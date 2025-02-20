دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در ادامه اختلافاتش با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، او را «دیکتاتوری بدون انتخابات» خواند و از مدیریت وی بر کمک‌های مالی آمریکا انتقاد کرد.

ترامپ در شبکه اجتماعی خود تأکید کرد که واشنگتن می‌تواند با روسیه به توافق برسد و جنگ را متوقف کند، اما زلنسکی به دنبال ادامه درگیری است. ترامپ با اشاره به سخنان اخیر زلنسکی درباره سرنوشت مبهم بخش قابل توجهی از کمک‌های مالی واشنگتن، خواستار شفاف‌سازی در این زمینه شد.

ترامپ ضمن انتقاد از عدم برگزاری انتخابات در اوکراین، اظهار داشت: گفتن اینکه امکان برگزاری انتخابات وجود ندارد، آسان است، اما اکنون زمان آن فرارسیده است. همچنین باید مشخص شود این مبالغ کجا هزینه شده‌اند، زیرا زلنسکی خود اظهار کرده که از سرنوشت نیمی از آن‌ها بی‌اطلاع است.

اوکراین قرار بود در آوریل ۲۰۲۴ انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار کند، اما به دلیل ادامه جنگ و اعلام حکومت نظامی، این انتخابات به تعویق افتاده است.

مذاکرات آمریکا و روسیه بدون حضور اوکراین

اظهارات ترامپ در حالی مطرح شد که مقامات آمریکایی و روسی روز سه‌شنبه در عربستان سعودی دیدار کردند. این نخستین گفت‌وگوی مستقیم میان دو کشور از زمان آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ بود. این نشست بدون حضور مقامات اوکراینی برگزار شد و در پایان آن، طرفین توافق کردند که مذاکرات بیشتری برای پایان دادن به جنگ و بهبود روابط دوجانبه انجام شود.

زلنسکی از عدم حضور اوکراین در این مذاکرات ابراز نارضایتی کرد و همچنین اظهارات ترامپ مبنی بر اینکه جنگ را کی‌یف آغاز کرده است را رد کرد. زلنسکی اظهار داشت: ما از این اطلاعات نادرست مطلع هستیم و می‌دانیم که منبع آن روسیه است. شواهدی داریم که نشان می‌دهد این ادعاها در مذاکرات بین مقامات آمریکایی و روسی مطرح شده است. متأسفانه، ترامپ در دام این اطلاعات نادرست گرفتار شده است.