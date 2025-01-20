یون در سلولی انفرادی به مساحت ۱۲ متر‌مربع (بزرگ‌تر از سلول‌های معمولی ۴.۳ متر‌مربعی) نگهداری می‌شود. مرکز بازداشت سئول که در شهر اوی‌وانگ واقع شده، پیش‌از‌این محل بازداشت شخصیت‌های برجسته‌ای مانند پارک گئون - هه و جی‌ی. لی بوده است. یون طبق مقررات این مرکز از ۲۵۰۰ کالری غذا در روز بهره‌مند می‌شود که شامل غذاهای سنتی کره‌ای است.

بر اساس قانون کره جنوبی، پس از صدور حکم بازداشت، مقامات قضایی می‌توانند مظنون را تا ۲۰ روز برای بازجویی بیشتر نگه دارند و در صورت صدور کیفرخواست، این مدت می‌تواند تا شش ماه تمدید شود.

تحقیقات علیه یون توسط آژانس مبارزه با فساد اداری (CIO) هدایت می‌شود، اما این آژانس صلاحیت تعقیب قضائی رئیس‌جمهور را ندارد و باید پرونده را به دفتر دادستانی ارجاع دهد. یون تاکنون از پاسخ دادن به سوالات دفتر تحقیقات این آژانس خودداری کرده و وکلای او استدلال می‌کنند که حکم بازداشت وی غیرقانونی است.

جرم شورش یکی از جرایمی است که رئیس‌جمهور کره‌جنوبی از مصونیت قضائی در برابر آن برخوردار نیست و از نظر فنی قابل مجازات با اعدام است، هرچند که کره‌جنوبی در نزدیک به ۳۰ سال اخیر هیچ‌کسی را اعدام نکرده است.جرم شورش