدیریت کنیم.
اردوغان افزود: ترکیه برخلاف بسیاری از کشورها، با اقدامات عملی و نه فقط با سخنرانی، نشان داده که در مبارزه با تروریسم جدی است. ما از شرکای بینالمللی خود میخواهیم که این تلاشها را درک کرده و با ما همراه شوند.
رجب طیب اردوغان، با تأکید بر لزوم ایجاد سیستمی توسط مردم سوریه برای تعیین آینده خود، اعلام کرد که ترکیه تمامی گروههای تروریستی در سوریه را، خواه از طریق روشهای مسالمتآمیز یا با استفاده از زور، از میان برخواهد داشت.
اردوغان اظهار داشت که تا زمانی که تروریستهای جداییطلب در سوریه مسلح هستند، ترکیه نمیتواند بهطور کامل احساس امنیت کند. وی همچنین بر لزوم خلع سلاح کامل گروه تروریستی پ.ک.ک و انحلال نیروهای آن تأکید کرد.
رئیسجمهور ترکیه به این نکته اشاره کرد که برخی طرفها در گذشته از گروه تروریستی داعش برای ایجاد هرجومرج در سوریه و منطقه استفاده کردهاند و اکنون در تلاشند همان نقشه را بار دیگر اجرا کنند، اما این بار موفق نخواهند شد.
اردوغان اظهار داشت که گروههای تروریستی ی.پ.گ/پ.ک.ک، همانند هر موجودیتی که به اهداف دیگران خدمت کرده و تاریخ مصرف آن به پایان رسیده است، به زبالهدان تاریخ سپرده خواهند شد.
وی با تأکید بر لزوم خلع سلاح این گروهها افزود: یا تروریستهای ی.پ.گ بهطور داوطلبانه سلاحهای خود را زمین میگذارند یا به این کار وادار خواهند شد.
در تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۲۴، گروههای مخالف سوریهای موفق شدند کنترل دمشق، پایتخت سوریه، را به دست گیرند و به رژیم بعث ۶۱ ساله و ۵۳ سال سلطه خانواده اسد پایان دهند.
و از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، اسرائیل با حمایت ایالات متحده حملات گستردهای را در غزه آغاز کرده است که تاکنون منجر به شهادت و جراحت بیش از ۱۵۷ هزار فلسطینی، عمدتاً زنان و کودکان، شده است. همچنین، بیش از ۱۱ هزار نفر همچنان مفقود هستند. در این میان، تخریب وسیع و قحطی حاکم بر منطقه جان دهها کودک و سالمند را گرفته و یکی از بدترین فجایع انسانی جهان را رقم زده است.
عصر چهارشنبه، قطر با همکاری مصر و ایالات متحده موفق شد توافق آتشبسی میان حماس و اسرائیل برقرار کند که قرار است از روز یکشنبه آینده اجرایی شود.
در همین حال، در ۲۱ نوامبر، دیوان کیفری بینالمللی احکام بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل را به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه صادر کرد.