یون سوک یول، رئیسجمهور استیضاحشده کره جنوبی، اولین رئیسجمهور در تاریخ این کشور است که در دوران تصدی خود بازداشت میشود. او پس از ۲۰ روز مقاومت در برابر دستور بازداشت، در نهایت بازداشت شد و یک شب را در زندان گذراند.
این دادستان سابق و باتجربه که در دوران ریاستجمهوری خود در مسند قدرت قرار داشت، پس از انجام مراحل اولیه شامل گرفتن عکس شناسایی و معاینات فیزیکی، به مدت ۴۸ ساعت تحت بازجویی قرار گرفت تا اتهامات واردشده مبنی بر ارتکاب شورش در کشور تایید شود.
یک مقام مسئول که به دلیل نداشتن مجوز برای صحبت با رسانهها، نخواست نامش فاش شود، توضیح داد که فرقی نمیکند فرد زندانی رئیسجمهور باشد یا فردی عادی؛ در همه مواقع از هرکسی که وارد این مرکز میشود، باید عکس گرفته شود. وی افزود: معاینه فیزیکی نهتنها برای بررسی وضعیت سلامتی است، بلکه برای اطمینان از این که فرد چیزی پنهان نکرده باشد نیز انجام میشود.
رئیس خدمات اصلاحی کره، شین یونگ - هه، روز دوشنبه، ۲۰ ژانویه، در کمیته قضایی پارلمان کرهجنوبی اعلام کرد که یون همکاریهای لازم را بهجا آورده و این فرآیند بدون هیچ حادثهای پیش رفته است. وی با اشاره به این که زندانیان پیش از محاکمه، مانند یون، یک لباس دو تکه به رنگ خاکی دریافت میکنند، درحالیکه زندانیان محکوم شده یونیفرمهایی به رنگ آبی - خاکستری میپوشند، اظهار داشت: یون شب را بهخوبی سپری کرد.
یون در سلولی انفرادی به مساحت ۱۲ مترمربع (بزرگتر از سلولهای معمولی ۴.۳ مترمربعی) نگهداری میشود. مرکز بازداشت سئول که در شهر اویوانگ واقع شده، پیشازاین محل بازداشت شخصیتهای برجستهای مانند پارک گئون - هه و جیی. لی بوده است. یون طبق مقررات این مرکز از ۲۵۰۰ کالری غذا در روز بهرهمند میشود که شامل غذاهای سنتی کرهای است.
بر اساس قانون کره جنوبی، پس از صدور حکم بازداشت، مقامات قضایی میتوانند مظنون را تا ۲۰ روز برای بازجویی بیشتر نگه دارند و در صورت صدور کیفرخواست، این مدت میتواند تا شش ماه تمدید شود.
تحقیقات علیه یون توسط آژانس مبارزه با فساد اداری (CIO) هدایت میشود، اما این آژانس صلاحیت تعقیب قضائی رئیسجمهور را ندارد و باید پرونده را به دفتر دادستانی ارجاع دهد. یون تاکنون از پاسخ دادن به سوالات دفتر تحقیقات این آژانس خودداری کرده و وکلای او استدلال میکنند که حکم بازداشت وی غیرقانونی است.
جرم شورش یکی از جرایمی است که رئیسجمهور کرهجنوبی از مصونیت قضائی در برابر آن برخوردار نیست و از نظر فنی قابل مجازات با اعدام است، هرچند که کرهجنوبی در نزدیک به ۳۰ سال اخیر هیچکسی را اعدام نکرده است.