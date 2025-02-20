دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در ادامه اختلافاتش با ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، او را «دیکتاتوری بدون انتخابات» خواند و از مدیریت وی بر کمکهای مالی آمریکا انتقاد کرد.
ترامپ در شبکه اجتماعی خود تأکید کرد که واشنگتن میتواند با روسیه به توافق برسد و جنگ را متوقف کند، اما زلنسکی به دنبال ادامه درگیری است. ترامپ با اشاره به سخنان اخیر زلنسکی درباره سرنوشت مبهم بخش قابل توجهی از کمکهای مالی واشنگتن، خواستار شفافسازی در این زمینه شد.
ترامپ ضمن انتقاد از عدم برگزاری انتخابات در اوکراین، اظهار داشت: گفتن اینکه امکان برگزاری انتخابات وجود ندارد، آسان است، اما اکنون زمان آن فرارسیده است. همچنین باید مشخص شود این مبالغ کجا هزینه شدهاند، زیرا زلنسکی خود اظهار کرده که از سرنوشت نیمی از آنها بیاطلاع است.
اوکراین قرار بود در آوریل ۲۰۲۴ انتخابات ریاستجمهوری برگزار کند، اما به دلیل ادامه جنگ و اعلام حکومت نظامی، این انتخابات به تعویق افتاده است.
مذاکرات آمریکا و روسیه بدون حضور اوکراین
اظهارات ترامپ در حالی مطرح شد که مقامات آمریکایی و روسی روز سهشنبه در عربستان سعودی دیدار کردند. این نخستین گفتوگوی مستقیم میان دو کشور از زمان آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ بود. این نشست بدون حضور مقامات اوکراینی برگزار شد و در پایان آن، طرفین توافق کردند که مذاکرات بیشتری برای پایان دادن به جنگ و بهبود روابط دوجانبه انجام شود.
زلنسکی از عدم حضور اوکراین در این مذاکرات ابراز نارضایتی کرد و همچنین اظهارات ترامپ مبنی بر اینکه جنگ را کییف آغاز کرده است را رد کرد. زلنسکی اظهار داشت: ما از این اطلاعات نادرست مطلع هستیم و میدانیم که منبع آن روسیه است. شواهدی داریم که نشان میدهد این ادعاها در مذاکرات بین مقامات آمریکایی و روسی مطرح شده است. متأسفانه، ترامپ در دام این اطلاعات نادرست گرفتار شده است.
ترامپ در واکنش، زلنسکی را «دیکتاتور بدون انتخابات» خواند و تأکید کرد که روسیه تمایل دارد به جنگ پایان دهد و اضافه کرد: ما میتوانیم با روسیه توافقی انجام دهیم که او [زلنسکی] قادر به انجام آن نبود. روسها میخواهند جنگ تمام شود. وی افزود که روسیه در مذاکرات، برگ برنده در اختیار دارد، زیرا آنها بخشهای زیادی از اوکراین را گرفتهاند.
اختلاف بر سر کمکهای مالی آمریکا به اوکراین
ترامپ در اظهاراتش به کمکهای مالی آمریکا اشاره کرد و اظهار داشت که مشخص نیست چه مقدار از این پولها واقعاً به اوکراین رسیده است. زلنسکی در مصاحبهای که ماه گذشته منتشر شد، گفته بود که از ۱۷۷ میلیارد دلار کمک اعلامشده، اوکراین تنها ۷۵ میلیارد دلار دریافت کرده است و مشخص نیست بقیه مبلغ چه شده است.
بر اساس گزارشهای رسمی، کنگره آمریکا تاکنون حدود ۱۷۵ میلیارد دلار برای حمایت از اوکراین تصویب کرده است، اما بخشی از این بودجه صرف هزینههای داخلی آمریکا و سایر مصارف شده و تنها ۱۰۶ میلیارد دلار مستقیماً به اوکراین اختصاص یافته است.
تلاش نافرجام ترامپ برای احیای توافق استخراج مواد معدنی اوکراین
ترامپ همچنین اشاره کرد که قصد دارد توافقی در زمینه استخراج مواد معدنی اوکراین را که پیشتر به دلیل اختلافات لغو شده بود، احیا کند. این توافق، اوکراین را ملزم به واگذاری امتیاز استخراج عناصر کمیاب و سایر مواد معدنی در ازای دریافت کمکهای نظامی آمریکا میکرد. وی گفت که این توافق تقریباً نهایی شده بود، اما مقامات اوکراینی از امضای آن خودداری کردند.
او اشاره کرد که اسکات بسنت از مقامات دولت او، برای نهایی کردن این توافق به اوکراین سفر کرده بود، اما پس از برخورد سرد مقامات اوکراینی، دست خالی بازگشت. ترامپ اضافه کرد: او برای امضای یک سند به آنجا رفت، اما وقتی رسید، با برخورد نامناسبی مواجه شد. آنها از امضای قرارداد خودداری کردند.